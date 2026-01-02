Vídeo | La locura por el último LEGO de Stranger Things invade Inglaterra: colas interminables para conseguir un juguete de casi 300 euros

Una década después del estreno de su primera temporada, Stranger Things vive estos días su gran final. Decir adiós no está siendo fácil para una serie que arrastra a millones de fans en todo el mundo y que ha convertido su despedida en todo un fenómeno. Netflix no ha escatimado en promoción, y tras estrenarse el episodio final en Nochevieja, los espectadores han pasado de los nervios por la ficción a protagonizar una absoluta locura para conseguir los últimos juegos para Reyes.

Desde diciembre, Netflix y Movistar han impulsado varias acciones promocionales de Stranger Things en España, como incorporar tapas de alcantarilla con un grabado de la serie ‘Stranger Things’ en diferentes ciudades de España: un videomapping en la Casa de Correos de Madrid, un anuncio nocturno de ocho minutos con escenas y referencias a la serie; y, como cierre, la colocación del cartel "Feliz 2026" con la tipografía de la serie en el neón de la Puerta del Sol durante Nochevieja, donde apuntaban todas las televisiones.

Colas interminables

Pero antes de Reyes, el auténtico fenómeno ha sido el Lego ' Icons Stranger Things: La Casa Creel', que ha salido a la venta este 1 de enero para los miembros de LEGO Insiders y que será accesible para todos desde el 4 de enero. Con 2.593 piezas y un precio de 279,99 euros, este juego ha provocado una auténtica locura en Trafford Centre (Manchester), donde ha provocado colas interminables

"Es un homenaje al inquietante epicentro del caos sobrenatural que se vive en Hawkins. Cuenta con una fachada detallada y un diseño abierto en la parte trasera, que revela siete habitaciones amuebladas impregnadas de tradición. El set está repleto de guiños a Stranger Things de las cinco temporadas e incluye 13 minifiguras de los queridos personajes de la última temporada", explicaron desde Netflix.

La campaña de los Reyes Magos de este año está marcada por una fuerte presencia de la nostalgia y la consolidación de los 'kidults', adultos que adquieren juguetes para consumo propio o compartido, según los últimos datos analizados por el comparador de precios idealo.es. El informe destaca que el mercado actual se apoya de forma significativa en este perfil de consumidor, situando a las construcciones de Lego y a los iconos clásicos de los años 80 como los productos más demandados en las semanas previas a la noche más mágica del año.

El ranking de juguetes más deseados revela que el set de Lego inspirado en la película 'Regreso al Futuro' lidera las preferencias con un incremento en su demanda del 492% en las últimas dos semanas. El análisis de idealo.es subraya que el interés del público familiar se está desplazando también hacia productos vinculados a series de éxito y fenómenos de la cultura popular. En este sentido, destacan los Funko Pop de 'Stranger Things', ya que en el momento del estudio todavía no había salido a la venta este LEGO superventas.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con estas grandes marcas para ofrecer a los fans, y a nuestra comunidad geek, la mayor colección de productos y experiencias de la historia de Stranger Things y una de nuestras mayores campañas hasta la fecha, con motivo de la celebración de la quinta y última temporada de esta serie tan querida en todo el mundo”, afirmó Marian Lee, directora de marketing de Netflix. “Durante casi una década, la franquicia Stranger Things ha tenido un impacto cultural innegable y ha dejado un legado duradero. Estas colaboraciones capturan a la perfección la esencia de esta icónica serie, desde la estética nostálgica de los años 80 de Hawkins hasta los emocionantes misterios del Upside Down, lo que permite a los fans conectar con su serie favorita de formas nuevas y emocionantes”.