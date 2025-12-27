Lengua catalana
La Generalitat ayuda a traducir al catalán 351 títulos de ensayo y no ficción los últimos 2 años
El Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha reforzado la oferta de ensayo y no ficción en catalán ayudando a la traducción de 351 títulos en dos años. Con la ayuda de este año se traducirán al catalán 193 obras de no ficción de 60 editoriales que llegarán a las librerías en 2026, informa este sábado en un comunicado. El año pasado, la línea de ayuda apoyó la traducción de 158 obras de no ficción de 49 editoriales, y que ya están a la venta.
Ayudas de 2025
Durante 2025 se han traducido al catalán 193 obras de no ficción de 60 editoriales, que se irán incorporando progresivamente al mercado. Las traducciones proceden de 14 lenguas diferentes, con un predominio claro del inglés, seguido del castellano, el francés, el alemán y el italiano, así como de otras lenguas como el japonés, el portugués, el ruso, el griego clásico o el neerlandés.
En cuanto a las temáticas, las obras traducidas abarcan un amplio abanico de disciplinas. Destacan especialmente las memorias, la historia, la psicología, la filosofía, la sociología, las artes, la ciencia y la naturaleza, así como ámbitos como el feminismo, la educación, la política, la salud o la investigación. Esta diversidad contribuye a reforzar la presencia del catalán en campos del conocimiento no estrictamente literarios y a ampliar sus espacios de uso.
Ayudas de 2024
En el año 2024, la línea de ayudas dio apoyo a la traducción de 158 obras de no ficción de 49 editoriales, todas ellas ya publicadas. Las obras traducidas procedían de 13 lenguas diferentes, con el inglés como lengua de origen principal, seguido del castellano, el francés, el alemán y el italiano, así como de otras lenguas como el japonés, el griego clásico, el hebreo o el polaco.
En cuanto a las temáticas, en 2024 tuvieron un peso destacado las obras de historia, filosofía, memorias, sociología y educación, junto con títulos de artes, ciencias sociales, ciencia y naturaleza, feminismo, política, psicología, religión, salud y lingüística. El conjunto de traducciones refleja el impacto consolidado de esta línea en el catálogo disponible en catalán de ensayo y no ficción.
Listado de las últimas obras traducidas
Concesiones de 2025:
Artes:
- Assaig d'un fonamentat ensenyament del violí
- Història de l'art en femení
- L'art de Bryce Kho
- L'art de Ramon90
- L'art de Xgreen
- Descolonitzar el museu. Un programa de desordre absolut.
- Orff-Schulwerk Handbook - Principles of Elemental Music and Movement Pedagogy
- Psicòptic!
- Retrats en Jazz'
- L'art. Converses amb Paul Gsell
Autobiografía
- Dotze anys d'esclavitud
- Experiències d'una dona a la Gran Guerra
- La vida d'Olaudah Equiano
- Les meravelloses aventures de la senyora Seacole arreu del món
- Llums, càmera, acció. Pearl White i Marie Dressler: dues pioneres del cinema
Biografía
- Ghetto Brother. Com vaig trobar la pau en la guerra de bandes del sud del Bronx
- Lionel Messi. El rei Leo
- Retorn a Reims
- Sigmund Freud. La curació a través de l'esperit
- Tres Mestres: Balzac, Dickens, Dostoievski
Ciencia y Natura
- Aviàrium
- Dins el cap d'un ocell
- El nostre llegat salvatge
- El que és veritat. Sobre la violència i el clima
- Els meus invents
- Gran Enciclopèdia Animada. Animals
- Horticuriositats
- Les devoradores de llum
- Les fades de les plantes
- No és tan radical. Acció climàtica per transformar el nostre món
- Nosaltres els animals
- Observologia
- Plantes medicinals
- Primavera silenciosa
- Què passa en un formiguer?
- Som Natura
- Un riu és viu?
- Una vida tan llarga
Ciencias sociales
- Bicis. El transport del futur
- Creure en els animals salvatges
- Digue'm que m'estimes
- El desig dels altres
- Guia il·lustrada de les tragèdies de cada dia
- L'art de gastar diners
- La volta al món en 80 invents
- Llogateres uniu-vos!
- Per què estimem els gossos, ens mengem els porcs i ens vestim amb les vaques
- Segona vida
Educación
- Clown a través de la màscara
- Curiositats per a gent curiosa
- Diari d'una abella
- Dibuixa traça i crea. Treu la teva línia a passejar'
- Dracs. Criatures de mites i llegendes
- Enciclopèdia Britannica per a nens i nenes
- Miffy i els artistes
- Mini arquitectes
- Parlem com els egipcis
Feminismo
- Amanida boja
- Cinema i feminisme. Una Immersió Ràpida
- Dones pioneres de l'esport
- L'eriçó s'ha despertat. Del basc al feminisme i del feminisme al basc
- Manual de la feminista aixafaguitarres
- Noia contra noia
- Sobre les dones
- Urbanisme feminista. Per una transformació radical dels espais de vida
Filosofía
- Abolir la guerra
- Animals, robots, déus: aventures en la imaginació moral
- Ambició moral
- Aristòtil. Una Immersió Ràpida
- Conviure amb els homes. Reflexions sobre el judici del cas Pelicot
- De la guerra
- Diàlegs amb un salvatge
- Filosofia de la moda. Un recull
- Grimori Feèric
- Idealisme i realisme polític
- La conversa dels sexes
- La llibertat de ser lliures
- La meva vida en fragments
- Minima moralia
- Open Socrates
- Què és l'estoïcisme?
- Sobre el cel
Historia
- Armènia i el Pròxim Orient
- Aventures al sostre del món
- Breu història de Can Sant Joan
- Breu història del conflicte entre Israel i Palestina
- Caçar Mengele
- Com canviar el món
- El petit llibre de la literatura universal
- El Tribunal d'Estrasburg. Una Immersió Ràpida
- Franco
- Gaza davant la història
- Històries que no fan la Història
- 'La “Pèrfida Albió”. Gran Bretanya i la Guerra Civil espanyola
- La destrucció de Palestina és la destrucció de la Terra
- La hidra de mil caps
- La vida d'una dona a les Muntanyes Rocalloses
- L'era de Hitler
- L'Essex i el Titanic. Dues històries de naufragis
- Oficis que ho van petar i les seves sorprenents històries
- Pirates. Tota la Veritat
- Revolta al desert
- Revolucionaris
- Vent de llibertat
- Vida entre els paiutes. Els seus greuges i reivindicacions
- Vida quotidiana a Palestina
Investigación
- Algú els ha de matar
- Elon Musk, investigació sobre un nou amo del món
- Frontera
- La responsabilitat dels intel·lectuals
Ocio
- Londres
- La guia secreta d'un caçador de dracs
- Murdle. Resol el crim
- Rutes veïnals per Barcelona
Memorias
- Algun dia tothom hi haurà estat sempre en contra
- Allà on cauen les estrelles
- Aquí, però no del tot
- Diaris alfabètics
- El meu refugi i la meva tempesta
- El pa dels àngels
- El que és meu
- Hannah Arendt i Günther Anders. Correspondència (1939-1975)
- La dolça existència
- La mort i el jardiner
- La part vermella
- Les muntanyes de la ment
- Passatgera a Teheran
- Per què alguns homes odien les dones
- Per què escric
- Pregunta 7
- Un himne a la vida
Política
- El capital des de zero
- Els exhaustos de la Terra'
- Escrits sobre ecologisme pacifisme i comunisme
- Feixisme i populisme
- L'hora dels depredadors
- Per la revolució africana
- Per què Marx tenia raó
- Progressisme. Una Immersió Ràpida
- Sempre a Galícia
Programación
- Com crear els teus GPT en 15 minuts
Psicología
- 40 anys sent autista i jo sense saber-ho
- Deixa'ls fer (The let them theory)
- Destí heretat
- El do de la sensibilitat. Com viure i créixer en un món estressant quan ets una persona altament sensible
- El pont on habiten les papallones
- Elogi del camí inesperat
- Els aneguets lletjos
- Escrits prepsicoanalítics i manuscrits inèdits
- Estudis sobre la histèria
- Explorar l'interior
- Fes fora els teus fantasmes
- Hàbits atòmics en acció
- Neurodivina i punt
- No soc jo
- Renéixer de la pèrdua
- Reptes i desafiaments de la postadopció
- Tot el que de veritat em cal saber ho vaig aprendre al parvulari
- Una invitació al construccionisme social
Religión
- Els vicis i les virtuts
- Esperança
- Hinduisme i Cristianisme
- La Bíblia. Una Immersió Ràpida
- La dimensió humana. El Jesús dels evangelis
- L'oració. Catequesis del papa Francesc
Salud
- 101 usos increïbles de l’àloe vera
- 101 usos increïbles de la cúrcuma
- 101 usos increïbles de l'all
- 101 usos increïbles del gingebre
- Addicció a substàncies
- Cosetes
- Crear un jardí remeier. Del projecte a la realització
- Cuina natural per al meu nadó. Dels potets als platets
- El cost real del menjar barat
- Els 100 millors suplements i aliments
- Guia per a un embaràs conscient
- La cultura del mercat
- Viatge al terra de la lluna rosa
Sociología
- Breu història de la transmisogínia
- Cultura i personalitat a Eivissa
- Educació. Una Immersió Ràpida
- En ma comuna. La propietat comunal de boscos i muntanyes a Galícia
- Igualtat
- La cara oculta de les ciutats. Vides als marges del progrés
- La fi de l'amor
- Pell negra màscares blanques
- Ponts de paper. Assajos sobre l’art, el pensament i el diàleg entre Orient i Occident
- Primeres sacsejades
- Vida vellesa i mort d'una dona de poble
- Walden o la vida als boscos
Teoría literaria
- Assaigs
- Sobre l'elevació
- Crítica de 'Stranger things (temporada 5, parte 2)': el largo clímax continúa
- No todo es Rosalía: los 10 mejores discos españoles de 2025
- El poder del Robe
- El abogado de Sijena pide la dimisión 'irrevocable' del director del MNAC y le reclama 90.000 euros por injurias
- Tylor Chase, la exestrella infantil de Nickelodeon que ahora vive en la calle
- TV3 dice adiós a uno de sus presentadores históricos de deportes, Quique López Vilalta
- David Bisbal, villancicos de etiqueta y éxitos 'turbo' en el Palau Sant Jordi
- Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, a los 65 años