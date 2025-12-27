'Raves', religión, heroína y tauromaquia: las 10 mejores películas españolas de 2025

Un año más, el cine español ha demostrado que es capaz tanto de despertar la atención internacional (algunos nombres de esta lista se han convertido ya en fijos en los grandes festivales) como de generar debates de calado importante y de estirar los límites de los géneros sin renunciar a la vocación comercial.

'La furia', de Gemma Blasco La barcelonesa Blasco parte de una experiencia propia para orquestar un contundente alegato sobre la violencia sexual que se beneficia de las magníficas interpretaciones de Ángela Cervantes y Àlex Monner.

'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi A partir de la peripecia de un homosexual septuagenario forzado a volver al armario (espléndido José Ramón Oroiz), los Moriarti reflexionan sobre el peligro de perder las libertades que creemos consolidadas.

'Los Tigres', de Alberto Rodríguez El siempre fiable director sevillano vuelve a exhibir su poderoso pulso narrativo en un absorbente 'thriller' de espectaculares secuencias submarinas que es, al mismo tiempo, una emotiva historia de hermandad.

'Los Tortuga', de Belén Funes Ejemplo de cine social que sabe esquivar los más molestos clichés del género, el segundo largometraje de Funes es un intenso drama de madres e hijas que habla de la precariedad, del duelo y del desarraigo.

'Daniela forever', de Nacho Vigalondo Un ensayo clínico permite a un hombre reencontrarse con su novia muerta a través de sueños lúcidos. Ejercicio de ciencia ficción triste que compensa sus imperfecciones con un derroche de ideas originales.

'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart La ópera prima española más sorprendente del año es una subyugante historia de iniciación en el marco de un viaje familiar en bicicleta siguiendo el curso del Danubio. Una película enigmática y diferente.

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa ¿Estamos ante un drama familiar de calculada ambigüedad en torno a la fe o ante una película de terror inteligente y demoledora? En cualquier caso, ningún título español ha generado este año tanto debate.

'Romería', de Carla Simón La directora barcelonesa cierra su trilogía dedicada a las memorias familiares con una película bella y arriesgada que, sin renunciar a una lectura política, recurre a la fantasía para rescatar el recuerdo de una generación que ha sido borrada de la historia de España.

'Tardes de soledad', de Albert Serra Un trabajo de sonido apabullante y unas técnicas de filmación nunca vistas hasta ahora en una plaza de toros elevan este documental que refleja, sin hacer concesiones, la experiencia física de la tauromaquia a través de la figura del matador peruano Andrés Roca Rey.

'Sirat', de Oliver Laxe El cine español también ha tenido su película-acontecimiento. Después de salir del Festival de Cannes con el Premio del Jurado, el cuarto largometraje del gallego Laxe se ha convertido en un fijo en las nominaciones de los galardones internacionales a lo mejor de 2025. Meritorio logro para una audaz mezcla de wéstern, 'road movie' y disquisición metafísica en la que un padre y su hijo viajan por el desierto norteafricano hacia ninguna parte en compañía de un quinteto multinacional de ‘raveros’.

Las listas de mejores películas del año han sido elaboradas con las votaciones de Quim Casas, Desirée de Fez, Juan Manuel Freire, David Morán, Carles Planas Bou, Nando Salvà y Rafael Tapounet