Kim lleva al cómic el diario de un amor secreto rescatado en los Encantes

Al veterano dibujante Kim, creador de Martínez el Facha en ‘El Jueves’ y Premio Nacional de Cómic con ‘El arte de volar’, siempre le ha gustado pasear por los Encantes Viejos de Barcelona curioseando entre los restos de pisos vaciados y, sobre todo, en las pilas de libros antiguos. Fue hace más de 15 años cuando en una de ellas halló, y compró por unos 4 euros, un antiguo diario de tapas de cuero marrón y cierre dorado que ahora hojea durante la entrevista. Le llamó la atención que lo hubiera escrito una chica joven, en catalán y en tinta azul y verde. Al leerlo, su sorpresa fue descubrir un enamoramiento que empezó en 1938, en plena Guerra Civil, y que duró casi dos décadas a pesar de que ella sabía que la relación no tenía futuro.

El original del diario de la señorita Litgi, hallado por Kim en els Encants. / Sandra Roman

"Era una chica normal, guapa, culta, con dinero y posibles, que se enamoró de un hombre casado. Se conocieron cuando ella tenía 19 años y él unos 35. Ella sacrificó su juventud por él. Es una historia triste, me supo mal ver que ella misma escribía: ‘yo que era tanto de salir y ver a la gente, que me gustaba tanto ir a bailar… y ahora ya no me interesa nada, no hago nada’. Solo pensaba en él ". Él, Manolo, del que poco más se sabe, tras la guerra se fue a vivir a Canarias con su mujer y sus hijos y solo un par o tres de veces volvió a Barcelona a ver a su amante. Él, que solo de vez en cuando le mandaba cartas, pero le prohibió a ella hacer lo propio o llamarle. "Ella parece encontrar un placer enfermizo en una espera tan terrible. Llora de pena porque no sabe nada de él", cuenta el autor, mientras busca alguna de las páginas en que la tinta aparece corrida, supuestamente, por sus lágrimas.

Página del nuevo cómic de Kim. / Kim

Kim Aubert (Barcelona, 1947) quería contar en cómic su historia, la de una mujer que durante toda su vida ocultó, excepto a una amiga, su amor secreto, y finalmente, con los consejos de la también dibujante y amiga Marika Vila, halló la forma para "ser fiel" al manuscrito, reproduciéndolo literalmente, arropándolo con páginas que narran y contextualizan gráficamente el relato y explican además cómo lo encontró y cómo diversas casualidades han llevado al autor de ‘Nieve en los bolsillos’ a identificar y seguir la pista de aquella joven, Mercè, cuyo apellido solo aparece escrito una vez: "señorita Lidji".

Viñetas de 'El diario de la señorita Litgi'. / Kim

La guerra en Barcelona

Kim le ha variado el nombre para titular lo que califica de "homenaje a una mujer que parece imposible que quisiera tanto a un hombre": ‘El diario de la señorita Litgi’ (Norma Editorial). "Se conocieron en la piscina de un club de tenis de la zona de la Diagonal. Era 1938, pero parece que a la alta burguesía no le afectaba mucho la guerra. Iban a nadar, al cine, a fiestas…". Excepto cuando ella misma cuenta que va a ayudar a un hospital a los heridos poco más escribe sobre la guerra. "Sí cita cuando entran los nacionales y solo espera que se acabe todo". También sufre por Manolo cuando parece que este va al frente con los sublevados. "Quizá era militar y luego lo destinaron a Canarias". Una amiga que la conoció, sin embargo, le dijo a Kim: "En aquellos años todos éramos antifranquistas en Catalunya, incluso los ricos".

Página del nuevo cómic de Kim. / Kim

El dibujante se afanó en no juzgar a nadie. Solo cuenta lo que sabe por letra de ella y lo que ha averiguado después. Mercè murió diez años antes de que el historietista hallara el diario en los Encantes. Su padre, un judío búlgaro emigrado, era un reputado dentista con el que tuvo serias diferencias. Ella estudió Medicina en una clase en la que solo había otras tres mujeres y se licenció como odontóloga. "Era una mujer muy liberada. Un médico de su promoción la recordaba con pantalones, fumando, risueña, con vespa y casa propia". Un ático en la calle de Balmes, con una cúpula rodeada de terraza a la que llegó a ir Manolo en una de sus últimas visitas y donde ella puso su consulta. El azar llevó a Kim a encontrarse con la actual propietaria, a la que Lidji vendió el piso hace años, y a la que le pareció que vivía en pareja con una mujer y que "era una persona feliz". Supo el dibujante que con 50 años se hizo muy amiga de un conocido y rico hombre gay con el que iba a la ópera y a fiestas.

El original del diario de la señorita Litgi, hallado por Kim en els Encants. / Sandra Roman

El autor de ‘Fouché’ (basado en la biografía de Stefan Zweig) espera que ahora, con la publicación del cómic, gente que hubiera conocido a Mercè pueda verter luz sobre los vacíos que el diario no permite llenar. De hecho, el mismo día de esta entrevista había llamado a Norma Editorial un hombre que se identificó como el dentista de la familia Lidji para ponerse en contacto con el dibujante. Probablemente murió sola, pues un amigo detective privado le dijo a Kim que está enterrada en el cementerio de Montjuïc, acogida en la tumba de otra familia judía. Allí fue a llevarle flores. Cree Kim que a Mercè "le habría gustado ver que se conociera su historia".

Página del nuevo cómic de Kim. / Kim