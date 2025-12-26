El Concert de Sant Esteve brilla con el estreno de la cantata ‘La Nadalenca’

Un año más el rito se volvió a cumplir, y ya van 112. El tradicional Concert de Sant Esteve en el Palau de la Música Catalana iluminó con su magia cada una de las actuaciones de los 350 'cantaires' que integran las formaciones del Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau en un espectáculo que, precisamente, miraba al concepto de rito, motivo conductor de la programación en este curso. Y nada mejor que la Navidad para unir rito y tradición.

Bajo la ágil dirección de escena de Adrià Aubert, la principal novedad del primer Sant Esteve con Xavier Puig como director titular y artístico del Orfeó Català ha sido que toda la segunda parte ha estado dedicada a una cantata encargada a la compositora Anna Campmany y libreto del poeta Josep Pedrals, 'La Nadalenca', que se adentra en diferentes formas de vivir la Navidad; a cargo de cuatro personajes, la Llúcia de la soprano Clara Moraleda, el Fredolic del tenor Pol Blancafort, el Pare Noel del barítono Germán de la Riva y la Narradora –que interactúa con el trío– de la actriz Lloll Bertran, la obra está escrita para la totalidad de los coros de la casa más flautas, guitarras, piano, órgano y percusión. Bajo la dirección de Xavier Puig, 'La Nadalenca' concatena números musicales y diálogos –en verso– con pericia y buen trazo, mucho humor y acentos de 'musical'; en sus 15 escenas cada personaje explica y defiende una manera específica de vivir estas fiestas, todo ilustrado musicalmente con gran libertad estilística consiguiendo momentos muy logrados sobre todo cuando se unen todos los coros. No faltan en la fiesta citas de la tierra, como hacer cagar el Tió, pero también incluye otras lejanas, como el mismísimo Viejo Pascuero, una de las muchas formas del Pare Noel.

El Concert de Sant Esteve en el Palau de la Música Catalana / Toni Bofill

De Campmany también se estrenó 'Muses', interpretada por el Cor de Noies, agrupación que está celebrando sus 25 años, y se pudo ver en acción a Belén Clemente, ganadora de la beca Lluís Millet de dirección 2024-26, al mando de 'Blanc Nadal'.

La velada arrancó con un homenaje al gran Frederic Mompou y un fragmento de 'Propis del temps d'Advent', obra para coro escrita para Montserrat, seguida de una sección del 'Te Deum' del actual compositor residente del Palau, Josep Ollé. Suyo también era el hermoso ‘Missatge de pau’, que cerró la primera parte con una atmósfera muy espiritual. Antes, el Cor de Cambra había aportado uno de los momentazos de la noche con ‘O magnum mysterium’, de Carles Prat Vives. La denominada ‘generación C’ de compositores contemporáneos de música coral en catalán ha estado representada, además, por diversos arreglos para coro de villancicos y canciones tradicionales más alguna incursión en repertorios de otras culturas.

Acompañaron al Orfeó y al Cor de Cambra el Cor Jove del Orfeó que dirige Pablo Larraz, el Cor de Noies dirigido Montserrat Meneses, el Cor Infantil (Glòria Coma), el Cor Mitjans (Glòria Fernàndez) y el entrañable y bien preparado Cor Petits (Mariona Fernàndez), junto a los pianistas Jordi Armengol, Pau Casan, Maria Mauri, Gerard Morató y Paul Perera, e intervenciones de Andreu Brunat (flauta), Marc Cabero (percusión) Eduard Iniesta (guitarra), Oriol Prat (violonchelo) y Joan Seguí (órgano), con Helena García Melero como presentadora. La velada concluyó, como es habitual, con un emotivo 'Cant de la Senyera' tras una enternecedora versión de 'El noi de la mare'.