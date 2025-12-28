De la Venus de Badalona al Tiana Negra y el Rock Fest de Santa Coloma: 10 joyas fuera de Barcelona ciudad

1.Tiana negra, el primer festival de novela negra del año

Si enero y febrero son los meses más negros del calendario literario catalán no es únicamente porque BCNegra lleve más de dos décadas reuniendo en Barcelona a las mejores mentes criminales del thriller. Días antes, siempre a modo de pórtico, el Maresme se reivindica capital de la novela negra catalana (y en catalán) gracias a Tiana Negre, festival ideado en 2013 por el escritor y entusiasta del género Sebastià Bennasar y que llega en 2026 a su XIV edición consolidado como cita de referencia para los amantes del género. Con la Sala Albéniz de Tiana como base de operaciones y el Premi Memorial Agustí Vehí como galardón propio, Tiana Negra ha acogido durante estos años a autores como Lluís Llort, Lluís-Anton Baulenas, Alejandro Palomas, Inés Macpherson, Andreu Martí y Rosa Ribas, entre otros.

Entre las piezas más destacadas que se pueden ver en el Museu de Badalona está la ‘tabula hospitalis’ de bronce grabado y la enigmática Venus de Badalona, del siglo I. / EPC

2.La Antigua Roma en el subsuelo de Badalona

El Museu de Badalona, con un fondo de más de 18.000 objetos, alberga en su subsuelo un excepcional conjunto arqueológico de 3.400 metros que evoca los días de esplendor de Baetulo, principal exportadora de vino de la región entre los siglos I antes Cristo y el I después de Cristo. Un pedazo de la Antigua Roma a un tiro de piedra del Besós que incluye restos de una termas romanas del primer cuarto del siglo I aC, una conducción de agua utilizada en época del emperador Tiberio, el sistema de alcantarillado y los muros del mercado público. Entre las piezas más destacadas que se pueden ver en el museo, la ‘tabula hospitalis’ de bronce grabado y la enigmática Venus de Badalona, del siglo I.

Mapa de espacios de ocio metropolitano Mapa que muestra los espacios de ocio metropolitano.

3.En Gavà, el Sakura Fest

La flor de sakura volverá a llenar las calles de Gavà la próxima primavera con la fiesta del manga y el anime más popular del Baix Llobregat. La quinta edición del Sakura Fest, dedicado a la cultura japonesa y a todo el universo ‘otaku’, regresará a la ciudad durante la última semana de marzo. En su última edición, el Consulado de Japón incluyó el evento en la programación oficial del año Catalunya-Japón. A lo largo de la semana -con su punto álgido el domingo 29 de marzo- las calles de Gavà se llenarán de artistas, ‘stands’, conciertos, exhibiciones, charlas y ‘cosplay’.

Concierto de Judas Priest en el Parc de Can Zam, en el Rock Fest. En la imagen Richie Faulkner. / FERRAN SENDRA / EPC

4.El Rock Fest, el festival de los fans del 'heavy metal'

El parque de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet, es desde 2014 la sede de este macrofestival bien posicionado en el circuito europeo del hard rock y el heavy metal, que ha atraído a estrellas como Iron Maiden, Aerosmith, Ozzy Osbourne, Scorpions, Def Leppard, Deep Purple o ZZ Top. Iniciativa privada con apoyo municipal, el Rock Fest reúne a más de 50.000 personas. En 2026 celebrará su 10º aniversario citando a bandas metaleras como Twisted Sister o Helloween y a una leyenda punk, la nueva reencarnación de Sex Pistols.

Los organizadores del Festival de Blues de Cerdanyola: Jose Guillem, Siscu Campos y Albert Puig. / ALVARO MONGE / Delegaciones

5.Festival de Blues de Cerdanyola, todo un clásico

La urbe vallesana ha hecho del blues, género entendido de un modo amplio (en roce con el rock, el soul y los mestizajes), una seña de identidad desde que, en 1988, un grupo de entusiastas de Antena Directa (embrión de Cerdanyola Ràdio) creo el festival en la plaza del Ateneu. Creciendo y multiplicando escenarios, e impulsada por el Ayuntamiento, ha acogido a figuras como Buddy Guy, Johnny Winter, Dr. John, Solomon Burke o el ex ’stone’ Mick Taylor y es hoy un acontecimiento ciudadano. En octubre celebrará su 35º edición.

6.Un museo para explicar el agua y el río Llobregat, en Cornellà

Con un refugio antiaéreo de la Guerra Civil en los bajos y una reproducción fidedigna y a escala real de la desaparecida cascada que Gaudí construyó para el jardín de la Casa Vicens como atracción estrella, el Museu de les Aigües de Cornellà se ha convertido desde su inauguración en 2004 en uno de los reclamos culturales del Baix Llobregat, con una exposición permanente dedicada a la influencia del agua y a la historia de la Sociedad General de Aguas de Barcelona alojada en una joya de la arquitectura modernista diseñada por Josep Amargós i Samaranch.

Catalunya en Miniatura. / Bcn

7.Catalunya en miniatura, en Torrelles

Una de las bromas más recurrentes al visitar Catalunya en Miniatura, el parque que reúne 147 maquetas a escala de los principales monumentos catalanes, es su entrañable impasibilidad a los cambios: es casi como una Catalunya conservada en formol. La Sagrada Família que se puede ver allí dista bastante de la actual, con nuevas torres y una perenne maraña de grúas rodeándola. A más de uno se le escapará la lagrimilla al ver el viejo Camp Nou. Pero en realidad esta joya situada en Torrelles, a solo 17 kilómetros de Barcelona, sí se renueva, solo que a su ritmo: por su 40 aniversario, en 2023, inauguró una maqueta del Castillo de Miravet, en la Ribera de l’Ebre, y una reproducción de los Castellers de Vilafranca.

Actuació del grup israelià Wackelkontakt en l’associació cultural El Pumarejo. | MANU MITRU / EPC

8.La sala El Pumarejo lucha por su supervivencia

Desde que en 2019 abandonó su emplazamiento original en el barcelonés barrio de Vallcarca y se trasladó a L’Hospitalet de Llobregat, el espacio autogestionado El Pumarejo se ha convertido en un referente de la escena cultural alternativa de la ciudad y del área metropolitana. Después de que en agosto el Ayuntamiento ordenó el cierre temporal y la ejecución de unas obras estructurales, El Pumarejo, en situación económica crítica, lucha para reabrir sus puertas.

Con sus 828 butacas, la Atrium de Viladecans no tiene nada que envidiarle a las dimensiones del Liceu o el TNC. / EPC

9.En Viladecans: la Sala Atrium, el teatro más activo del Baix Llobregat

Desde su inauguración, en 2003, la Sala Atrium de Viladecans se convirtió en el teatro más importante del Baix Llobregat. Diseñado por los mismos arquitectos que el Velódromo de Horta y la última reforma del Hospital Sant Pau, sus 828 butacas no tienen nada que envidiarle a las dimensiones del Liceu o el TNC. Es una sala muy activa donde recalan las giras de las producciones más importantes, como ‘La corona d’espines’ que se ha estrenado en el TNC o ‘Manifest Mangione’, que se se presentó en el Lliure. Ahora mismo se puede ver lo último de Carles Sans, ‘Per fi me’n vaig’.

El Soundit, celebrado en el Parc Nou del Prat de Llobregat. / EPC

10.Soundit, ‘clubbing’ en plena naturaleza en el Prat

El pasado julio, el Prat de Llobregat acogió por primera vez el festival de música electrónica Soundit en un entorno natural, el Parc Nou. Fue el bautizo en gran formato de un festival impulsado por Borja Malet que ya ha celebrado más de 40 ediciones de menos tamaño en espacios como la Monumental o el Parc del Fòrum y que con su traslado al Prat apostó por descentralizar de Barcelona la oferta festivalera e integrarla en un entorno más diurno y en contacto con la naturaleza. La experiencia, con precios reducidos para los locales, un impacto acústico limitado y estrellas como Avalon Emerson, la leyenda el techno japonés DJ Nobu y Octo Octa poniendo música entre los árboles, fue un éxito.