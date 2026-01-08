Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Helena JubanyParoVíctimas pederastiaObras TranvíaDonald Trump'La asistenta'Sánchez - JunquerasCaso KoldoOncólogo catalánHuelga agricultoresViento CatalunyaComprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Arquitectura

La intervención en el Monasterio de Sijena en Huesca, entre las siete finalistas españolas para el Premio Mies van der Rohe

La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe han seleccionado 40 obras, entre ellas siete españolas, para los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, que se fallarán en 2026

Vista del monasterio de Sijena (Huesca). EFE/Javier Cebollada

Vista del monasterio de Sijena (Huesca). EFE/Javier Cebollada / Javier Cebollada / EFE

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe han anunciado las 40 obras seleccionadas para el Premio de Arquitectura de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea / Premios Mies van der Rohe (EUMies Awards), de las que 7 son españolas, incluida la intervención en el Monasterio de Santa María de Sijena.

El jurado, que recibió 410 nominaciones, está compuesto por Smiljan Radic, Carl Bäckstrand, Chris Briffa, Ziaga Gaile, Tina Gregoric, Nikolaus Hirsch y Rosa Rull y deliberó durante tres días en Barcelona, informa este jueves la fundación en un comunicado.

Las 40 obras seleccionadas, que se extienden por 18 países, ejemplifican, según la fundación, "cómo los arquitectos asumen la responsabilidad de proyectar de manera ética, sostenible y con un impacto social a largo plazo".

Las obras españolas seleccionadas son la planta de DH Ecoenergy de Palencia; las intervenciones en el monasterio de Santa María de Sijena; Baños en la rotonda de Logroño; la rehabilitación de Vapor Cortés de Terrassa (Barcelona); el proyecto en la plaza Major de Olot (Girona); la vivienda social Greenh@use 140 de Barcelona y el proyecto de remodelación 10KHouse de Barcelona.

Las 40 obras seleccionadas representan 15 programas diferentes, entre los que destacan la cultura (8), el uso mixto (6), la educación (5), el paisaje (4), la vivienda unifamiliar (3) y el deporte y el ocio (3), así como proyectos vinculados a la vivienda colectiva, las infraestructuras, la planificación urbana, la arquitectura efímera, la salud, la industria, el bienestar social y el comercio.

Los galardones anunciarán en febrero de 2026 las obras finalistas y en abril se anunciarán las obras ganadoras, y la entrega de premios tendrá lugar en el mes de mayo en el Pabellón Mies van de Rohe de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  2. Björk anima a Groenlandia a declarar la independencia y liberarse de la 'cruel' colonización danesa
  3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil', de Byung-Chul Han: lo espiritual como palanca del alma
  4. David Uclés gana el Premio Nadal con una novela barcelonesa protagonizada por Carmen Laforet, Mercè Rodoreda y Montserrat Roig
  5. Strangers things' no ha acabado: la serie vuelve a Netflix solo durante un día
  6. Marta Sánchez: 'El físico a veces eclipsa otros talentos, pero al final yo me salí con la mía
  7. Oleada de giras de aniversario: conciertos para huir del presente
  8. Critics Choise Awards 2026: Los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Ariana Grande a Odessa A'zion, Chase Infiniti y Elle Fanning

La escritora (y médico) Freida McFadden, autora de 'La asistenta', la más vendida en 2025 en España

La escritora (y médico) Freida McFadden, autora de 'La asistenta', la más vendida en 2025 en España

Lucía Solla Sobral, ganadora del Cálamo al Libro del año por 'Comerás flores': "Jamás me imaginé que hubiera tanto maltrato dentro de las relaciones"

Lucía Solla Sobral, ganadora del Cálamo al Libro del año por 'Comerás flores': "Jamás me imaginé que hubiera tanto maltrato dentro de las relaciones"

Richard Linklater, director de 'Nouvelle Vague': "Desde Godard, el cine nunca ha estado tan cerca del 'punk'"

Richard Linklater, director de 'Nouvelle Vague': "Desde Godard, el cine nunca ha estado tan cerca del 'punk'"

Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la Casa Lleó i Morera, joya modernista del paseo de Gràcia

Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la Casa Lleó i Morera, joya modernista del paseo de Gràcia

Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg, entre los presentadores de los Globos de Oro

Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg, entre los presentadores de los Globos de Oro

La intervención en el Monasterio de Sijena en Huesca, entre las siete finalistas españolas para el Premio Mies van der Rohe

La intervención en el Monasterio de Sijena en Huesca, entre las siete finalistas españolas para el Premio Mies van der Rohe

Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026

Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026

Noah Wyle, de vuelta en 'The Pitt': "Hicimos la serie para los sanitarios que están en primera línea"

Noah Wyle, de vuelta en 'The Pitt': "Hicimos la serie para los sanitarios que están en primera línea"