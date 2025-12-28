Muere Brigitte Bardot: última hora y reacciones

Comunicado de El Elíseo

El Elíseo ha publicado además un comunicado en el que destaca que "Brigitte Bardot fue aquella a través de la cual Dios creó a la mujer", en referencia a la película 'Y Dios creó a la mujer', de Roger Vadim. "Fue una estrella absoluta del cine francés e internacional, la figura de la mujer en el imaginario nacional, y una voz libre y comprometida", ha sostenido. Asimismo, ha subrayado que Bardot fue "una mujer libre" y "comprometida", tras "renunciar definitivamente al cine en 1973 para consagrarse a la protección de los animales, la gran lucha de su vida". "Para los franceses, para millones de miembros y para tantos voluntarios, Brigitte Bardot encarnaba esta causa del progreso", ha ensalzado. "El presidente de la República y su esposa rinden homenaje a una gran actriz, un espíritu libre, un icono que conmovió al mundo y encarnó el sueño francés", ha manifestado el Elíseo, en el que traslada las "más sinceras condolencias" de Macron y su mujer a "la familia, seres queridos y todos los que apreciaron" a Bardot.