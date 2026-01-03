Riccardo Frizza, director del concierto de Año Nuevo en el Liceu: "La unión de dos orquestas hará que exista una sana competencia"

Dirigir el Concierto de Año Nuevo en el Liceu este domingo es todo un honor para Riccardo Frizza porque se trata de un recital especial con una orquesta sinfónica integrada por músicos del Teatro de La Fenice de Venecia y del Gran Teatre barcelonés. El programa cuenta con una variedad de oberturas de ópera, famosos duetos y arias y hasta algo de zarzuela que interpretarán dos grandes intérpretes españoles, el tenor Xabier Anduaga -que esta temporada debutará el rol de Werther en el Liceu- y la soprano Saoia Hernández.

Los músicos de La Fenice y del Liceu conocen muy bien el repertorio operístico y también interpretan música sinfónica. "Juntar a sus músicos será interesante, la unión de dos orquestas hará que exista una sana competencia. Habrá un ambiente y una tensión diferentes, será una experiencia para todos. Tengo muchas ganas de que llegue el día del concierto", apunta el director, especialista en ópera italiana que dirige el Festival Donizetti.

Concierto singular

Para el público el Concierto de Año Nuevo en el Liceu es una oportunidad para disfrutar de un concierto singular con destacados cantantes. Nada que ver con los polémicos conciertos del año pasado ofrecidos por un promotor externo que fueron noticia por su mala calidad. Los responsables del Liceu no quieren que se repita un fiasco similar y por eso quieren ofrecer cada año algo muy especial por estas fechas. "Me encanta que me hayan ofrecido este concierto porque el Liceu y la Fenice son teatros con los que he trabajado mucho y han marcado mi carrera. Conozco bien sus orquestas y será interesante para los músicos trabajar juntos", señala del director, que este viernes ha realizado su primer ensayo.

Riccardo Frizza, en una de sus visitas al Liceu. / JORDI COTRINA

"El programa empieza con la obertura de 'Semiramide', ópera con la que debuté en el Liceu, e incluye 'Norma', que dirigí en La Fenice", comenta el director que este 2026 celebra sus bodas de oro en la música. El interesante programa consta de pasajes de obras de Verdi, Bellini, Puccini, Donizetti, Strauss, Offenbach, Giordano y Mascagni.

De Donizetti Anduaga cantará 'Ah! Mes amis, quel jour de fête!', de 'La fille du régiment', y con Hernández ofrecerán 'Lucia perdona...Sulla tomba..', de 'Lucia di Lammermoor'. Ella cantará entre otras arias la de Lady Macbeth 'Vieni! T’affretta!…' con la brillante cabaletta ¡Or tutti sorgete', de la ópera 'Macbeth ', de Verdi. El tenor también ofrecerá, entre otras, 'No puede ser', famosa romanza de la zarzuela 'La tabernera del puerto', de Pablo Sorozábal.

El tenor Xabier Anduaga en el Liceu. / MANU MITRU / EPC

"Anduaga es un grandísimo tenor y se está convirtiendo en uno de los mejores de hoy", destaca Frizza, que le dirigió esta temporada en el Met de Nueva York en 'Lucia di Lammermoor' con Nadine Sierra como pareja artística. Ambos interpretaron 'La sonnambula', de Bellini, en el Liceu con enorme éxito la temporada pasada.

Similitudes y diferencias

La Orquestra del Gran Teatre del Liceu se encuentra en un momento de plenitud tras la profunda renovación llevada a cabo por su titular Josep Pons, que se despide esta temporada para centrarse en su nuevo reto como titular de la Deutsche Radio Philarmonie, que esta temporada ya está compaginando con su trabajo en el Liceu. Jonathan Nott le relevará en Liceu a partir de la próxima temporada. La destacada formación veneciana también ha cambiado de titular, pero sus músicos están en desacuerdo con el nombramiento de Beatrice Venezi del 2026 al 2030. Llevan meses en contra y han realizado varios amagos de huelga al considerar que el currículum de la directora de 35 años es escaso. Según la prensa italiana, lo que más ha pesado en su elección ha sido su proximidad a Meloni, la presidenta de Italia.

En su tradicional Concierto de Año Nuevo ofrecido este jueves en La Fenice la orquesta ha hecho visible su rechazo colocándose una chapa en la solapa en señal de protesta con un diseño elaborado por ellos mismos con una clave de sol y un corazón en negro sobre fondo amarillo. Se la ofrecieron también al público que acudió al concierto, retransmitido por Rai 1, y también al director del concierto, el maestro Michele Mariotti, que se solidarizó con ellos luciendo el pin.

Vittorio Grigolo, Saioa Hernández y Juan Jesús Rodríguez, en un momento de la representación de 'Il trovatore' / A. Bofill

La historia del Teatro de La Fenice y el Gran Teatre del Liceu está marcada por los incendios. Ambos coliseos han sido fulminados por las llamas en dos ocasiones a lo largo de su historia. La Fenice, inaugurada en 1792, donde Verdi estrenó óperas como 'Rigoletto' y 'La traviata', ardió en 1836 y 1996. El Liceu, inaugurado en 1847, fue devorado por las llamas en 1861 y en 1994.

Más allá del Liceu, el Palau de la Música también ofrece su tradicional Concierto de Año Nuevo con la Orquesta del Vallés. Isabel Rubio, directora asociada de la formación, se encarga por tercer año consecutivo de un popular programa que hará este sábado y domingo. No faltarán famosos valses y polcas de la familia Strauss como 'El danubio azul' y la 'Marcha Radetzky'.