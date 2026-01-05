Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaNieveBorrasca FrancisNicolás MaduroDelcy RodríguezCabalgata Reyes BarcelonaGreciaLotería Niño 2026Amancio OrtegaCalefacciónComprobar Lotería Niño 2026
instagramlinkedin

Gala de cine

Critics Choise Awards 2026: Los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Ariana Grande a Odessa A'zion, Chase Infiniti y Elle Fanning

La primera gran entrega de premios del año en Hollywood es también la primera declaración de intenciones en moda: entre un glamur escultural y calculado y algún toque arriesgado

De izquierda a derecha, Ariana Grande, Chase Infiniti, Odessa A'zion, Elle Fanning y Mia Goth, en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026.

De izquierda a derecha, Ariana Grande, Chase Infiniti, Odessa A'zion, Elle Fanning y Mia Goth, en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. / AP /

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Oficialmente, con la celebración, anoche, de los Critics Choice Awards 2026 se da el pistoletazo de salida de la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión. Apenas cuatro días después del inicio del año nuevo, los artistas y realizadores más destacados del momento se dieron cita en The Barker Hangar, en Santa Mónica (California, EEUU), para desfilar por la emblemática alfombra roja.

En la 31ª edición de estos premios, han destacado, por su elegancia estrellas como Mia Goth (Lady Elizabeth Harlander, de 'Frankenstein'), con un vestido lencero blanco de Dior con hombros al descubierto, y por su osadía plateada, Odessa A'zion ('Marty Supreme'), con un 'look' plateado de Ott Dubai con mangas gigantes y ondulantes. Ariadna Grande ('Wicked'), con un vestido rosa cuajado de critales; Justine Lupe ('Succession'), con un vestido verde mar de Prada con cola incluida; Elle Fanning ('Valor Sentimental'), con un vestido dorado sensacional de Ralph Lauren...

El toque de humor lo han puesto Megan Stalter y Paul W. Downs, que han recreado el icónico 'look' de pareja color naranja ping pong de Chalamet y Kylie Jenner.

📌Esta es una recopilación de los mejores looks de la alfombra roja:

Odessa A'zion, en Ott Dubai

Odessa A'zion arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Odessa A'zion / AP / JORDAN STRAUSS

Elle Fanning, con un Ralph Lauren

Elle Fanning arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain. EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN

Elle Fanning. / Associated Press/LaPresse / LAP

Justine Lupe, de Prada y joyas de Boucheron

Justine Lupe arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Justine Lupe. / Jordan Strauss / AP

Megan Stalter y Paul W. Downs, con el icónico 'look' naranja de Chalamet y Kylie Jenner

Paul W. Downs, left, and Megan Stalter arrive at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN

Paul W. Downs y Megan Stalter. / Associated Press/LaPresse / LAP

Mia Goth, de Dior

Mia Goth arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Mia Goth. / Jordan Strauss / AP

Chase Infiniti, en Louis Vuitton

Chase Infiniti arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Chase Infiniti. / Jordan Strauss / AP

Ariana Grande, en Alberta Ferretti y joyas de Swarovski

Ariana Grande arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Ariana Grande. / Richard Shotwell / AP

Ethan Hawke, en Bode

Ethan Hawke arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Ethan Hawke. / Richard Shotwell / AP

Mckenna Grace

Mckenna Grace arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Mckenna Grace. / Jordan Strauss / AP

Jessica Biel, en Lanvin

Jessica Biel arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Jessica Biel. / Jordan Strauss / AP

Teyana Taylor, en Saint Laurent

Teyana Taylor arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Teyana Taylor. / Jordan Strauss / AP

Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Alexander Skarsgård. / Jordan Strauss / AP

Ejae

EJAE arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN

EJAE. / Associated Press/LaPresse / LAP

Erin Doherty, en Louis Vuitton

Erin Doherty arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Erin Doherty. / Richard Shotwell / AP

Natasha Lyonne, en Céline

Natasha Lyonne arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP). 010426132439, 21334631

Natasha Lyonne. / Richard Shotwell / AP

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL