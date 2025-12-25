Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos de películas y videojuegos: la oferta musical de 2026 en Barcelona para los Reyes

El Auditori Forum será el escenario, el 9 de abril, de "Guardianes de la noche en concierto", un espectáculo producido por GEA Live y RoadCo Entertainment.

Hans Zimmer y John Williams, en el cartel de promoción de un concierto de sus bandas sonoras

Hans Zimmer y John Williams, en el cartel de promoción de un concierto de sus bandas sonoras

Carol Álvarez

Carol Álvarez

El tiempo se echó encima y te faltan algunos regalos por comprar. Tienes que acabar tu lista para los Reyes y buscar ideas. O simplemente te quieres dar un homenaje musical como propósito para el año que viene. Toda excusa es buena para una inmersión en la oferta que nos trae 2026 de conciertos con película, bandas sonoras míticas interpretadas por orquestas y muchas veces, con la pantalla de cine detrás para garantizar la mejor experiencia. 

A continuación te ofrecemos una serie de propuestas que no te decepcionarán.

ENERO

1.Williams, Zimmer y 100 años de cine

🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones

📍Palau de la Música Catalana

Fecha: 7 de enero a las 20 horas

2.Morricone y 100 años de cine

🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones

📍Palau de la Música Catalana

8 de enero a las 20 horas

3.Grandes coros de cine: Williams, Zimmer y Morricone

🎼Sociedad Coral Excelentia, Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones

📍Palau de la Música Catalana

Fecha: 21 de enero a las 20 horas

Una imagen del manga 'One piece'

Una imagen del manga 'One piece'

FEBRERO

4.K.Tanaka y S. Hamaguchi: ONE PIECE Music Symphony

🎼Orquestra Simfònica del Vallès

📍Palau de la Música Catalana

Fecha: 9 y 10 de febrero a las 20 horas

MARZO

5.50 años de videojuegos en concierto

🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones

📍Palau de la Música Catalana

Fecha: 24 de marzo a las 20 horas

6.Hans Zimmer Live en concierto

🎼The Next Level

📍Palau Sant Jordi

Fecha: 27 de marzo a las 20 horas

ABRIL

7.Nino Rota& John Williams

🎼Simfònica /BMB

📍Sala 1 Pau Casals de l’Auditori de Barcelona

Fecha: 12 de abril a las 11 horas

8.Música de cinema. La banda ens apropa.

Lalo Schifrin, James Horner, Bernard Hermann, Nicola Piovani, John Williams, Justin Huritz, Elmer Bernstein, Frank Churchill

🎼Simfònica /BMB

📍Sala 2 Oriol Martorell de Auditori

Fecha: 16 de abril a las 11,30 horas

9.Un musical de película.

 Con cinco cantantes y músicos en escena, reviven los clásicos 'Singin’g in the rain' y 'El rey león' pero también 'Frozen', 'Vaiana' o 'Coco'.

Del 28 de febrero al 22 de marzo

📍Caixaforum

Una imagen de ‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita’

Una imagen de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'

10.Guardianes de la noche en concierto (con película)

Producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en colaboración con Aniplex of America

📍Auditori Forum

Fecha: 9 de abril a las 20 horas

TEMAS

