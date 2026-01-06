El filósofo Francesc Torralba gana el Premi Josep Pla con 'Anatomia de l'esperança'

El filósofo Francesc Torralba (Barcelona, 1967) ha ganado el 58º Premi Josep Pla con 'Anatomia de l'esperança', un ensayo que explora y analiza "los mecanismos que sostienen el espíritu humano cuando todo parece perdido" a través de la filosofía, la literatura y la experiencia humana. La obra ganadora ahonda en la senda que abrió el año pasado el biólogo y neurocientífico David Bueno con 'L'art de ser humans', primer trabajo de divulgación científica premiado en la historia del galardón, y mantiene el Pla a distancia prudencial de la narrativa.

El galardón, dotado con 10.000 euros, se ha entregado esta noche en el Hotel Palace de Barcelona en la tradicional cena de la noche de Reyes en la que también se anuncia el Premio Nadal, que en esta edición cumple 82 años. La obra ganadora llegará a las librerías el próximo 7 de febrero.

Torralba, doctor en Filosofía, Teología y Pedagogía, ha dedicado buena parte de su carrera a reflexionar sobre la tecnología, la libertad y el humanismo, pero la muerte de su hijo en 2023 en un accidente de montaña le ha llevado a profundizar en el duelo y las relaciones entre fe y filosofía. En 2024, publicó 'No hi ha paraules. Com assumir la mort d’un fill', su mano a mano con el duelo y el dolo de perder a un ser querido, y el año pasado entregó 'La Paraula que em sosté', donde explica dónde y cómo ha encontrado consuelo tras la muerte de su hijo de 26 años.

De 'Anatomia de l'esperança', el libro número 123 en la vasta producción de Torralba, el jurado formado por Montse Barderi, Jaume Clotet, Manuel Forcano, Glòria Gasch y David Bueno destaca la prosa clara y honda con la que Torralba "muestra cómo se construyen horizontes, renace el sentido y por qué necesitamos más que nunca esta confianza indestructible que nos mantiene en pie a pesar de todo".

"Se trata de hacer un ensayo sobre la esperanza que tenga legitimidad intelectual, ya que a veces se nos califica de ingenuos, pueriles u optimistas poco informados, pero sin esperanza es imposible vivir", ha reivindicado Torralba al recoger el premio. "Es un discurso muy contracultural, ya que los discursos ahora tienden a ser más apocalípticos", ha añadido el filósofo desde el escenario.