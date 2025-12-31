De estrella de 'Stranger Things' a músico lo-fi: la faceta más desconocida de Finn Wolfhard

Todos conocen a Finn Wolfhard por ser uno de los grandes protagonistas de la serie 'Stranger Things', pero pocos saben que otra de sus grandes pasiones es la música y que, de hecho, el pasado 6 de junio publicó su primer disco en solitario, 'Happy Birthday'. El actor canadiense, de 23 años, ya siempre será recordado por interpretar durante casi una década a un jovencísimo -empezó en la serie con 13 años- Mike Wheeler en la popular ficción de Netflix, una de las más vistas de la historia de la plataforma. La producción, que este Año Nuevo se despide tras cinco temporadas, impulsó la carrera interpretativa de Wolfhard y de sus compañeros -un gran ejemplo es su inseparable Once en la serie, encarnada por Millie Bobby Brown- y puso a unos inexpertos actores en el foco mediático de un día para otro.

Pero ahora que la serie acaba, se abre todo un mundo de posibilidades para afrontar el futuro. Y, para el joven canadiense, una de ellas es la música. “Cuando estás en la misma serie durante años, sientes que eso es todo lo que harás siempre. Te acomodas. Pero como actor -y como persona- siempre hay algo que demostrar. Siento que con la música estoy persiguiendo eso ahora”, desveló en una entrevista con 'DIY' el pasado mes de mayo. También afirmó que todas sus facetas creativas son importantes para él: "La actuación, la música y la escritura son similares, pero cada una me aporta algo distinto; es la combinación lo que me hace sentir un poco más completo”.

Finn Wolfhard (Mike) y Millie Bobby Brown (Jane/Once) en la temporada final de 'Stranger things' / Netflix

Primer disco en solitario

Wolfhard empezó su andadura musical como vocalista y guitarrista de una banda alternativa canadiense llamada Calpurnia. El grupo firmó con la discográfica Royal Mountain Records en noviembre de 2017, un año después del estreno de 'Stranger Things', y publicó su primer disco, 'Scout' a mediados de 2018. Un año más tarde la agrupación se disolvió, aunque el intérprete creó una nueva banda con uno de sus excompañeros, Malcolm Craig, llamada The Aubreys, y lanzó su primer EP, 'Soda & Pie', en 2020.

Ahora, el canadiense da un nuevo paso con 'Happy Birthday', su primer álbum en solitario, un trabajo que funciona como testimonio lo-fi sobre el paso del tiempo, la vulnerabilidad y su crecimiento como persona y no como actor de Hollywood. "Para mí, crecer significa atravesar un cambio importante en la vida, o entrar en una etapa distinta que sea nueva, emocionante, aterradora o triste”, reflexionó el actor en la misma entrevista. “Siento que puedes crecer a cualquier edad. La vida cambia constantemente, y hasta mi familia o los padres de mis amigos siempre se están haciendo preguntas sobre quiénes son”, añadió.

Crecimiento y vulnerabilidad

En un primer momento, Wolfhard quería publicar el álbum, grabado en Chicago con el coproductor y líder de LifeGuard, Kai Slater, bajo el nombre de una banda. "Pero hablando con distintas personas empecé a darme cuenta de que eso era porque quería cierta distancia entre la música y yo; hay una vulnerabilidad [en publicarlo como Finn Wolfhard] que no había experimentado antes, y eso me ponía nervioso”.

Como él mismo aseguró para 'DIY', con la música consigue escapar, al menos por un rato, de los focos. “Hay momentos en los que quiero desaparecer del ojo público -admitió- pero cuando hago música me siento anónimo. Aunque lo publique con mi nombre, al escribirla tengo una relación muy personal con ella que no me hace sentir observado”.

Un fotograma de 'Stranger Things' / NETFLIX

Referentes musicales

En otra entreivsta con 'The Line of Best Fit', el intérprete enumeró sus nueve canciones favoritas que le ayudaron a crear su identidad musical. Una de las más especiales es '1234' de Feist, un tema que llegó a su vida cuando tenía cinco o seis años. Wolfhard descubrió entonces que la cantante era canadiense, en un momento en el que, recuerda, en su cabeza "los músicos realmente famosos solo existían en el rock and roll británico o en Estados Unidos". Otra de las canciones que menciona es 'Bastards Of Young' de The Replacements, una muestra de lo que intenta conseguir con su música, "algo lo-fi, pero también hi-fi, buscando la combinación perfecta entre técnicas de grabación sucias y de mala calidad, y también un toque de limpieza".

También reflexiona con 'Thirteen', de Big Star, que muestra "un círculo vicioso en el que puedes ser el mejor compositor del mundo, pero eso no significa que puedas soportar ser súper famoso, o tocar en un show todas las noches, o estar en MTV". Y con 'In Spite Of All The Danger' de The Quarrymen: "Escuchas a los Beatles de niños, de adolescentes, y como están envueltos en una leyenda, olvidas que alguna vez fueron niños". Cierran su lista 'Butterfly' de Twin Peaks, 'Bye Bye Basil' de Sharp Pins, 'Pot Kettle Black” de Wilco, 'It’s A Wonderful Life' de Sparklehorse y 'What You Do to Me' de Teenage Fanclub.