Critics Choise Awards 2026: Los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Ariana Grande a Odessa A'zion, Chase Infiniti y Elle Fanning

Oficialmente, con la celebración, anoche, de los Critics Choice Awards 2026 se da el pistoletazo de salida de la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión. Apenas cuatro días después del inicio del año nuevo, los artistas y realizadores más destacados del momento se dieron cita en The Barker Hangar, en Santa Mónica (California, EEUU), para desfilar por la emblemática alfombra roja.

En la 31ª edición de estos premios, han destacado, por su elegancia estrellas como Mia Goth (Lady Elizabeth Harlander, de 'Frankenstein'), con un vestido lencero blanco de Dior con hombros al descubierto, y por su osadía plateada, Odessa A'zion ('Marty Supreme'), con un 'look' plateado de Ott Dubai con mangas gigantes y ondulantes. Ariadna Grande ('Wicked'), con un vestido rosa cuajado de critales; Justine Lupe ('Succession'), con un vestido verde mar de Prada con cola incluida; Elle Fanning ('Valor Sentimental'), con un vestido dorado sensacional de Ralph Lauren...

El toque de humor lo han puesto Megan Stalter y Paul W. Downs, que han recreado el icónico 'look' de pareja color naranja ping pong de Chalamet y Kylie Jenner.

📌 Esta es una recopilación de los mejores looks de la alfombra roja:

Odessa A'zion, en Ott Dubai

Odessa A'zion / AP / JORDAN STRAUSS

Elle Fanning, con un Ralph Lauren

Elle Fanning. / Associated Press/LaPresse / LAP

Justine Lupe, de Prada y joyas de Boucheron

Justine Lupe. / Jordan Strauss / AP

Megan Stalter y Paul W. Downs, con el icónico 'look' naranja de Chalamet y Kylie Jenner

Paul W. Downs y Megan Stalter. / Associated Press/LaPresse / LAP

Mia Goth, de Dior

Mia Goth. / Jordan Strauss / AP

Chase Infiniti, en Louis Vuitton

Chase Infiniti. / Jordan Strauss / AP

Ariana Grande, en Alberta Ferretti y joyas de Swarovski

Ariana Grande. / Richard Shotwell / AP

Ethan Hawke, en Bode

Ethan Hawke. / Richard Shotwell / AP

Mckenna Grace

Mckenna Grace. / Jordan Strauss / AP

Jessica Biel, en Lanvin

Jessica Biel. / Jordan Strauss / AP

Teyana Taylor, en Saint Laurent

Teyana Taylor. / Jordan Strauss / AP

Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård. / Jordan Strauss / AP

Ejae

EJAE. / Associated Press/LaPresse / LAP

Erin Doherty, en Louis Vuitton

Erin Doherty. / Richard Shotwell / AP

Natasha Lyonne, en Céline