10 claves del teatro de 2026: entre aniversarios, clásicos y compromiso

Los pronósticos son complicados cuando hablamos de espectáculos por estrenar, pero 2026 será un año para recordar por diversas efemérides de peso, también por la coincidencia en cartel de las nuevas obras de artistas en plena forma. Más habitual que en otros tiempos, la presencia de figuras internacionales en la cartelera también debería dar sus frutos. Si bien enero comienza con la mala noticia del cierre de la sala Periferia Cimarronas, otros espacios como la nueva Génesis del Grup Focus comienzan las obras para ampliar la capacidad de un ecosistema en expansión. La previsión pasa por volver a superar el récord de espectadores en Barcelona, pero más allá de las cifras el pulso artístico lo marcarán algunos de estos hitos.

El año de los aniversarios No será un año cualquiera: tendremos un eclipse en verano y los astros se han alineado también para que el Teatre Lliure y el Festival Grec cumplan 50 años, algunos menos el TNC, que celebrará los 30. Entre septiembre y diciembre el Lliure anuncia una gran celebración, mientras que el Grec promete una edición estival especial con platos fuertes de peso, como el nuevo espectáculo de Angélica Liddell, 'Seppuku, el funeral de Mishima'. Por si esto fuera poco, el Festival de Aviñón llega a su edición número 80, una buena excusa para una escapada teatral por la Provenza.

Antígona, a la palestra Coincidirán dos miradas distintas para una misma reflexión clásica: el choque entre el poder y el individuo. El TNC estrenará 'Èdip & Antígona' (abril), dirigido por Carlota Subirós, una lectura de gran formato que integra el ciclo trágico completo de Sófocles. Por su parte, el Teatre Lliure presenta 'Contra Antígona' (mayo), montaje de Andrea Jiménez ('Casting Lear') y Victoria Szpunberg que reutiliza el mito para interrogar la política del presente. Antígona sigue en el centro del debate escénico 25 siglos después.

Narrativa a escena Una creadora en tan buena forma como Victoria Szpunberg también está detrás de 'Permagel', adaptación escénica de una de las novelas de mayor éxito de la literatura catalana reciente. El montaje, una de las primeras producciones del Espai Texas, traslada al teatro el monólogo descarnado de Eva Baltasar, con la actriz Maria Rodríguez Soto como protagonista. Una excepción al poco frecuente diálogo entre la narrativa actual y la escena, lo que ya de entrada justifica el interés del montaje. A partir del 8 de abril.

Cunillé 'superstar' La dramaturgia de Lluïsa Cunillé también transita un estado de gracia y proyección. A sus montajes recientes -'Boira' y 'Compto cada passa meva sobre la terra'- se suma ahora 'Dinamarca'. La Sala Beckett estrenará el texto con dirección de Albert Arribas, creador que en sus anteriores aproximaciones a Cunillé ha introducido una lectura más iconoclasta y desacomplejada de la conocida 'poética de la sustracción' de la autora. Imma Colomer y Pere Arquillué serán los protagonistas a partir del 15 de mayo.

Riesgo operístico Según la versión oficial, la pareja había roto relaciones artísticas en su anterior espectáculo, aquella joya autoficcional que era 'De Nao Albet i Marcel Borràs'. Por suerte, en el teatro todo es mentira y ahora el dúo materializa su amenaza de crear una ópera. 'Els estunmen' promete un formato lírico con música original de Fernando Velázquez y libreto de Albet y Borràs, un espectáculo que reflexiona sobre la figura del héroe a través de los especialistas del cine de acción. Testosterona y bel canto en el Lliure a partir del 15 de abril.

Comedia atómica Tras sacarle la lengua a Shakespeare en su 'Trilogia del lament', Jordi Oriol prepara 'L’últim àtom'. Se trata de una tragicomedia que insiste en su obsesión central: el lenguaje. Promete "una historia de números contada con letras", un relato que combina el colapso científico con un drama familiar atravesado por la pérdida de la palabra. Esta nueva dosis de juegos verbales llega al Teatre Goya en mayo, con un reparto de lujo: Clara Segura, Joan Carreras, Paula Malia y Carles Pedragosa.

El circo de la ultraderecha Otro de los colectivos más potentes emergidos en las últimas temporadas presentará espectáculo en 2026. Tras la reciente reposición de 'De l'amistat', el Teatre Lliure estrenará el 23 de enero 'Riure caníbal', la nueva creación de Las Huecas. Concebida como una distopía satírica, la acción transcurre en la antesala de una convención de líderes de ultraderecha europea, utilizando el humor como herramienta entre la crítica y la alerta política. La cómica Judit Martín se une a la troupe para la ocasión.

Voces en ascensión Entre las voces internacionales destaca Lucy Kirkwood; la autora británica desplegará su afilada escritura por partida doble: 'Els fills' en La Villarroel (febrero) y 'El firmament' en el TNC (mayo), dos textos sobre justicia, poder y responsabilidad generacional. En el ámbito de las direcciones europeas, Séverine Chavrier vuelve al TNC con la adaptación de Faulkner 'Absalon, Absalon!' (marzo), mientras Tiago Rodrigues regresa al Lliure con 'La distance' (enero), paisaje sobre un futuro apocalíptico, un tema que parece estar de moda.

Palestina de proximidad La denuncia del genocidio palestino tendrá su epicentro en el Heartbreak Hotel. Del 19 de marzo al 26 de abril, la sala de Badal acoge, con dirección de Àlex Rigola, 'Retorn a Haifa', adaptación de la novela de Ghassan Kanafani sobre la ocupación israelí. Este estreno se complementa con dos recitales de poesía protagonizados por Àlex Brendemühl (12 de abril) y Paula Blanco (19 de abril). El Heartbreak, además, cerrará temporada con una producción XXL de 10 intérpretes que se estrenará durante el Festival Grec.