Björk anima a Groenlandia a declarar la independencia y liberarse de la "cruel" colonización danesa

En un momento en el que, tras la injerencia estadounidense en Venezuela, Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de anexionarse Groenlandia alegando razones de seguridad nacional, la cantante islandesa Björk ha decidido abogar en público por la independencia de la isla nórdica, a cuyos habitantes ha animado a liberarse de la "cruel" colonización danesa. Groenlandia es una nación autónoma perteneciente al Reino de Dinamarca y su estatuto reconoce la posibilidad de acogerse al derecho de autodeterminación.

En un mensaje en la red social X (el primero que publica en el nuevo año), Björk ha deseado "bendiciones" a los groenlandeses "en su lucha por la independencia" y ha destacado que los islandeses "se sienten sumamente aliviados de haberse separado de los daneses en 1944". La cantante apunta que gracias a esa ruptura los habitantes de Islandia pudieron evitar perder su lengua ("ahora mis hijos hablarían danés", señala) y recuerda el escándalo de la anticoncepción forzada de 4.500 chicas groenlandesas entre 1966 y 1970 decretada por las autoridades danesas.

"Todavía hoy los daneses tratan a los groenladeses como si fueran humanos de segunda clase -asegura Björk-. El colonialismo me ha provocado repetidamente escalofríos de terror. Y la posibilidad de que mis amigos groenlandeses pudieran pasar de un colonizador cruel a otro es demasiado brutal como para siquiera imaginarlo. Queridos groenlandeses: declarad la independencia".

La cantante, que a finales de noviembre cumplió 60 años, ya se había manifestado anteriormente en términos parecidos. En 2008, publicó la canción 'Declare independence', incluida en el álbum 'Volta', en la que hacía un llamamiento a la independencia de Groenlandia y de las Islas Feroe.