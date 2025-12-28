La extrema derecha de Le Pen rinde homenaje a Brigitte Bardot: "Una ferviente patriota"

Apoyo al partido
La Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha francés, ha rendido homenaje este domingo a una "ferviente patriota" tras el fallecimiento de Brigitte Bardot, viendo en la actriz, quien a menudo expresó su apoyo al partido político, la personificación de una cierta idea de coraje y libertad.
"El pueblo francés ha perdido hoy a la Marianne que tanto amó, cuya belleza asombró al mundo. Brigitte Bardot fue una mujer de corazón, convicción y carácter. Una ferviente patriota y amante de los animales que protegió durante toda su vida, encarnó toda una era de la política francesa, pero también, y sobre todo, una cierta idea de coraje y libertad", ha escrito Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), en X.
Marine Le Pen, tres veces candidata presidencial de RN, ha rendido homenaje en la misma red social a "una mujer excepcional, por su talento, su coraje, su franqueza, su belleza. Una mujer que decidió romper con una carrera increíble para dedicarse a los animales, a quienes defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotables". "Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos", ha añadido.
"Conservadora" y "patriota"
Brigitte Bardot se declaraba "conservadora" en la política y "patriota". La derecha es el "único remedio urgentísimo para la agonía de Francia", escribió en su autobiografía publicada en 2025. En 1996, en una obra anterior, rindió homenaje a Jean-Marie Le Pen y evocó "el empuje aterrador de la inmigración". Fue en casa del señor Le Pen donde conoció a su cuarto marido, Bernard d’Ormale.
También había calificado a Marine Le Pen de "Juana de Arco del siglo XXI" y había llamado a los alcaldes a concederle su patrocinio para las elecciones presidenciales de 2012.
