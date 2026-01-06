Mickey Rourke niega cualquier relación con la campaña de mecenazgo para evitar su desahucio: "Nunca pediría maldita caridad"

A los 73 años, Mickey Rourke sigue a golpes con la vida, que le arrea una y otra vez, pero mantiene el orgullo. "Si necesitara dinero, no pediría maldita caridad", dice el intérprete del Chico de la Moto en 'La ley de la calle' en un vídeo publicado por él mismo en Instagram en el que niega cualquier relación con la campaña de recaudación en la plataforma Gofundme para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler en Los Ángeles. En el vídeo le acompaña su perro Lucky. La campaña, que trascendió el lunes, lleva a mediodía del martes casi 98.000 dólares recaudados.

Frustrado y confuso

"Estoy muy frustrado y confuso, y no entiendo nada", expone el actor y boxeador. "Alguien ha creado una especie de fundación o fondo para que me donen dinero, como caridad -prosigue-. Y no he sido yo, ¿vale? Si necesitara dinero, no pediría maldita caridad. Quienquiera que lo haya montado... no sé por qué lo hizo. No sabría qué es una campaña de Gofund ni en un millón de años".

El protagonista masculino de 'Nueve semanas y media' considera el asunto "vergonzoso" y califica su situación de "humillante". Pero asegura que superará el momento, "como todo lo demás". Rourke admite que ha necesitado dinero recientemente: "Le pedí prestado a un gran amigo mío, ya diré quién fue. Me ayudó a salir de un apuro. El covid y la huelga de guionistas acabaron con mi dinero". "He hecho un trabajo realmente pésimo gestionando mi carrera", agrega.

Ratones y ratas

En cuanto a su desahucio, explica: "Estaba en una situación realmente mala con el lugar que alquilaba. Todo fue bien durante cinco o seis años y luego dos sinvergüenzas de Nueva York compraron la casa y no arreglaron nada. Así que dije: 'No voy a pagar el alquiler porque hay ratones y ratas. El suelo está podrido. Una bañera no tiene agua. En dos lavamanos no hay agua'". El intérprete de 'El luchador' recibió la notificación de desahucio el 18 de diciembre.

Tras el vídeo publicado por Rourke, la revista 'Deadline' ha aclarado el entuerto. Fue Liya-Joelle Jones quien lanzó la campaña en Gofundme. Jones es la asistenta de Kimberly Hines, representante de Rourke desde hace casi una década. "Mi asistenta lo puso en marcha para ayudar a Mickey como un gesto amable, ya que se veía obligado a abandonar su casa -cuenta Hines-. No se hizo con mala intención. El dinero no ha ido a parar a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, el dinero se devolverá a sus fans".

Techo y comida

Según Hines, ella y su equipo han instalado a Rourke en un hotel, a cuenta de la agencia de representación y de un productor que trabajó en el pasado con el actor.

La buena noticia, indica Hines, es que en los últimos días han llegado algunas ofertas de trabajo para Rourke. "Nada me gustaría más que Mickey Rourke volviera a trabajar y a hacer lo que hace mejor", desea.

Aunque indignado por el 'crowfunding', el actor está satisfecho con su nuevo entorno. "Estoy muy agradecido por lo que tengo. Tengo un techo sobre mi cabeza. Tengo comida para comer", celebra en el vídeo.