Arquitectura
La intervención en el Monasterio de Sijena en Huesca, entre las siete finalistas españolas para el Premio Mies van der Rohe
La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe han seleccionado 40 obras, entre ellas siete españolas, para los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, que se fallarán en 2026
La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe han anunciado las 40 obras seleccionadas para el Premio de Arquitectura de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea / Premios Mies van der Rohe (EUMies Awards), de las que 7 son españolas, incluida la intervención en el Monasterio de Santa María de Sijena.
El jurado, que recibió 410 nominaciones, está compuesto por Smiljan Radic, Carl Bäckstrand, Chris Briffa, Ziaga Gaile, Tina Gregoric, Nikolaus Hirsch y Rosa Rull y deliberó durante tres días en Barcelona, informa este jueves la fundación en un comunicado.
Las 40 obras seleccionadas, que se extienden por 18 países, ejemplifican, según la fundación, "cómo los arquitectos asumen la responsabilidad de proyectar de manera ética, sostenible y con un impacto social a largo plazo".
Las obras españolas seleccionadas son la planta de DH Ecoenergy de Palencia; las intervenciones en el monasterio de Santa María de Sijena; Baños en la rotonda de Logroño; la rehabilitación de Vapor Cortés de Terrassa (Barcelona); el proyecto en la plaza Major de Olot (Girona); la vivienda social Greenh@use 140 de Barcelona y el proyecto de remodelación 10KHouse de Barcelona.
Las 40 obras seleccionadas representan 15 programas diferentes, entre los que destacan la cultura (8), el uso mixto (6), la educación (5), el paisaje (4), la vivienda unifamiliar (3) y el deporte y el ocio (3), así como proyectos vinculados a la vivienda colectiva, las infraestructuras, la planificación urbana, la arquitectura efímera, la salud, la industria, el bienestar social y el comercio.
Los galardones anunciarán en febrero de 2026 las obras finalistas y en abril se anunciarán las obras ganadoras, y la entrega de premios tendrá lugar en el mes de mayo en el Pabellón Mies van de Rohe de Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Björk anima a Groenlandia a declarar la independencia y liberarse de la 'cruel' colonización danesa
- Sobre Dios. Pensar con Simone Weil', de Byung-Chul Han: lo espiritual como palanca del alma
- David Uclés gana el Premio Nadal con una novela barcelonesa protagonizada por Carmen Laforet, Mercè Rodoreda y Montserrat Roig
- Strangers things' no ha acabado: la serie vuelve a Netflix solo durante un día
- Marta Sánchez: 'El físico a veces eclipsa otros talentos, pero al final yo me salí con la mía
- Oleada de giras de aniversario: conciertos para huir del presente
- Critics Choise Awards 2026: Los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Ariana Grande a Odessa A'zion, Chase Infiniti y Elle Fanning