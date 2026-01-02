CaixaForum Barcelona aumenta un 15% sus visitantes y llega a los 585.575

CaixaForum Barcelona aumentó en 2025 en un 15,09% el número de sus visitantes con respecto a 2024, alcanzando la cifra de los 585.575, frente a los 508.796 del año anterior. La exposición de 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Museo del Prado' fue la más visitada del año, centrada en el pintor y los héroes del barroco flamenco, con más de 130.000 visitantes. La muestra, que se pudo ver entre mayo y septiembre, reunió en el centro de arte más de 60 obras de Rubens, Anton van Dyck, Jacques Jordaens, Jan Brueghel el Viejo, David Teniers y Erasmus Quellinus llegadas del Museo del Prado.

La segunda exposición más vista fue 'Tiempos inciertos. Alemania entre guerras', entre abril y julio de 2025, con un total de 94.300 visitants, con figuras como Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Otto Dix o Jeanne Mammen. Asimismo, la experiencia inmersiva 'Somos Naturaleza', inaugurada el pasado 17 de diciembre, que se podrá visitar hasta el próximo 6 de abril, recibió un total de 84.759 visitantes hasta el cierre del año. Un recorrido inmersivo y sensorial que invita al espectador a adentrarse en el corazón de la naturaleza, concienciándole sobre la acción positiva, la protección del entorno y su preservación.

Exposición 'Extraterrestres', en el CosmoCaixa de Barcelona / Macarena Pérez

Por su parte, el CosmoCaixa también ha tenido un incremento del 0,79% de visitantes, con un total de 1.190.965 en 2025, frente a los 1.181.600 del año anterior. La exposición más visitada fue 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la tierra?', entre el 25 de febrero y el pasado 30 de agosto, que recibió 597.872 visitantes y explora una de las cuestones que seduce a la humanidad desde hace milenios.

Próximas exposiciones

Durante este 2026, destacarán en el centro dos exposiciones ya programas. En primer lugar, entre el 27 de marzo y el 16 de agosto, llegará a CaixaForum Barcelona la exposición, 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', una muestra de la trayectoria, evolución, alcance e influencia de Matisse, a través de una amplia selección de obras procedentes, principalmente, del Centro Pompidou.

Además, entre el 21 de mayo y el 27 de septiembre se programará 'Desenfocado. Otra visión del arte', con obras de artistas como Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsens, Claude Monet, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Soledad Sevilla, Christian Boltanski, Mame-Diarra Niang y Bill Viola.