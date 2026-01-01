La editorial Devir apuesta por el manga de creación local con 'Mathland' en catalán y castellano

El fenómeno manga llegó hace unos años para quedarse, pero la eclosión que vive en los últimos tiempos parece no tener techo: la lectura de viñetas de estilo japonés ha penetrado todas las edades y se ha extendido en la demografía femenina. En Catalunya, una de las puntas de lanza del éxito del género fue el bombazo de 'Bola de Drac' a través de TV3, en catalán, y esa estela se ha renovado en las siguientes generaciones a través de herederos tan robustos como 'Pokemon', 'Naruto' o 'Guardians de la nit'.

El sector editorial ha tomado también nota de lo que gusta a los niños y adolescentes lectores y Devir es buena prueba de ello. La empresa barcelonesa, con una presencia dominante en el mercado de los juegos de mesa, recuperó hace unos meses su línea editorial centrada en cómics y manga que años atrás había cerrado, y lo ha hecho con un puñado de apuestas interesantes, para públicos amplios y con una cuidada selección basada en los títulos que quedaron ‘huérfanos’ de editora tras el cierre de ECC, como el superventas ‘Diarios de la boticaria’.

Barcelona 04/12/2025 Preparativos en el stand de Devir, editora de Diarios de la boticaria, Villano de vacaciones y Angel Sanctuary en el salón del manga que se inaugura mañana en la Fira de Gran Via Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Devir quiere ir mucho más allá, con todo.

“Queremos construir una línea de manga de creación local que funcione como un sello editorial propio dentro de la casa”, explica a EL PERIÓDICO Andrea Borrell, editora de manga y cómic en Devir.

La editorial inaugurará este 2026 su línea de producción propia ‘Mathland, el talismán aritmético/ Mathland, el talismà aritmètic’, un manga de fantasía para jóvenes que a través de acertijos y una gran aventura explicará conceptos matemáticos de una forma amena y divertida y lo publicará tanto en castellano como en catalán.

Viñetas del manga 'Mathland' / EPC

No tardará en ver la luz el segundo tomo de la colección, ‘Mathland: La venganza del escuadrón hipergeométrico/ Mathland: la venjança de l’esquadró hipergeomètric’ en catalán y castellano.

Andrea Borrell subraya que la ambición de la editorial es convertirse en referente en manga y cómic en catalán, “ampliando la oferta disponible y contribuyendo de forma activa a la normalización editorial del catalán en el sector.

La editora, que recuerda que Devir ya es una empresa pionera y líder en la promoción y normalización del catalán a través del del juego, defiende el proyecto que aspira a “construir una línea de manga en catalán independiente, sólida y tan consistente como atractiva”.

En la presentación de novedades en el Salón Manga Barcelona, la editorial ya mostró su interés por implicar a escuelas e iniciativas pedagógicas en el próximo lanzamiento de ‘Mathland’, que tiene como guionista a Pedro Martínez, profesor de Historia y mangaka, e ilustraciones de de Sonia Müller. El manga tuvo una primera vida en la fallida editorial ECC solo en castellano y se agotó, de forma que el rescate de la obra será todo un revulsivo para la difusión de la publicación, que llegará con sobrecubiertas nuevas al sello Devir.

Presentación de Devir en el Manga Barcelona / EPC

En la línea de empujar la producción local de manga, la editorial también anima a creadores con proyectos que no han visto la luz a que envíen sus propuestas a Devir, que sigue trabajando activamente en la ampliación de su catálogo por esta vertiente junto a las publicaciones con licencia japonesa como ‘Villano de vacaciones’ o ‘Nozaki y su revista mensual para chicas’, en una diversificación de géneros y audiencias.