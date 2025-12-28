Óbito
Muere la mítica actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años
Obituario | Adiós a Brigitte Bardot, mito erótico del cine francés de los 60 y reina de la 'chanson'
Directo | Muere Brigitte Bardot: última hora y reacciones
Perfil | Brigitte Bardot, el perfil animal ultra de un antiguo mito erótico
Los 90 años de Brigitte Bardot, el mito que cambió el cine por los animales y ve en los toros un “espectáculo degenerado”
La mítica actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, ha muerto a los 91 años, según informa su Fundación. "La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación", indicó un comunicado remitido a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.
Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. Su primer éxito fue al protagonizar 'Y Dios creó a la mujer' dirigida por Roger Vadim en 1956, que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de atención pública. Luego, protagonizó la película de Jean-Luc Godard de 1963 'El desprecio'. Por su papel en la película 'Viva Maria!' (1965), dirigida por Louis Malle, fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.
En total, rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil. De hecho, era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años. Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.
Carrera de éxitos
En música, quedó para los anales el single 'J'ai t'aime... moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.
A mediados de los 1970, decidió abandonar el cine y dedicarse a otro combate, el de la defensa de los animales. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot con ese propósito. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.
Cercana a Le Pen
Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.
De hecho, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación. "La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre. En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto "sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar...".
Escondida del mundo
Bardot vivía en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de "La Madrague" y una segunda casa escondida en la vegetación, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada. En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba "la paz, la naturaleza".
"Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos", declaró la actriz, que dijo no tener "ni móvil ni ordenador".
