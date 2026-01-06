Los cotillones teatrales despiden otro estupendo año para el sector en Barcelona

Los teatros de Barcelona han hecho el agosto durante estas fiestas navideñas, en las que se ha consolidado la tradición de celebrar el Fin de Año con los protagonistas de los espectáculos. No solo los teatros de gran aforo; también las salas de proximidad han registrado una buena entrada de público. Todo apunta a que el balance final de 2025 constatará otro muy buen año para los teatros de la ciudad y se mantendrá la cifra récord de los tres millones de especadores del año anterior. El tirón de estas Navidades ayudará.

En el Coliseum, Peyu y Albert Pla lo están 'petando' con su gamberro 'Hamlet'. Y en el Lliure ya se habían agotado las localidades antes de las fiestas de 'Qui som?', una maravilla de Baró d'Evel, y de 'Ai! La misèria ens farà feliços', divertida distopía metateatral de Gabriel Calderón. 'Manifest Mangione', de Carol López, también ido muy bien y ha atraído a mucho público joven.

Albert Pla y Peyu, en el 'Hamlet' que han estrenado en el Coliseum / Jordi Galdric

"El 2025 ha ido muy bien, con una ocupación en las salas de proximidad cercana al 70%", destaca la productora Marina Marcos, miembro del equipo que gestiona el Maldà. Allí, las icónicas 'Nadales' de Josep Pedrals, Carles Pedragosa e Iban Beltran han vuelto a tener una gran respuesta, igual que la obra 'Observin aquests fills de puta', de la compañía Dúo Fàcil, en cartel hasta el 1 de febrero, una farsa sobre la corrupción donde aparece Florentino Pérez con la que celebraron la entrada del 2026. La Flyhard, la Beckett y el Heatbreak Hotel han estado también funcionando a buen ritmo con propuestas muy diferentes. Lo mismo que 'Honestedat' en el teatro Akadèmia, un duelo interpretativo entre Miriam Iscla y Dafnis Balduz cuyo estreno ha atraído a mucha gente del sector. La obra de Francesc Cuéllar muestra cómo una veterana actriz se niega a protagonizar un desnudo clave en un filme.

Más que uvas y cava

La Sala Versus Glòries, que tiene en cartel su último estreno, 'La torradora', una propuesta creada mano a mano a mano por Sergi Belbel y Roc Esquius, también se llenó el último día del año y agotó localidades toda la semana después de Navidad. "Ha venido mucho público nuevo", explican desde la sala. El día 31 también hicieron cotillón y en la fiesta, en línea con la obra, sortearon entradas y una tostadora entre los asistentes.

Los espectáculos de fin de año son mucho más que una simple función. Tras el espectáculo el público come las uvas en el teatro y brinda con todo el equipo. Cada compañía prepara algo diferente para esa noche. Este año, en 'El fantasma de la ópera' el público aprovechó la escena del carnaval para ponerse el antifaz dorado, a juego con el gorro que se repartión con el cotillón. La velada contó con música bailable y con una actuación extra de Daniel Diges, vestido de gala, como el resto de la compañía.

Daniel Diges celebra el 2026. / EL PERIÓDICO

También los músicos y técnicos subieron a escena para brindar. La noche acabó poco después de la una de la madrugada con una versión techno de 'El fantasma de la ópera'.

"La noche de fin de año fue apoteósica" Jordi Milán — Director de La Cubana

La Cubana lo celebró a lo grande en el Romea, con un 'show' posterior de casi una hora y media que rescató, entre otros, a Estrellita Verdiales, la protagonista de 'Cegada de amor', aprovechando que Anna Barrachina forma parte del equipo de 'L'amor venia amb taxi', la última propuesta de la compañía. Esta creación no irá de gira y solo estará en cartel hasta el próximo 15 de febrero. "La noche de fin de año fue apoteósica", comenta Jordi Milán, director de La Cubana. No faltaron números musicales de 'Cómeme el coco, negro' y de otros espectáculos anteriores. "Fue una locura, muy festiva y con mucho confeti". Entre el público había espectadores que han seguido a La Cubana desde que empezó en los años 80, pero también gente que les ha descubierto después, algunos con 'L'amor venia amb taxi'. Todos se pusieron las boas cabareteras y los sombreros de alegres colores para sumarse a la fiesta. "Temía que por el tema que abordamos [la resistencia del teatro en catalán en la dictadura franquista] la gente más joven no sentiría gran interés, pero no ha sido así", señala el director que ya piensa en su próximo proyecto: 'La cuisine de ma cousine'.

La función de fin de año del musical 'Tootsie' en el Apolo / EPC_EXTERNAS

En el Para.lel, tanto 'Tootsie' como 'Germans de sang' fueron una fiesta la noche del 31. Público de varias generaciones llenó ambos teatros y acabó bailando a ritmo de las canciones que sonaron. "La noche de Fin de Año siempre es muy divertida", subraya Ivan Labanda, que ejerció de presentador junto a Diana Roig. El 'show' que montaron tras las campanadas tuvo un poco de todo, desde números espectaculares a humor. "Es una noche especial pero con cosas extras que haces como si estuvieras entre amigos", dice el intérprete, que cantó una divertida versión de la copla 'Y sin embargo te quiero'. La noche acabó en el Apolo al ritmo de 'Free from desire' a cargo de Ricky Mata. "Fue un subidón absoluto", recuerda Labanda.

'Felixità' en el Condal

El 'Germans de sang' también estuvo muy animado, con música y baile después de las uvas. Ahí también sacaron partido de sus protagonistas. Triquell abrió fuego con 'Jugular' y sonaron, entre otras, 'Felixità', la cañera versión electropop que el actor Roc Bernadí, miembro del grupo 'queer' Svetlana, hizo del clásico 'Felicità' de Al Bano y Romina Power. Para Dani Anglès, director del Teatro Condal y de este musical, el año no podía empezar mejor. "Además -añade-, este no es el único espectáculo que tengo en cartel. 'El fil invisible', una producción para público familiar, también está triunfando y no solo en Barcelona, también la versión castellana que se está haciendo simultáneamente e Madrid".

El equipo de 'Germans de sang' da la bienvenida al 2026 en el Condal. / Cedida por la compañía

La Villarroel volvió a sumarse este año a la función-cotillón con el melodrama romántico 'Göteborg', deJordi Casanovas. "Llevábamos 10 años sin hacerlo y fue muy bonito despedir el año con este espectáculo. La sala se llenó", explica Tania Brenlle, directora del espacio. También las T de Teatre brindaron ese día con el público que copó el Goya para pasar un buen rato con los giros de la comedia 'Avui no ploraré'.

En La Fàbrica, el nuevo escenario de El Farró inugurado en septiembre, la función de 'Sondheim x Sondheim' empezó más tarde para parar antes de la medianoche y celebrar la entrada de año con la compañía. "Las campanadas se marcaron con el piano", explica Albert de la Torre. La función con famosos pasajes de musicales de Sondheim prosiguió después. Tanto esta propuesta como 'Sum Vermis', sobre la figura de Jacint Verdaguer, que interpreta Albert Prat en el Teatre La Gleva, han prorrogado. La primera estará hasta el día 18 y la otra solo una semana más, hasta el 11. "Hemos agotado varias funciones estas fiestas, tanto en La Gleva como en La Fàbrica, que tiene más aforo", cuenta Prat. Y lo han notado en taquilla. "En lo que va de temporada ya hemos igualado lo que hicimos en la anterior, cuando solo teníamos La Gleva. Esperemos que el interés del público se mantenga y que dure esta tendencia".

Esta claro que la gente tiene ganas de salir de casa, de compartir y de disfrutar de espectáculos en vivo.