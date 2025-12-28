En Directo
Muere Brigitte Bardot: última hora y reacciones
La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha muerto este domingo a los 91 años, según ha informado su fundación en un comunicado.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar toda la información, la última hora y las reacciones al óbito:
Marine Le Pen: "Era increíblemente francesa"
Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, mostró este domingo su "pesar inmenso" por el fallecimiento de la actriz y cantante Brigitte Bardot a los 91 años y consideró que fue una personalidad "extraordinariamente francesa". "Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos", destacó en un mensaje en 'X' Le Pen, con quien Bardot tenía afinidades ideológicas. La líder de la oposición en Francia lamentó que el país haya perdido "a una mujer excepcional por su talento, su valor, su franqueza y su belleza" y saludó el combate de la legendaria actriz en favor de los animales.
La vida de Bardot, en imágenes
Quim Casas
Adiós a Bardot, mito erótico del cine francés de los 60 y reina de la 'chanson'.
Comunicado de El Elíseo
El Elíseo ha publicado además un comunicado en el que destaca que "Brigitte Bardot fue aquella a través de la cual Dios creó a la mujer", en referencia a la película 'Y Dios creó a la mujer', de Roger Vadim. "Fue una estrella absoluta del cine francés e internacional, la figura de la mujer en el imaginario nacional, y una voz libre y comprometida", ha sostenido. Asimismo, ha subrayado que Bardot fue "una mujer libre" y "comprometida", tras "renunciar definitivamente al cine en 1973 para consagrarse a la protección de los animales, la gran lucha de su vida". "Para los franceses, para millones de miembros y para tantos voluntarios, Brigitte Bardot encarnaba esta causa del progreso", ha ensalzado. "El presidente de la República y su esposa rinden homenaje a una gran actriz, un espíritu libre, un icono que conmovió al mundo y encarnó el sueño francés", ha manifestado el Elíseo, en el que traslada las "más sinceras condolencias" de Macron y su mujer a "la familia, seres queridos y todos los que apreciaron" a Bardot.
Macron la ensalza
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado este domingo el fallecimiento a los 91 años de la actriz y cantante Brigitte Bardot, a quien ha descrito como "una leyenda de este siglo". "Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad", ha dicho el mandatario en su cuenta en la red social X. "Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo", ha agregado.
Bardot vivía en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de "La Madrague" y una segunda casa escondida en la vegetación, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada. En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba "la paz, la naturaleza".
De hecho, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación. "La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre. En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto "sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar...".
Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.
A mediados de los 1970, decidió abandonar el cine y dedicarse a otro combate, el de la defensa de los animales. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot con ese propósito. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.
