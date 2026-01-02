El Museo del Prado supera por primera vez los 3,5 millones de visitantes

El Museo del Prado cerró 2025 con la cifra récord de 3.513.402 visitantes a su colección permanente en el edificio Villanueva y sus exposiciones temporales en el edificio Jerónimos. Los asistentes ascienden a 3.653.738 si se suman las personas que disfrutaron de las muestras organizadas por la pinacoteca madrileña en Barcelona ('Rubens y los artistas del barroco flamenco', 130.188) y Palma (`XIX. El siglo del retrato', 10.148), ambas en colaboración con la Fundación la Caixa.

Los museos gestionados por el Ministerio de Cultura, que engloban la Red de Museos Estatales, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, recibieron el año pasado un total de 7.993.765 visitantes. La Red de Museos Estatales tuvo 2.878.631 espectadores, cifra que se acerca a los tres millones de 2024 pese al cierre temporal del Museo Sorolla, uno de los más visitados del la red. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por su parte, atrajo a 1.601.732 personas a su sede principal, casi 65.000 más que en 2024, lo que supone un incremento del 4,2%.

Éxito de Egipto y México

El Museo Arqueológico Nacional alcanzó su récord histórico con 864.201 visitantes, casi el 38% más que el año anterior. Tras el éxito de 'El Egipto de Eduard Toda', el centro cerró el curso con una gran muestra que podrá visitarse en los primeros meses de 2026 y que trae a España piezas excepcionales del patrimonio mexicano: 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. El ámbito humano'.

Tras el Arqueológico, los museos más exitosos de la red estatal fueron el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), con 293.700 visitantes; el Museo Sefardí en Toledo, con 256.468 visitantes; el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, con 224.890; y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, con 186.534.

Atracción turística

El 78% del público de los Museos Estatales fue de origen nacional, frente al 22% extranjero, con estadounidenses, franceses, italianos y británicos a la cabeza. Los porcentajes se invierten en el caso del Museo del Prado: el 34% de los visitantes residen en España, mientras que el 66% son turistas procedentes principalmente de Estados Unidos (14%), México (10%), Italia (5%) y Argentina (4%).