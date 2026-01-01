Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona despide 2025 con un espectáculo de música, pirotecnia, fuego, drones y luz

Celebración de año nuevo en la Font Màgica de Montjuïc. Habrá 500 drones, 1.400 kilos de pirotecnia y efectos de hasta 180 metros de altura

EFE

EFE

Barcelona
La ciudad de Barcelona ha despedido este año 2025 con un espectáculo de gran formato en la avenida de la Reina María Cristina, en Montjuic, y en el que se han combinado música, pirotecnia, drones, fuego y luz.

Fiesta de fin de año en la avenida María Cristina y plaza de España ( controles de guardia urbana y mossos para el acceso al recinto).

El espectáculo lo ha diseñado la compañía francesa Groupe F, con dirección musical y creativa de Marc Parrot, quien ha realizado una propuesta que combina la "sonoridad de instrumentos tradicionales con paisajes sonoros de futuro", según el Ayuntamiento de Barcelona.

El espectáculo, gratuito y al aire libre, ha tenido una "identidad propia", además de "reforzar la voluntad de vincular pasado y futuro en el momento simbólico de la entrada al nuevo año".

Instrumentos como las tenoras, las grallas, los flautines y las guitarras han tenido su peso, con músicas de los cantos de otros tiempos a la rumba o la habanera, llevadas a la actualidad con "texturas sonoras nuevas".

El Groupe F, especialista en espectáculos de gran formato, ha regresado a Barcelona, como en años anteriores, para un espectáculo que integrará música, drones, tecnología audiovisual y pirotecnia en un "relato unificado" con el que marcar la bienvenida a 2026.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha comenzado a las 22:00 horas con un espectáculo especial de la Font Màgica, con el que se buscaba "introducir" a la ciudadanía en el ambiente festivo previo al momento central de la celebración, en torno a la medianoche.

Un espectáculo al aire libre que se ha visto en televisión

El espectáculo de gran formato ha empezado unos diez minutos antes de las campanadas de inicio del nuevo año y se ha alargado durante los primeros diez minutos de 2026.

La avenida de la Reina María Cristina se ha convertido así de nuevo en un "escenario abierto" para despedir 2025 y celebrar la llegada de 2026 con una propuesta visual y sonora, que se retransmitirá por televisión.

