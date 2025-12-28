Los mejores libros de 2025, por categorías: narrativa en catalán y castellano, novela negra, ciencia ficción y cómic

Críticos, periodistas y columnistas de EL PERIÓDICO, además de una selección de libreros, han votado y escogido los mejores libros publicados en el 2025, cuyo resultado puede consultarse aquí. A continuación, las listas de los más votados detallada por categorías: narrativa traducida; en castellano; en catalán; ensayo y no ficción; novela negra; cómic; y fantasía y ciencia ficción.

Narrativa traducida / EPC

10. 'La verdad sobre el fin del mundo'

Cookie Mueller | Los Tres Editores

9. 'A cuatro patas' - 'De quatre grapes'

Miranda July | Random House -Angle Editorial

8. 'Diarios alfabéticos' - 'Diaris alfabètics'

Sheila Heti | Lumen - Angle Editorial

7. 'Lluvia pequeña'

Garth Greenwell | Random House

6. 'Golpe de luz' - 'Cop de llum'

Rita Bullwinkel | Sexto Piso - La Segona Perifèria

5. 'Caledonian Road'

Andrew O'Hagan | Libros del Asteroide - Més Llibres

4. 'Orbital'

Samantha Harvey | Anagrama -Edicions 62

3. 'Cuéntamelo todo' - 'Explica-m'ho tot'

Elizabeth Strout | Alfaguara - Edicions del 1984

2. 'La picadura de abeja'

Paul Murray | Anagrama

1. 'La pregunta 7'

Richard Flanagan | Libros del Asteroide - Edicions del Periscopi

Narrativa en castellano / EPC

10. 'La sangre está cayendo al patio'

Elvira Navarro | Random House

9. 'Cometierra'

Dolores Reyes | Alfaguara

8. 'Las iras'

Pilar Adón | Galaxia Gutenberg

7. 'El verano de Cervantes'

Antonio Muñoz Molina | Seix Barral

6. 'Canon de cámara oscura'

Enrique Vila-Matas | Seix Barral

5. 'Lo que no se ve'

Cristina Fernández Cubas | Tusquets

4. 'Oposición'

Sara Mesa | Anagrama

3. 'Mil cosas'

Juan Tallón | Anagrama

2. 'El loco de Dios en el fin del mundo'

Javier Cercas | Random House.

1. 'El buen mal'

Samanta Schweblin | Seix Barral

Narrativa en catalán / EPC

10. 'Els alats'

Elisabet Riera | Males Herbes

9. 'Teoria del joc'

Arià Paco | Anagrama

8. 'Una llum submergida'

Marc Cerdó | Club Editor

7. 'Lisa Cohen'

Ada Klein Fortuny | L'Altra Editorial

6. 'Ingrata pàtria'

Martí Domínguez | Proa

5. 'Una cançó de pluja'

Joan Lluís Lluís | Club Editor

4. 'En carn i ossos'

Núria Cadenes | Ara Llibres

3. 'Escenaris'

Toni Sala | L'Altra Editorial

2. 'El futur és una petita flama'

Jordi Nopca | Proa

1. 'La intrusa'

Irene Pujadas | L'Altra Editorial

Ensayo y no ficción / EPC

10. 'Dones en lluita'

Pilar Godayol | Raig Verd

9. 'Dormo al carrer'

Laia de Ahumada & Cinta Fosch | Akiara Books

8. 'Mesopotamia'

Olivier Guez | Tusquets

7. 'El fracaso de la República de Weimar'

Volker Ullrich | Taurus

6. 'La roca i l'aire'

Raül Garrigasait | Fragmenta Editorial

5. 'Coses vistes'

Josep Pla | Destino

4. 'Las Cleopatras'

Lloyd Llewellyn-Jones | Ático de los Libros

3. 'Pessoa. Una biografía'

Richard Zenith | Acantilado

2. 'Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre desclasamiento'

Noelia Ramírez | Anagrama

1. 'El mundo después de Gaza'

Pankaj Mishra | Galaxia Gutenberg

Novela negra / EPC

10. 'Cordillera'

Marta del Riego Anta | AdN Novelas

9. 'El caso Rosy'

Alessandra Carati | Lumen

8. 'Una melodía de muerte y destrucción'

Ivy Pochoda | Siruela

7. 'Días sombríos'

Gene Kerrigan | Sajalín

6. 'El señor Fox'

Joyce Carol Oates | Alfaguara

5. 'Casas de locos'

Colin Barrett | Sajalín

4. 'Cualquiera puede morir en junio'

Alan Parks | Tusquets

3. 'Los seductores'

James Ellroy | Random House

2. 'La muerte ajena'

Claudia Piñeiro | Alfaguara

1. 'Los ahogados'

Benjamin Black | Alfaguara

Ciencia ficción y fantasía / EPC

10. 'La corte de los cuchillos rotos'

Anna Smith Spark | Oz

9. 'Islas de la Ascuaoscura'

Brandon Sanderson | Nova

8. 'La espada fulgurante'

Lev Grossman | Destino

7. 'Donde yo termino'

Sophie White | La Biblioteca de Carfax

6. 'El tallador de jade de Yanlún'

Fonda Lee | Insólita Editorial

5. 'Glamour de osario'

Mark Samuels | Valdemar Gótica

4. 'Ogros'

Adrian Tchaikovsky | Dolmen

3. 'El vado de los zorros'

Anna Starobinets | Impedimenta

2. 'La ciudad que nos unió'

N. K. Jemisin | Nova

1. 'Los Diablos'

Joe Abercrombie | Alianza

Cómic / EPC

10. 'Black Metal'

Magius | Autsaider

9. 'El Rey Medusa 1'

Brecht Evens | Astiberri

8. 'Alimentar a los fantasmas'

Tessa Hulls | Reservoir Books

7. 'La nueva frontera'

Blutch | Sapristi

6. 'La senyora Marga i els vampirs'

Raquel Gu y Javier Pérez Andújar | Finestres

5. 'Consumida'

Alison Bechdel | Reservoir Books

4. 'Le llamábamos Bebeto'

Javi Rey | Norma

3. 'Encías quemadas'

Natalia Velarde | Reservoir Books

2. 'Contrapaso 2'

Teresa Valero | Norma

1. 'En vela'

Ana Penyas | Salamandra