Resumen del año cultural
Los mejores libros de 2025, por categorías: narrativa en catalán y castellano, novela negra, ciencia ficción y cómic
EL PERIÓDICO escoge 70 títulos de literatura traducida, narrativa en castellano y en catalán, ensayo, novela negra, cómic y fantasía y ciencia ficción a partir de las votaciones de críticos, periodistas y columnistas del diario, así como de una selección de libreros
Críticos, periodistas y columnistas de EL PERIÓDICO, además de una selección de libreros, han votado y escogido los mejores libros publicados en el 2025, cuyo resultado puede consultarse aquí. A continuación, las listas de los más votados detallada por categorías: narrativa traducida; en castellano; en catalán; ensayo y no ficción; novela negra; cómic; y fantasía y ciencia ficción.
10. 'La verdad sobre el fin del mundo'
Cookie Mueller | Los Tres Editores
9. 'A cuatro patas' - 'De quatre grapes'
Miranda July | Random House -Angle Editorial
8. 'Diarios alfabéticos' - 'Diaris alfabètics'
Sheila Heti | Lumen - Angle Editorial
7. 'Lluvia pequeña'
Garth Greenwell | Random House
6. 'Golpe de luz' - 'Cop de llum'
Rita Bullwinkel | Sexto Piso - La Segona Perifèria
5. 'Caledonian Road'
Andrew O'Hagan | Libros del Asteroide - Més Llibres
4. 'Orbital'
Samantha Harvey | Anagrama -Edicions 62
3. 'Cuéntamelo todo' - 'Explica-m'ho tot'
Elizabeth Strout | Alfaguara - Edicions del 1984
2. 'La picadura de abeja'
Paul Murray | Anagrama
1. 'La pregunta 7'
Richard Flanagan | Libros del Asteroide - Edicions del Periscopi
10. 'La sangre está cayendo al patio'
Elvira Navarro | Random House
9. 'Cometierra'
Dolores Reyes | Alfaguara
8. 'Las iras'
Pilar Adón | Galaxia Gutenberg
7. 'El verano de Cervantes'
Antonio Muñoz Molina | Seix Barral
6. 'Canon de cámara oscura'
Enrique Vila-Matas | Seix Barral
5. 'Lo que no se ve'
Cristina Fernández Cubas | Tusquets
4. 'Oposición'
Sara Mesa | Anagrama
3. 'Mil cosas'
Juan Tallón | Anagrama
2. 'El loco de Dios en el fin del mundo'
Javier Cercas | Random House.
1. 'El buen mal'
Samanta Schweblin | Seix Barral
10. 'Els alats'
Elisabet Riera | Males Herbes
9. 'Teoria del joc'
Arià Paco | Anagrama
8. 'Una llum submergida'
Marc Cerdó | Club Editor
7. 'Lisa Cohen'
Ada Klein Fortuny | L'Altra Editorial
6. 'Ingrata pàtria'
Martí Domínguez | Proa
5. 'Una cançó de pluja'
Joan Lluís Lluís | Club Editor
4. 'En carn i ossos'
Núria Cadenes | Ara Llibres
3. 'Escenaris'
Toni Sala | L'Altra Editorial
2. 'El futur és una petita flama'
Jordi Nopca | Proa
1. 'La intrusa'
Irene Pujadas | L'Altra Editorial
10. 'Dones en lluita'
Pilar Godayol | Raig Verd
9. 'Dormo al carrer'
Laia de Ahumada & Cinta Fosch | Akiara Books
8. 'Mesopotamia'
Olivier Guez | Tusquets
7. 'El fracaso de la República de Weimar'
Volker Ullrich | Taurus
6. 'La roca i l'aire'
Raül Garrigasait | Fragmenta Editorial
5. 'Coses vistes'
Josep Pla | Destino
4. 'Las Cleopatras'
Lloyd Llewellyn-Jones | Ático de los Libros
3. 'Pessoa. Una biografía'
Richard Zenith | Acantilado
2. 'Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre desclasamiento'
Noelia Ramírez | Anagrama
1. 'El mundo después de Gaza'
Pankaj Mishra | Galaxia Gutenberg
10. 'Cordillera'
Marta del Riego Anta | AdN Novelas
9. 'El caso Rosy'
Alessandra Carati | Lumen
8. 'Una melodía de muerte y destrucción'
Ivy Pochoda | Siruela
7. 'Días sombríos'
Gene Kerrigan | Sajalín
6. 'El señor Fox'
Joyce Carol Oates | Alfaguara
5. 'Casas de locos'
Colin Barrett | Sajalín
4. 'Cualquiera puede morir en junio'
Alan Parks | Tusquets
3. 'Los seductores'
James Ellroy | Random House
2. 'La muerte ajena'
Claudia Piñeiro | Alfaguara
1. 'Los ahogados'
Benjamin Black | Alfaguara
10. 'La corte de los cuchillos rotos'
Anna Smith Spark | Oz
9. 'Islas de la Ascuaoscura'
Brandon Sanderson | Nova
8. 'La espada fulgurante'
Lev Grossman | Destino
7. 'Donde yo termino'
Sophie White | La Biblioteca de Carfax
6. 'El tallador de jade de Yanlún'
Fonda Lee | Insólita Editorial
5. 'Glamour de osario'
Mark Samuels | Valdemar Gótica
4. 'Ogros'
Adrian Tchaikovsky | Dolmen
3. 'El vado de los zorros'
Anna Starobinets | Impedimenta
2. 'La ciudad que nos unió'
N. K. Jemisin | Nova
1. 'Los Diablos'
Joe Abercrombie | Alianza
10. 'Black Metal'
Magius | Autsaider
9. 'El Rey Medusa 1'
Brecht Evens | Astiberri
8. 'Alimentar a los fantasmas'
Tessa Hulls | Reservoir Books
7. 'La nueva frontera'
Blutch | Sapristi
6. 'La senyora Marga i els vampirs'
Raquel Gu y Javier Pérez Andújar | Finestres
5. 'Consumida'
Alison Bechdel | Reservoir Books
4. 'Le llamábamos Bebeto'
Javi Rey | Norma
3. 'Encías quemadas'
Natalia Velarde | Reservoir Books
2. 'Contrapaso 2'
Teresa Valero | Norma
1. 'En vela'
Ana Penyas | Salamandra
Han participado en la selección:
Críticos, periodistas y columnistas: Anna Abella, Ernest Alós, Carol Álvarez, Ricardo Baixeras, Leticia Blanco, Quim Casas, Desirée de Fez, Laura Fernández, Valèria Gaillard, Inma González, Elena Hevia, Carmen López, Salvador Macip, Marta Marne, Inés Martín Rodrigo, David Morán, Miqui Otero, Elena Pita, Jordi Puntí, Álex Sàlmon, Sergi Sànchez, Rafael Tapounet.
Librerías: La Central (Marta Ramoneda), Laie (Damià Gallardo), Gigamesh (Antonio Torrubia)
Suscríbete para seguir leyendo
- Crítica de 'Stranger things (temporada 5, parte 2)': el largo clímax continúa
- No todo es Rosalía: los 10 mejores discos españoles de 2025
- Rosalía, ¿la gran estrella de las Campanadas de RTVE?
- Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
- El abogado de Sijena pide la dimisión 'irrevocable' del director del MNAC y le reclama 90.000 euros por injurias
- El poder del Robe
- TV3 dice adiós a uno de sus presentadores históricos de deportes, Quique López Vilalta
- Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, a los 65 años