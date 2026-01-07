El espectáculo 'Treballs forçats' replantea la inclusión desde la comunidad sorda

El Teatre Lliure presenta el espectáculo 'Treballs forçats', en el que la compañía Ça marche, con intérpretes no profesionales de la comunidad sorda de Barcelona, propone una pieza en lengua de signos catalana (LSC) y castellano oral que cuestiona las dinámicas del lenguaje y su relación con el cuerpo. Nico Jongen, director y 'performer' del espectáculo, ha explicado que la compañía lleva años dedicándose a preguntarse qué es la cultura y la comunicación, y a observar qué culturas quedan invisibilizadas: "El teatro es el lugar para preguntarnos todo esto y para poder entender al otro". Jongen, que reconoce que no tenía relación previa con la comunidad sorda antes del proyecto, ha señalado que el proceso ha sido un aprendizaje que le ha permitido desmontar prejuicios, como la idea de que la comunidad sorda es una comunidad muy cerrada.

El espectáculo se fue creando de manera "orgánica" a lo largo del proceso creativo y, aunque al principio surgieron algunos problemas de comunicación, la obra acabó fluyendo de forma natural. "El equipo oyente no había aprendido lengua de signos, pero lo que en un inicio parecía que nos podría alejar fue justo lo que nos acercó porque había interés por conocer al otro", ha detallado el director.

Pepita Cedillo, actriz y persona sorda, ha explicado que al final de cada función habrá un coloquio que supondrá una vía para conocer la opinión del público y aproximar la comunicación entre personas sordas y oyentes, abriendo un espacio para diferentes perspectivas y para reflexionar. No obstante, Cedillo ha remarcado que no debería ser necesario etiquetar a los individuos como sordos u oyentes: "Todos somos personas y hay que intentar la comprensión entre ambas partes como personas. Hay que buscar el intercambio a través del lenguaje porque lo que nos interesa de verdad es la comunicación".

En el espectáculo, Cedillo narra historias y responde a preguntas en lengua de signos catalana (LSC). En escena comparte el espacio con Javier Díez, 'performer' e intérprete en LSC, con quien dialoga constantemente para expresar diferentes maneras de percibir el mundo, situando el lenguaje de signos y la palabra oral al mismo nivel. Díez ha explicado que el espectáculo rompe la lógica habitual de la accesibilidad, ya que en este caso son las personas oyentes las que deben hacer un esfuerzo para seguir la función.

A la misma altura

Berta Frigola, colaboradora del proyecto y persona sorda, ha señalado que en una sociedad donde mandan las mayorías, el espectáculo quiere poner el foco en las minorías, pero desde la igualdad: "Deberían ser dos comunidades que están en la misma altura". Además, ha destacado la importancia de reconocer las diferentes formas de comunicación dentro de la comunidad sorda: "Hay personas que se expresan mejor o peor, cada una utiliza sus estrategias para comunicarse y todas deberían respetarse por igual".

Por su parte, Jongen ha añadido que el espectáculo es, al final, "una excusa para hablar de la diferencia, y podríamos cambiar las personas sordas y oyentes por cualquier otra disidencia". El director concibe el teatro desde la incomodidad como punto de partida para poder acercarse al público: "Queremos transmitir emoción y es muy importante la inclusión, pero no desde el paternalismo, sino desde un espacio real de tú a tú".

'Treballs forçats' se podrá ver del 9 al 18 de enero en el Espai Lliure de Montjuïc.