Los 'booknooks' (o los rincones de libros 'mini') aterrizan en España y abren una nueva era para el coleccionismo literario: "El algoritmo sabe lo que nos gusta a los lectores"

El coleccionismo gana terreno, también en el ámbito literario. Y lo que hace unos años parecía una costumbre reservada a los más nostálgicos ha vuelto a despertar el interés de las nuevas generaciones. Según un estudio de eBay, esta afición sigue concentrándose principalmente entre personas de 35 a 44 años, pero cada vez atrae a un público que ha encontrado también en los libros un refugio estético y que busca cuidar los detalles y construir una identidad propia en cada librería personal.

El uso más funcional de las estanterías, almacenar lecturas, ha pasado a un segundo plano. Y ahora se han convertido en una extensión del gusto personal con objetos coleccionistas. Los lomos ahora se ordenan al milímetro (según colorimetría, por géneros, sagas, etc.) y conviven con ediciones de cantos tintados, portadas especiales y pequeños objetos decorativos como jarrones con flores secas, tazas de café, velas aromáticas o marcapáginas ilustrados. Y, en medio de ese universo cuidado, emerge un nuevo objeto de deseo: los 'booknooks'.

Estos "rincones de libros", como se traduce literalmente su nombre, son pequeños dioramas tridimensionales que se montan y se colocan entre los tomos como si fueran portales hacia otros mundos. Representan callejones mágicos, librerías diminutas, escenas de fantasía o espacios inspirados en grandes ficciones literarias. En miniatura y con un alto nivel de detalle, parecen abrir una ventana secreta entre las páginas como si se tratara de una invitación a mirar el mundo literario en formato miniatura.

De Japón a Estados Unidos... y ahora España

La tendencia empezó en 2018, cuando un artista japonés compartió en sus redes sociales lo que llamó "callejón de estantería". Era una pequeña maqueta iluminada que replicaba detalladamente los estrechos callejones de Japón, pensada para encajar entre los libros. Esa creación, que presentó en un evento internacional de arte en Tokio, se hizo viral en redes sociales y rápidamente empezó una ola de reinterpretaciones, popularizadas especialmente en el mundo anglosajón. Y, desde entonces, los 'booknooks' se han convertido en lo que sería la fusión entre las manualidades, la lectura y la decoración.

Hoy en día se pueden encontrar en tiendas especializadas -sobre todo en internet-, en plataformas de venta artesanal o se pueden recrear en casa bajo la filosofía DIY (hazlo tú mismo). Y lo que empezó como un pasatiempo de nicho se ha consolidado como una tendencia con proyección en el mercado literario y coleccionista.

En España este fenómeno empieza a tomar forma y este noviembre la editorial RBA Lit tomó las riendas para lanzar el primer 'booknook' vinculado con una novela en el país: 'La mentira más dulce' de Andrea Izquierdo, un libro que se vende junto al diorama inspirado en su escenario por 44,90 euros. Una propuesta que marca el punto de partida de lo que podría ser una nueva forma de leer y decorar las estanterías. "Cuando pensamos este proyecto, lo planteamos como una experiencia completa. El 'booknook' fusiona dos hobbies que son la lectura y las manualidades. Y eso nos permite materializar lo que estamos leyendo. Puedes montarlo conforme lees y dar vida a las palabras de la autora", explica María Terrén, editora de RBA Lit a este diario. "Con él, los lectores pueden tener en casa un pedacito de la historia de Allison y Jaden y, de alguna manera, hacerla más suya".

Los 'booknooks' como nueva tendencia editorial

Impulsar esta iniciativa estuvo motivada en parte por la viralidad que está ganando últimamente en redes sociales. "El algoritmo sabe lo que nos gusta a los lectores", asegura Terrén, quien confiesa que acabó cayendo y entendió la fiebre de estas maquetas para fans de los libros. "Como cualquier lectora, me encantaría vivir dentro de algunas de mis novelas favoritas, y cuando empecé en el mundo de los 'booknooks' me pareció superbonito poder tener en casa algo que me recordara a esas historias que me habían robado un poquito el corazón y que, a la vez, decorase mis estanterías", señala.

En el caso de 'La mentira más dulce', el 'booknook' que la acompaña lo hace prácticamente en simultaniedad a la novela y aporta ese valor añadido que permite sumergirte más en la historia y crear una nueva experiencia de lectura. La autora, Andrea Izquierdo, no dudó en apuntarse al proyecto para dar forma a Hudson Books, la librería que aparece permite a los lectores tener un rinconcito de su mundo. "El equipo de RBA es experto en gadgets y nunca le dicen que no a un nuevo reto, así que vimos la oportunidad de hacerlo realidad y nos pusimos en marcha", explica Terrén.

Pero, ante el coleccionismo por otro fenómeno literario que está en pleno auge como las ediciones especiales con los cantos pintados y portadas llamativas, ¿hay cabida para otro fenómeno coleccionista como los 'booknooks'? "Por experiencia personal diré que sí", asegura la editora. "Es una actividad perfecta para quienes quieren desconectar y dejar de lado el móvil durante un rato. Además, quedan preciosos en la estantería y sirven como decoración". Además, explica que "mientras haya espacio en casa hay cabida para los 'booknooks', aunque también puede ser una gran excusa para ampliar tu librería".

Quizás por eso triunfan, porque quienes aman los libros siguen buscando la manera de quedarse dentro de ellos, aunque sea en miniatura, escondidos entre los lomos y la luz cálida de una maqueta.