La escritora (y médico) Freida McFadden, autora de 'La asistenta', la más vendida en 2025 en España

Freida McFadden ha empezado el año de la mejor manera. Ya en 2024 cerraba como la autora internacional más vendida del año en España, vendiendo un libro cada 40 segundos en 2025 y este enero estrenó la cartelera con la adaptación de su novela más popular, 'La asistenta' (Suma de Letras/Rosa dels Vents en catalán) con Sidney Sweeney y Amanda Seyfried al frente interpretando las dos protagonistas femeninas de la historia, Millie y Nina.

Pero parece ser que las buenas noticias no acaban para la autora. Según datos de GFK proporcionados por la editorial, McFadden se ha consolidado como la autora más leída en castellano y en catalán este 2025 y 'La asistenta' ha sido la novela más vendida en España tras más de dos años en las librerías, casi duplicando en ventas al siguiente título en la lista. Asimismo también ha sido la 'top' ventas en mercados clave como Reino Unido y Francia.

Tras la serie 'La asistenta', todas las demás novelas de la autora como 'La mujer de arriba', 'El recluso', 'Nunca mientas' o 'La profesora' han ido entrando en el top de ventas según se publicaban, confirmando un fenómeno editorial sin precedentes dentro del thriller psicológico contemporáneo. Sin ir más lejos, la escritora lleva más de un millón de ejemplares vendidos en nuestro país, 40.000 en catalán y veinte millones a nivel mundial. Se dice rápido.

Un estreno de diez

El exitoso estreno de 'La asistenta' este uno de enero se ha convertido en la película de las Navidades a nivel global y en uno de los estrenos más esperados del año, y es que el secreto puede estar en la fidelidad (quitando algunas licencias) de la adaptación con la historia original. Y para conseguirlo, la misma McFadden participó en el proyecto como productora ejecutiva, quien también ha elogiado las interpretaciones del reparto y ha confesado que ver la película estuvo a punto de inspirarla a escribir una nueva entrega de la serie que ya cuenta con 4 volúmenes.

Y para quienes se quedaron con ganas de seguir con la intriga y el misterio hipnotizante de la autora, se acaba de dar luz verde a la producción de la adaptación de la segunda entrega, 'El secreto de la asistenta', siguiente libro de la saga. Y hay más. También 'La profesora', otra de sus novelas, está siendo adaptada por Apple Original Films como proyecto adquirido por Spenser Cohen y Anna Halberg, quienes también se encargarán de escribir el guion. Y el próximo 29 de enero saldrá a la venta en España una nueva novela, 'El novio' (Suma/Rosa dels Vents en catalán), en la que sigue a una mujer que cree haber hombre perfecto hasta que comienza a sospechar que podría tratarse de un asesino en serie que mata a sus citas.

¿Quién es Freida McFadden?

Detrás del pseudónimo Freida McFadden se esconde una escritora nacida en Nueva York que es toda una caja de sorpresas: no solo domina el arte de los giros narrativos, también el complejo mundo de la neurociencia. Médica especializada en lesiones cerebrales, sigue compaginando su labor científica (con jornada reducida) con la escritura de 'thrillers' psicológicos que beben, en parte, de su experiencia profesional. Esa doble vida es también una de las razones por las que ha optó por mantener su identidad en el anonimato: "En el trabajo, lo que quiero ser es doctora", declaraba en una entrevista con 'The New York Times'.

Desde siempre había escrito en sus ratos libres y empezó autopublicando sus novelas 'online', sin apenas promoción. Hasta que una editorial británica especializada en libros digitales la descubrió y le ofreció una oportunidad que no dudó en aceptar. El éxito fue fulminante: en cuestión de meses, sus títulos escalaron al top 100 de Amazon en formato digital y McFadden se vio obligada a distanciarse un poco de su carrera médica para dedicarse más a la literatura. "Trabajar con una editorial ha sido muy diferente a autopublicar. Simplemente no podía hacerlo todo", contaba en una entrevista facilitada por su sello editorial. Sin embargo, pese a su éxito, continúa ejerciendo la medicina de manera intermitente.

El éxito de 'La asistenta' y sus dos secuelas ('El secreto de la asistenta', 2023 y 'La asistenta te vigila', 2024) ha hecho que todas las demás novelas de la autora hayan ido entrando en lo más alto de la lista de ventas, un fenómeno que también ha repercutido en plataformas de compraventa como Wallapop, donde desde el lanzamiento de la película se ha aumentado más del doble las búsquedas de la serie.