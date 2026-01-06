La emotiva declaración de amor de la Oreja de Van Gogh a Amaia Montero tras su polémico regreso: "Tienes que pasar un rato con ella"

Amaia Montero ha regresado a la Oreja de Van Gogh 18 años después, generando una aluvión de críticas por la polémica salida de Leire Martínez . Este 2026 comenzarán una nueva gira de conciertos, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar' y que será la puesta de largo de la cantante al grupo y la celebración del 30º aniversario de la banda. Antes de sus esperados conciertos, sus compañeros han querido dedicarle una emotiva declaración de amor en Instagram.

Acompañada de una fotografía de la artista, la Oreja de Van Gogh ha asegurado que ella es "el lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas" y que todo el mundo debería conocerla en persona. Sus compañeros han afirmado que "le importa un comino" dónde acabara el grupo mientras sea junto a Amaia.

El comunicado completo de la banda

"Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas.

Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida.

Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene sin embargo un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo.

Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias"

La respuesta de Amaia

Amaia les ha correspondido este emotivo comunicado con una bonita respuesta en redes sociales. "No soy fácil, lo sé. Pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie. Gracias por el amor y por ese “contigo” que lo hace todo único.

El mensaje completo de la cantante: "Es un regalo raro"

"Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar. Gracias por verme así, por mirar más allá de lo evidente y por asomaros, con tanto respeto y cariño a ese universo interior que a veces ni yo misma sé ordenar.

Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, solo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar.

No soy fácil, lo sé. Pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie.

Gracias por el amor y por ese “contigo” que lo hace todo único. Yo también os quiero. Mucho ( como todo el cielo y todo el mar). Y celebro cada día haber coincidido en esta vida".