Freida McFadden, la autora de 'La asistenta' que vende un libro cada 40 segundos en España

Si son amantes del 'thriller' y aún no conocen a Freida McFadden, este es el momento de tomar nota. No solo es una de las autoras revelación a nivel mundial, sino que los números hablan por sí solos: ha vendido más de 20 millones de ejemplares -700.000 de ellos solo en España, donde vende uno cada 40 segundos- y cada nuevo lanzamiento suyo se traduce en un éxito inmediato manteniéndose hasta durante 52 semanas en el top10 de ventas.

Desde que publicó la serie 'La asistenta' (Suma de Letras), su mayor fenómeno internacional y con adaptación al cine con Amanda Seyfried y Sydney Sweeney como protagonistas, McFadden no ha dejado de sumar lectores con historias tan adictivas como 'La mujer de arriba' o su última novela publicada este 10 de julio, 'Nunca mientas', el 'thriller' del verano.

En su última entrega, la autora explica la vida de Tricia y Ethan, un matrimonio recién casado que busca la casa de sus sueños. La encuentran, o eso creen, en una remota mansión que perteneció a la doctora Adrienne Hale, una reconocida psiquiatra desaparecida sin dejar rastro hace cuatro años. Una tormenta de nieve los deja atrapados allí, y entonces todo empieza a torcerse. Buscando algo para leer, la mujer descubre una habitación secreta que alberga las transcripciones de las sesiones de Hale con sus pacientes. A medida que escucha las grabaciones, se sumerge en una inquietante sucesión de revelaciones que explican la desaparición de la psiquiatra. Cada cinta añade una nueva pieza a un rompecabezas tan oscuro como adictivo, hasta que llega a la última. Y, con ella, la verdad. Pero entonces ya es demasiado tarde.

Con un estilo directo, giros imprevisibles y una tensión que no da respiro, McFadden convierte cada una de sus novelas en una experiencia de lectura compulsiva. Y 'Nunca mientas' no apunta a ser la excepción.

De médica a bestseller

Detrás del pseudónimo Freida McFadden se esconde una escritora estadounidense nacida en Nueva York que es toda una caja de sorpresas: no solo domina el arte de los giros narrativos, también el complejo mundo de la neurociencia. Médica especializada en lesiones cerebrales, McFadden compagina su labor científica (con jornada reducida) con la escritura de 'thrillers' psicológicos que beben, en parte, de su experiencia profesional. Esa doble vida es también una de las razones por las que ha optado por mantener su identidad en el anonimato: "En el trabajo, lo que quiero ser es doctora", declaraba en una entrevista con 'The New York Times'.

Freida McFadden publica El recluso, el nuevo libro de la superventas de La asistenta / EPC

Fiel a su naturaleza reservada, la autora huye de los focos y concede pocas entrevistas, ya que ha confesado sufrir ansiedad social, lo que le impide disfrutar de eventos públicos como charlas o presentaciones. "Me pongo muy nerviosa", reconocía, al tiempo que señalaba que una de sus mayores inseguridades es no estar a la altura de lo que sus lectores esperan de ella. Ese síndrome del impostor se remonta a una herida más profunda de la autora, que sufrió acoso escolar durante su infancia, una vivencia que ha influido en muchas de sus tramas, centradas en el dolor, el abuso o la pérdida de identidad.

Pero, ¿cómo pasó del anonimato a convertirse en una autora superventas a escala global? Desde siempre había escrito en sus ratos libres y empezó autopublicando sus novelas 'online', sin apenas promoción. Hasta que una editorial británica especializada en libros digitales la descubrió y le ofreció una oportunidad que no dudó en aceptar. El éxito fue fulminante: en cuestión de meses, sus títulos escalaron al top 100 de Amazon en formato digital y McFadden se vio obligada a distanciarse un poco de su carrera médica para dedicarse más a la literatura. "Trabajar con una editorial ha sido muy diferente a autopublicar. Simplemente no podía hacerlo todo", contaba en una entrevista facilitada por su sello editorial.

Éxitos

'La asistenta', publicado originalmente en 2022, ha estado más de 90 semanas en la lista de The New York Times, donde desde hace tiempo es bastante frecuente que haya varios libros de la autora a la vez, y su presencia es constante en las listas de 'bestsellers' de 'USA Today', 'Publishers Weekly', 'The Sunday Times' y 'Der Spiegel'. Asimismo, la novela ha sido la más vendida del año en Amazon en Reino Unido y la adaptación de la novela al cine está ya en cartelera bajo la dirección del realizador Paul Feig y con guion de Rebecca Sonnenshine.

El fenómeno McFadden tiene en las librerías también su último título, 'La profesora', que ha publicado Suma de Letras. Ambientada en un instituto marcado por un escándalo reciente, esta historia de traiciones, manipulación y verdades ocultas promete atrapar (otra vez) a los lectores con su peculiar estilo que tanto engancha.