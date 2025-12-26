No todo es Rosalía: los 10 mejores discos españoles de 2025

La hibridación de géneros, signo de los tiempos, se manifiesta en la cosecha más destacada de 2025, donde abundan las propuestas que funden ingredientes pop con otros procedentes del folclore o la electrónica. He aquí los mejores 10 álbumes nacionales del año según los especialistas de este diario.

'El cuerpo después de todo', de Valeria Castro Un segundo álbum que confirma a esta canaria de La Palma como cancionista ajena a los moldes, con raíces en el folk y que sobrevuela la tradición buscando arreglos inquietos para acomodar sus canciones sobre soledad y crisis de autoestima.

'Spanish leather', de Guitarricadelafuente Álvaro Lafuenteproyecta un desnudo anímico (y físico) en canciones de base orgánica que crecen y te envuelven con dinámicas intensas. Flota una sensualidad y un desasosiego generacional, un ansia por apurar la efervescencia de los días.

'Paradís', de Júlia Colom Los anhelos flotantes, no materializados, inspiran a esta mallorquina en una obra que funde la estela de la tradición y la pulsión moderna; las guitarras y laúdes, y la sutil incisión electrónica. Su voz reina con delicadeza, sin abrumar.

'Los perros no entienden internet (... y yo no entiendo de sentimientos)', de Depresión Sonora Marcos Crespo afina sus cavilaciones en voz alta poniendo en contraste el toque clínico pospunk (bajo fornido, sintetizador frío) y una mirada al mundo hipersensible. Le guía, de modo algo tragicómico, su perro Lucas, símbolo bonachón.

'Vigília', de Anna Andreu Canciones livianas que insinúan tormentos mentales bajo radar, en la profundidad de la noche y con la maternidad como horizonte flotante. Reafirman el don de esta cantante y guitarrista para crear un lenguaje propio, sigiloso y perturbador.

'Daisy', de Rusowsky La tal Daisy, símbolo del bagaje emocional de Ruslán Mediavilla, es el 'leitmotiv' de un imprevisible 'collage’ de géneros fagocitados, entre la distopía digital y el trote del merengue, de lo electrónico a lo humano con inventiva y humor.

'El Ghorba', de Rachid B Él es Rachid Bahri, marroquí en Madrid, y su debut, de la mano David Rodríguez (La Estrella de David, La Bien Querida), lo proclama como trovador con miga, que canta a la nostalgia por su tierra en un repertorio cautivador. Descubrimiento.

'El poder sobre una misma', de Lorena Álvarez Si hay una cancionista capaz de transmitir mucho de un modo sencillo es esta asturiana, que canta aquí al amor y a la necesidad de escuchar tu voz y no depender de lo que creas que el mundo espera de ti. Adorables canciones muy serias.

'Si abro los ojos no es real', de Amaia La niñez se extravió, irrumpe la sensación de fugacidad vital y Amaia canta a la aceptación con un carrusel de melodías embrujadas, a veces juguetonas, con arreglos vivaces, en las que se consagra dejando muy atrás a la 'triunfita' que fue.

'Lux', de Rosalía Después de 'Motomami', otra sacudida, ahora más espiritual, y un nuevo giro del que sale una Rosalía igual de reconocible, cantando a Dios en 13 idiomas con la Sinfónica de Londres. Obra exigente, en la que filtra el eco flamenco y el lírico, la rumba y el fado, y que desliza poderes para repensar los límites del pop.

Las listas de los mejores discos del año han sido elaboradas con las votaciones de Jordi Bianciotto, Quim Casas, Patri Di Filippo, Ignasi Fortuny, Juan Manuel Freire, David Morán, Patricio Ortiz y Rafael Tapounet