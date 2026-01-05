El Premio Nadal cumple 82 años con un nuevo récord de manuscritos presentados

El Premio Nadal cumple este martes 82 años y, para celebrarlo, se ha regalado un nuevo récord de participación y un atracón de manuscritos llegados de España y de "todo el mundo”, tal y como celebra la editorial Destino en un comunicado. El salto es francamente espectacular, ya que el buzón del decano de los premios literarios en castellano ha pasado de recibir 769 originales en su última edición a más de 1.200 en la presente.

Un incremento que prácticamente triplica las cifras de la década pasada, cuando el podio se lo disputaban autores como Álvaro Pombo, Carmen Amoraga, Care Santos o Víctor del Árbol, y acerca por primera vez el Nadal a los números de su hermano mayor, ese todopoderoso Premio Planeta que en su última edición recibió 1.320 originales.

En el zurrón, optando a los 30.000 euros que desde 2023 acompañan al galardón -antes de eso, la dotación fue de 18.000 euros- un completo catálogo de "inquietudes personales y universales, dinámicas generacionales e interés por el mundo urbano y el rural" en forma de novelas mayoritariamente contemporáneas. Siguiendo los pasos de ganadores recientes como César Pérez Gellida o Guillermo Martínez, se mantiene entre las novelas presentadas la preferencia por la novela negra y el thriller, "con especial atención a historias de trasfondo feminista, histórico, fantástico y de vinculación con la naturaleza".

De ahí surgirá el ganador o ganadora que el jurado formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales anunciará este martes en el transcurso de una velada literaria en el Hotel Palace de Barcelona. De momento, cinco obras han llegado a la criba final: 'Edoardo C.', de Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (pseudónimo); 'Ruge otro día estival', de Oriol Arce (pseudónimo), 'Las urracas', de Paula Gil; y 'La Musique', de Clara Schumann (pseudónimo). El año pasado, el galardón fue para el argentino Jorge Fernández Díaz y ‘El secreto de Marcial’, obra con la que reconstruyó la historia y la memoria de su padre.

El 6 de enero es, también por tradición, el día del fallo del Premi Josep Pla de prosa en lengua catalana, galardón que llega a su 58ª edición con 42 originales presentados, un par más que el año pasado, y un amplísimo espectro en el que conviven novelas históricas, thrillers, narrativa memorialística, dietarios y ensayos.

El jurado, formado en esta ocasión por Montse Barderi, Jaume Clotet, Manuel Forcano, Glòria Gasch y el ganador del año pasado, el neurocientífico y divulgador David Bueno, deberá escoger la obra ganadora entre las cinco finalistas: 'Botes de vaquer', de Francesc Duch Casanova; 'El combat contra el desencís', de Regina Climacus (pseudónimo), 'La terra de Trapananda', de Laura Millan; 'L’altra', de Pepa Pla (pseudónimo); y "Si les parets parlessin', de Rita de Vallalta (pseudónim). El galardón, que estrenó Terenci Moix en 1968 con 'Onades sobre una roca deserta', está dotado con 10.000 euros.