El Cine Truffaut de Girona cierra 2025 como el mejor año de su historia

El cine Truffaut de Gerona acaba de cerrar el mejor año de su historia con 47.873 espectadores. El cine municipal, que en 2025 celebró su primer cuarto de siglo de actividad, lo hace con cifra récord, ya que sumó un 9% más de espectadores que en 2024, su mejor año hasta ahora, ya que había atraído a 43.901 asistentes.

El crecimiento es especialmente significativo si se tiene en cuenta que no es algo puntual, porque desde el final de la pandemia el Truffaut rompe récords de público año tras año, y que, además, va a contracorriente de la tendencia mayoritaria del sector, porque en el conjunto del Estado, la asistencia a las salas ha retrocedido un 8% respecto al año anterior según ComS.

Entre los motivos que explican el incremento se encuentran los logros de taquilla de Sirat y Romería, de Oliver Laxe y Carla Simón, respectivamente, así como de las actividades paralelas y el funcionamiento ya a pleno rendimiento de las dos salas del Truffaut. Hay que tener en cuenta que 2025 ha sido el primer año natural en que ambas han sido abiertas del todo, porque en 2024 la sala 2 estuvo cerrada durante tres meses para reformarla y mejorar la visibilidad de las últimas filas.

La tendencia de crecimiento del Truffaut mantiene la línea ascendente de los últimos años. Desde el final de la pandemia la cifra de espectadores no ha parado de crecer: se ha pasado de los 20.025 espectadores del 2022 -a finales de ese año abrió la segunda sala en las instalaciones de El Modern- en los cerca de 48.000 del 2025, un aumento del 139% en tres años.

"Para este 2026, el reto del cine Truffaut es mantener y consolidar estas cifras de asistencia, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad del contexto cinematográfico", señalan desde la sala, que ya avanzan que uno de los primeros eventos destacados previstos será un ciclo de la Filmoteca conmemorativo de los 25 años del Truffaut. Lo formarán una decena de producciones, cada una elegida por un miembro del Colectivo de Críticos de Cine de Girona que gestiona el Truffaut, de entre las premiadas como mejor película anual durante este cuarto de siglo. El ciclo empezará el 19 de enero con Yi yi de Edward Yang, y se extenderá hasta Semana Santa.

Entre los estrenos ya confirmados por este inicio de año, destacan Nouvelle vague de Richard Linklater, el filme que se preestrenó en noviembre en la fiesta de los 25 años y que llega este viernes a las salas comerciales o Tres amores, el nuevo filme de Isabel Coixet, que ha rodado por primera vez en italiano y ha sido todo un éxito.

También se estrenarán en el Truffaut la nueva película de José Luis Guerín Historia del buen valle, premiada en el festival de San Sebastián, y algunas favoritas a los Oscar como El agente secreto de Kleber Mendonça Filho.

Laxe y Simón, al frente

La película más vista del año ha sido Sirat, que con 2.800 espectadores sube hasta el tercer puesto del ranking histórico de taquilla del Truffaut, sólo por detrás de Verano 1993 de Carla Simón y de Casa en llamas de Dani de la Orden.

El cierre de la trilogía familiar de Simón, Romería, fue la segunda cinta más vista del año (2.400 espectadores) y ocupa el séptimo puesto en el histórico de filmes con más público de la sala gerundense.

Completan el top 10 de más vistas del año Mi amiga Eva de Cesc Gay, Tres amigas de Emmanuel Mouret, Valor sentimental de Joachim Trier, Por todo lo alto de Emmanuel Courcol, Parthenope de Paolo Sorrentino, Los domingos de Alauda Ruiz de Azua, Sorda Kapadia.

Entre las actividades paralelas con éxito de 2025 destacan los dos ciclos de la Filmoteca dedicados a Akira Kurosawa y François Truffaut, que han reunido a unos 2.000 espectadores, y la programación operística en directo de la Metropolitan Opera de Nueva York, que mantiene un crecimiento sostenido de público.

También cabe destacar la presencia de autores e intérpretes que han pasado por el Truffaut para presentar sus películas al público gerundense, como Carla Simón, Cesc Gay, Eva Libertad, Sergi López, Álvaro Cervantes, Laia Marull o Judith Colell, entre otros.