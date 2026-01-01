Nochevieja
Barcelona despide 2025 con un espectáculo de música, pirotecnia, fuego, drones y luz
La ciudad de Barcelona ha despedido este año 2025 con un espectáculo de gran formato en la avenida de la Reina María Cristina, en Montjuic, y en el que se han combinado música, pirotecnia, drones, fuego y luz.
El espectáculo lo ha diseñado la compañía francesa Groupe F, con dirección musical y creativa de Marc Parrot, quien ha realizado una propuesta que combina la "sonoridad de instrumentos tradicionales con paisajes sonoros de futuro", según el Ayuntamiento de Barcelona.
El espectáculo, gratuito y al aire libre, ha tenido una "identidad propia", además de "reforzar la voluntad de vincular pasado y futuro en el momento simbólico de la entrada al nuevo año".
Instrumentos como las tenoras, las grallas, los flautines y las guitarras han tenido su peso, con músicas de los cantos de otros tiempos a la rumba o la habanera, llevadas a la actualidad con "texturas sonoras nuevas".
El Groupe F, especialista en espectáculos de gran formato, ha regresado a Barcelona, como en años anteriores, para un espectáculo que integrará música, drones, tecnología audiovisual y pirotecnia en un "relato unificado" con el que marcar la bienvenida a 2026.
El acto, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha comenzado a las 22:00 horas con un espectáculo especial de la Font Màgica, con el que se buscaba "introducir" a la ciudadanía en el ambiente festivo previo al momento central de la celebración, en torno a la medianoche.
Un espectáculo al aire libre que se ha visto en televisión
El espectáculo de gran formato ha empezado unos diez minutos antes de las campanadas de inicio del nuevo año y se ha alargado durante los primeros diez minutos de 2026.
La avenida de la Reina María Cristina se ha convertido así de nuevo en un "escenario abierto" para despedir 2025 y celebrar la llegada de 2026 con una propuesta visual y sonora, que se retransmitirá por televisión.
