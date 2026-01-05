Gala de cine
Critics Choise Awards 2026: Los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Ariana Grande a Odessa A'zion, Chase Infiniti y Elle Fanning
La primera gran entrega de premios del año en Hollywood es también la primera declaración de intenciones en moda: entre un glamur escultural y calculado y algún toque arriesgado
Oficialmente, con la celebración, anoche, de los Critics Choice Awards 2026 se da el pistoletazo de salida de la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión. Apenas cuatro días después del inicio del año nuevo, los artistas y realizadores más destacados del momento se dieron cita en The Barker Hangar, en Santa Mónica (California, EEUU), para desfilar por la emblemática alfombra roja.
En la 31ª edición de estos premios, han destacado, por su elegancia estrellas como Mia Goth (Lady Elizabeth Harlander, de 'Frankenstein'), con un vestido lencero blanco de Dior con hombros al descubierto, y por su osadía plateada, Odessa A'zion ('Marty Supreme'), con un 'look' plateado de Ott Dubai con mangas gigantes y ondulantes. Ariadna Grande ('Wicked'), con un vestido rosa cuajado de critales; Justine Lupe ('Succession'), con un vestido verde mar de Prada con cola incluida; Elle Fanning ('Valor Sentimental'), con un vestido dorado sensacional de Ralph Lauren...
El toque de humor lo han puesto Megan Stalter y Paul W. Downs, que han recreado el icónico 'look' de pareja color naranja ping pong de Chalamet y Kylie Jenner.
📌Esta es una recopilación de los mejores looks de la alfombra roja:
Odessa A'zion, en Ott Dubai
Elle Fanning, con un Ralph Lauren
Justine Lupe, de Prada y joyas de Boucheron
Megan Stalter y Paul W. Downs, con el icónico 'look' naranja de Chalamet y Kylie Jenner
Mia Goth, de Dior
Chase Infiniti, en Louis Vuitton
Ariana Grande, en Alberta Ferretti y joyas de Swarovski
Ethan Hawke, en Bode
Mckenna Grace
Jessica Biel, en Lanvin
Teyana Taylor, en Saint Laurent
Alexander Skarsgård
Ejae
Erin Doherty, en Louis Vuitton
Natasha Lyonne, en Céline
Suscríbete para seguir leyendo