Las 10 mejores películas internacionales de 2025: VistaVision contra las plataformas

2025 ha sido el año del triunfo de un formato de los años 50, VistaVision ('Vértigo', 'Centauros del desierto'), reivindicado por dos directores 'indies', P. T. Anderson y Brady Corbet, que plantan cara a la gran industria. De filmes fantásticos muy originales –'Los pecadores', 'Weapons'–, el regreso de Frankenstein o el 'biopic' nada complaciente de Bob Dylan.

'Frankenstein', de Guillermo del Toro Un nuevo trabajo de Guillermo del Toro para Netflix. El director combina su riquísima imaginería personal con la tonalidad gótica, romántica y tormentosa del original de Mary Shelley.

'Grand Tour', de Miguel Gomes Otra sugerente cinta del realizador portugués, una experiencia dramática, poética y estética ambientada en el Asia de la segunda década del siglo XX con diversos registros fotográficos.

'Un simple accidente', de Jafar Panahi El cineasta iraní, represaliado por el gobierno de su país, se llevó la Palma de Oro de Cannes con este relato sobre la violencia del régimen y la voluntad de aplacar la venganza.

'Die my love', de Lynne Ramsay Lynne Ramsay, directora muy 'killer', ilumina a este proyecto de Jennifer Lawrence como actriz y productora: una alucinada, desquiciada y dura visión de la maternidad y el afecto.

'A complete unknown', de James Mangold Llega solo hasta el glorioso (y polémico) momento en el que Bob Dylan electrificó su música, pero este 'biopic' con Timothée Chalamet no esquiva el lado más arisco y antipático del autor.

'Los pecadores', de Ryan Coogler Solo por la idea de que los vampiros blancos escuchen country y sus víctimas negras prefieran el blues ya vale la pena ver este filme extraño y sorprendente sobre racismo y vampirismo.

'Valor sentimental', de Joachim Trier Ácido retrato de la relación entre padres e hijas alumbrado por el cineasta noruego del momento, Joachim Trier, invocando con tacto al gran cineasta sueco de siempre, Ingmar Bergman.

'Weapons', de Zach Cregger Una 'cult movie' fantástica instantánea, poco celebrada en su estreno y convertida comentario a comentario, 'hype' a 'hype', en uno de esos filmes que 'hay que ver'. Su realizador, Zach Cregger, mezcla realidad, surrealismo y misterio insondable.

'The brutalist', de Brady Corbet Rodada en VistaVision (igual que 'Una batalla tras otra'), 'The brutalist' es otro 'evento' de altura –en cine y pantalla grande– que reflexiona sobre la posguerra, la arquitectura brutalista y unos Estados Unidos que nunca fueron un paraíso.

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson Solo Paul Thomas Anderson puede enfrentarse a la prosa compleja de Thomas Pynchon y salir airoso. No fue así en su anterior adaptación, 'Puro vicio', pero triunfa con este demoledor ejercicio político-satírico que habla de los revolucionarios estadounidenses de los 60 y los disidentes actuales. Reparto preciso –mención especial para Benicio del Toro–, banda sonora ajustada y secuencias sobresalientes como la persecución en coche por una carretera serpenteante en medio de la nada.

Las listas de mejores películas del año han sido elaboradas con las votaciones de Quim Casas, Desirée de Fez, Juan Manuel Freire, David Morán, Carles Planas Bou, Nando Salvà y Rafael Tapounet