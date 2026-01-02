Estos son los grupos de música catalanes con más reproducciones en YouTube en 2025: el peor dato desde 2020

Pese a que la música en catalán no parece estar pasando por un mal momento, véase Oques Grasses vendiendo 110.000 entradas para llenar cuatro veces el Estadi Olímpic, sí ha sido un mal año en cuanto a visualizaciones en YouTube. Así lo ha expuesto la revista Enderrock en la lista que han elaborado con los videoclips en catalán más vistos en Youtube en 2025.

Solo se publicaron un 1% menos de videoclips que en 2024 (1.167) y pese a ello, las visualizaciones han caído hasta un 42% respecto a 2024. Las 17.416.000 reproducciones que han acumulado los videoclips de música en catalán representan el peor dato desde 2020. Los 100 videoclips en catalán más vistos han sumado 13.556.100 reproducciones, representando un 79% del total de consumo de clips en catalán publicados este año.

La pugna The Tyets y FigaFlawas

Como Oques Grasses no ha publicado música este 2025, la pugna por el liderato ha sido entre The Tyets y FigaFlawas, dos de los grupos más en forma del panorama. Una batalla que se ha llevado Figa Flawas. El videoclip de 'a la Freska' es el videoclip en catalán más visto en Youtube en 2025 con 1,4 millones de reproducciones. Así, el dúo de Valls consigue liderar la lista por segundo año consecutivo tras el incontestable hit veraniego de 2024 'La Marina sta morena', que acumuló 3,4 millones.

Los Tyets han logrado la segunda posición con 'Tàndem', que ha registrado unas 695.000 reproducciones. Los valencianos de la Fúmiga, que se despedirán de los escenarios este 2026, cierran el podio con 481.700 visualizaciones con 'La Penúltima'. En cuarta posición, Ivan Herzog con 'Et prometo', 410.200 reproducciones.

Siguen a estas canciones la despedida de Stay Homas con Figa Flawas, 'Espurna', con 398.000 reproducciones, Suu con 'Tan clar' con 375.700, Doctor Prats con 'Aeròbic', con 354.000, y els Catarres con 'La fortuna'.

El grupo con más videoclips vistos

Pese a que la canción más visualizada ha sido de Figa Flawas, el grupo con más videoclips vistos en la plataforma es de The Tyets, que con el lanzamiento de su nuevo disco Cafè pels més cafeteros hicieron cuatro videoclips: 'Tàndem', 'Si ho deixéssim tot', 'Camila' y 'A fora plou', en las posiciones 2, 4, 11 y 22 del ránking respectivamente.

Los artistas que han situado más videoclips en el Top 100 han sido Doctor Prats con 5, Baya Baye MGT Los Sosis y The Tyets con 4, La Fúmiga, Mushka, Mama Dousha, Svetlana, Ambauka, Ginestà y Los Catarras con 3, y con 2 Lildami, Sau30, Anna Andre Cream, Crimen, Abril., Naina, Julieta, El Pot Petit, Blaumut, La Ludwig Band y 31 FAM.