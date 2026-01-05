Romeo Santos y Prince Royce actuarán en Barcelona con su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

Romeo Santos y Prince Royce darán conciertos en 11 ciudades españolas en el marco de la gira europea en la que presentarán su disco conjunto, 'Mejor Tarde Que Nunca', que comenzará en junio y pasará el 11 de julio por el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

El tour arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza, el 3 de julio; Pamplona, el 4; Barcelona, el 11; Murcia, el 23; Valencia, el 24; Madrid, el 25; A Coruña, el 30; Tenerife, el 1 de agosto, y Santander, el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.

Las entradas ya han salido en preventa para Madrid y Barcelona y, para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada comenzará el jueves 8, a las 12.00 horas.

La venta general para todas las ciudades se activará ese mismo jueves 8, a las 17.00 horas, en la plataforma baila.fm.

En los conciertos, conocidos como El Rey de la Bachata (Romeo Santos) y El Príncipe de la Bachata (Prince Royce) interpretarán las bachatas de su trabajo conjunto, entre las que se incluyen temas como 'Dardos', 'Celeste' o 'Lokita por mí'. Según la promotora de la gira, también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que 'han llevado la bachata a una dimensión global', con una puesta en escena diseñada específicamente para esta gira.