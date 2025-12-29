Àngel Llàcer vuelve a 'El Petit Príncep' marcado "por la edad y por todo lo que me ha tocado vivir este último año y medio"

Tras estar entre la vida y la muerte a causa de una enfermedad, el popular actor y director Àngel Llàcer ha vuelto a los escenarios con 'El Petit Príncep', un musical que creó con Manu Guix (música) y Marc Artigau (letras y dramaturgia) que adapta el clásico de Antoine de Saint-Exupéry publicado en 1943. Más de 400.000 espectadores han visto ya la propuesta que se estrenó en la antigua Sala Barts, rebautizada en 2022 como Paral·lel 62. Como ocurrió con 'Mar i cel' de Dagoll Dagom, cuyo futuro gestiona ahora el Mago Pop, este musical se ha convertido en un auténtico imán para el público.

Ir a verlo ya forma parte de la tradición navideña. Pero, ¿cuál es el secreto del éxito del musical ‘El Petit Príncep’? Para Llàcer está claro: 'El Principito' es una historia universal, que nos llega a todos, grandes y pequeños, y cada uno ve y conecta con ideas diferentes. Cada vez que lo lees con atención, te fijas con algo que no te habías fijado antes, y eso es maravilloso. Con el musical creo que ocurre lo mismo. Y, si le sumas la música de Manu Guix, que incluso sin letra emociona, pues poco más queda por decir. Todo tipo de personas vuelven año tras año, vienen grupos grandes, familias enteras después de las comidas de estas fiestas. 'El Petit Príncep' se ha convertido en tradición de Navidad y eso nos hace muy felices".

Àngel Làcer y Carme Milán en 'El Petit Príncep'. / David Ruano

La sensación de volver a ponerse en la piel de un rol como el del aviador, un hombre varado en medio del desierto con su avión en una época sin GPS ni móviles. Saint-Exupéry, que era aviador, pasó por esa experiencia en el Sáhara, donde tuvo tiempo para reflexionar sobre el sentido de la vida. De ahí surge la historia de 'El Principito', el imaginativo viaje de un niño que viaja por la galaxia para descubrir el significado del amor y la amistad.

Para Llàcer es muy diferente hacer ahora el musical que cuando lo estrenó en 2014. Tras haber pasado por una dura prueba después de que una infección bacteriana pusiera en peligro su existencia y le hiciera pasar por el quirófano varias veces. "El aviador es un rol que interpreté por primera vez cuando tenía 40 años. Hay un momento en la función que hablo de las estrellas, que son todas aquellas personas que han muerto. Pues cuando yo tenía 40 años me emocionaba hablar de ellas, las oía lejanas. Ahora, que tengo casi 52, me emociona hablar de ellas pero desde otro sitio. Ahora siento esas estrellas más cercanas, siento que me acompañan. Seguramente, esto me lo ha traído la edad, pero también lo que me ha tocado vivir este último año y medio".

Llàcer, como director de escena y Manu Guix, como compositor y director musical estrenaron en 2010 'Gerónimo Stilton. El musical del Reino de la Fantasía', un aclamado proyecto estrenado en el Teatre Condal de la mano de Focus. Años después se lanzaron el 'El Petit Príncep' coproducido junto a La Perla 29. Después han realizado musicales con Nostromo Live para el público adulto como 'La jaula de las locas', 'Cantando bajo la lluvia' y 'The Producers'.

Estas Navidades también Gerónimo Stilton tiene nueva vida en el centro comercial Westfield La Maquinista en una experiencia inmersiva donde los niños, ayudados por sus familiares, se involucran en una aventura para ayudar a Stilton a devolver la luz al Mundo de la Fantasía.

"'El Petit Príncep' conecta con el niño que llevamos dentro"

Como impulsor del primer musical en el mundo sobre el famoso roedor-periodista, ¿cuál es el mayor reto que plantea un espectáculo familiar?. "¡El Gerónimo de La Maquinista bebe directamente de nuestro Gerónimo, de hecho, se utiliza incluso un fragmento de nuestras canciones! Personalmente, cuando todavía un proyecto no tengo en mente que sea familiar, yo siempre pienso que la gente tiene que disfrutar, debe desconectar de todo aquello que nos hace ir tan atolondrados en el día a decir, de lo que nos hace estar enfadados... Y siempre desde un lugar de muy genuino, ese lugar donde casi todos somos felices. En realidad, como ocurre en 'El Principito', desde nuestro niño interior. Hecho desde aquí, es más fácil que conecte con la gente, y cuando ocurre, surge la magia. También como 'El Petit Príncep'. Tenemos esta decimosegunda temporada llena a rebosar ¡y hay mucha gente pidiéndonos ya la decimotercera!".