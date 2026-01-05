Gira europea
Romeo Santos y Prince Royce actuarán en Barcelona con su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'
El dúo de bachata actuará el 11 de julio en el RCDE Stadium dentro de una gira que pasará por 11 ciudades españolas y varias capitales europeas
Romeo Santos y Prince Royce darán conciertos en 11 ciudades españolas en el marco de la gira europea en la que presentarán su disco conjunto, 'Mejor Tarde Que Nunca', que comenzará en junio y pasará el 11 de julio por el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona).
El tour arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza, el 3 de julio; Pamplona, el 4; Barcelona, el 11; Murcia, el 23; Valencia, el 24; Madrid, el 25; A Coruña, el 30; Tenerife, el 1 de agosto, y Santander, el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.
Las entradas ya han salido en preventa para Madrid y Barcelona y, para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada comenzará el jueves 8, a las 12.00 horas.
La venta general para todas las ciudades se activará ese mismo jueves 8, a las 17.00 horas, en la plataforma baila.fm.
En los conciertos, conocidos como El Rey de la Bachata (Romeo Santos) y El Príncipe de la Bachata (Prince Royce) interpretarán las bachatas de su trabajo conjunto, entre las que se incluyen temas como 'Dardos', 'Celeste' o 'Lokita por mí'. Según la promotora de la gira, también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que 'han llevado la bachata a una dimensión global', con una puesta en escena diseñada específicamente para esta gira.
