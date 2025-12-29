La tercera artista mejor pagada
Beyoncé alcanza el estatus de multimillonaria y entra en la lista de Forbes
La cantante ha batido el récord en el género R&B y ha acabado recientemente la gira más exitosa de música contry de la historia
Beyoncé se ha convertido en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, entrando en la exclusiva lista publicada por Forbes en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.
En el último año, la cantante de pop inició su gira 'Cowboy Carter', basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407,6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más exitosa de música country de la historia de acuerdo con Billboard Boxscore.
Antes de eso, Beyoncé batió el mismo récord en el género de R&B y su gira 'Renaissance World Tour', también nombrado como su álbum, cuando concluyó con 579,8 millones de dólares en 2023, según reportó la misma publicación.
De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó Parkwood Entertainment en 2010, que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participando directamente de sus ganancias.
Forbes estima que combinando lo que ganó en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio de este año, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo, justo por detrás de Rihanna y Taylor Swift.
