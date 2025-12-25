Propuestas culturales
Conciertos de películas y videojuegos: la oferta musical de 2026 en Barcelona para los Reyes
El Auditori Forum será el escenario, el 9 de abril, de "Guardianes de la noche en concierto", un espectáculo producido por GEA Live y RoadCo Entertainment.
El tiempo se echó encima y te faltan algunos regalos por comprar. Tienes que acabar tu lista para los Reyes y buscar ideas. O simplemente te quieres dar un homenaje musical como propósito para el año que viene. Toda excusa es buena para una inmersión en la oferta que nos trae 2026 de conciertos con película, bandas sonoras míticas interpretadas por orquestas y muchas veces, con la pantalla de cine detrás para garantizar la mejor experiencia.
A continuación te ofrecemos una serie de propuestas que no te decepcionarán.
ENERO
1.Williams, Zimmer y 100 años de cine
🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones
📍Palau de la Música Catalana
Fecha: 7 de enero a las 20 horas
2.Morricone y 100 años de cine
🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones
📍Palau de la Música Catalana
8 de enero a las 20 horas
3.Grandes coros de cine: Williams, Zimmer y Morricone
🎼Sociedad Coral Excelentia, Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones
📍Palau de la Música Catalana
Fecha: 21 de enero a las 20 horas
FEBRERO
4.K.Tanaka y S. Hamaguchi: ONE PIECE Music Symphony
🎼Orquestra Simfònica del Vallès
📍Palau de la Música Catalana
Fecha: 9 y 10 de febrero a las 20 horas
MARZO
5.50 años de videojuegos en concierto
🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones
📍Palau de la Música Catalana
Fecha: 24 de marzo a las 20 horas
6.Hans Zimmer Live en concierto
🎼The Next Level
📍Palau Sant Jordi
Fecha: 27 de marzo a las 20 horas
ABRIL
7.Nino Rota& John Williams
🎼Simfònica /BMB
📍Sala 1 Pau Casals de l’Auditori de Barcelona
Fecha: 12 de abril a las 11 horas
8.Música de cinema. La banda ens apropa.
Lalo Schifrin, James Horner, Bernard Hermann, Nicola Piovani, John Williams, Justin Huritz, Elmer Bernstein, Frank Churchill
🎼Simfònica /BMB
📍Sala 2 Oriol Martorell de Auditori
Fecha: 16 de abril a las 11,30 horas
9.Un musical de película.
Con cinco cantantes y músicos en escena, reviven los clásicos 'Singin’g in the rain' y 'El rey león' pero también 'Frozen', 'Vaiana' o 'Coco'.
Del 28 de febrero al 22 de marzo
📍Caixaforum
10.Guardianes de la noche en concierto (con película)
Producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en colaboración con Aniplex of America
📍Auditori Forum
Fecha: 9 de abril a las 20 horas
