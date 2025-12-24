El secreto de Chusa, la abuela madrileña que puso voz al anuncio de 'Las muñecas de Famosa': "No he parado, hoy canto en la iglesia"

Hay voces que, de inmediato, como una estrella fugaz, te devuelven a las mejores Navidades de tu infancia. Llevan décadas animándolas con canciones que aún hoy siguen despertando la misma ilusión. Están ahí, sin casi darnos cuenta. Pero, cuando suenan, ay, cierto escalofrío atraviesa el cuerpo. María Jesús Aguirre es una ventana al niño que fuimos y que tanto ansiamos recuperar cada 24 de diciembre. Está detrás de Las muñecas de Famosa, aquel anuncio televisivo de 1972 que ya forma parte del imaginario popular. Pocos saben que ella es quien nos ha acompañado desde entonces. Y, claro, sin referencias en internet, ha sido complicado encontrarla. Vive en Torrejón de Ardoz y, pese a sus 80 primaveras, ojo, se mantiene fresca como antaño. Hay algo mágico en su garganta. Basta escucharla para que la nostalgia inunde la conversación. “Soy yo. Aquí me tenéis”, dice entre risas a punto de recoger a su nieta del colegio. Entre sorbitos al café, recapitula la ambiciosa trayectoria que ha protagonizado: Eurovisión, teatro, América, televisión...

“Provengo de una familia de artistas. Mis cuatro hermanos y yo empezamos bien pronto. Mi abuelo era músico y nos enseñó todo lo que sabía. Él me ayudó a sacar la carrera del solfeo con sólo 10 años. Siempre soñé con ser cantante”, relata Chusa, que grabó su primer elepé de la mano de Victorina Falcó siendo una cría. Luego, estudió piano. Y, más tarde, arte dramático. Llegó al Teatro Español, donde hizo obras de la talla de Don Juan Tenorio. Y, a partir de ahí, jamás dejó de trabajar. “Éramos muy pocas las chicas que nos dedicábamos a hacer coros, por lo que nos llamaban de todos lados. Grabábamos discos, realizábamos galas. Íbamos a los festivales de Orense, Málaga, Benidorm… Éramos tan rápidas leyendo partituras que todo el mundo nos quería”, continúa.

Junto a Mercedes Valimaña y Cristina Fernández formó el popularísimo Trío La La La que acompañó a Massiel a Eurovisión. Cuando se lo propusieron, las tres ya estaban curtidas en la industria. “Como solíamos estar en televisión, decidieron contar con nosotras para acompañar a Joan Manuel Serrat”, sostiene. El reto era pura adrenalina. Sobre todo, teniendo en cuenta los hechos que tuvieron lugar después. En mitad de la faraónica gira de promoción por el Viejo Continente, el cantautor se plantó a 12 días de la cita: no entonaría en castellano el La, la, la que compuso el Dúo Dinámico. "Yo soy y continúo siendo, por encima de todo, catalán. Y en esta lengua me he expresado para cantar durante cuatro años. (...) Un hombre ha de ser fiel a sí mismo", sentenció en una carta dirigida a numerosos medios de comunicación. La bomba Serrat, como se bautizó al escándalo en la prensa, agitó la calle y a un régimen franquista nada acostumbrado a este tipo de desafíos.

Desde entonces, teorías de lo más variopintas han rodeado dicha decisión: de presiones políticas a acuerdos económicos. De lo que no hay duda es de que la amenaza no gustó a RTVE, que optó por sustituirlo. “Se trajeron a Massiel de México. Y, claro, vino con unos aires de grandeza enormes. Era la diva del momento”, apunta. Por lo que, a pesar de contar con una escasa semana para la gran cita, todo salió rodado: la nueva grabación, los ensayos con la orquesta, la puesta en escena... El resto ya es historia. España ganó por primera vez el festival gracias a una interpretación elocuente, alegre y apoteósica que, in extremis, consiguió diferenciarse del otro gran favorito: Cliff Richard. Fue tan sólo un punto el que les dio la victoria.

Hito eurovisivo

Este hito ocurrió hace 57 años, el mismo tiempo que lleva arrastrándose el tufillo de compra de votos. “A mi parecer, Franco no se metió. Tal vez achuchó a la cadena, pero no más. Fue una experiencia fantástica. Durante las votaciones, a falta de un par de países, vinieron a buscarnos para volver a actuar. No supimos cómo reaccionar. Nos dijo que íbamos a ganar… Y así fue. A la salida del Royal Albert Hall, nos estaban esperando todos los estudiantes españoles en Londres. Fue una locura”. 365 días después, España fue la encargada de organizar el concurso en el Teatro Real de Madrid. Entre las propuestas de esta edición se hallaban Vivo cantando, de Salomé; Boom bang-a-bang, de Lulu; De troubadour, de Lenny Kuhr… y Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli, de Kirsti Sparboe. Esta última era la apuesta de Noruega. Antes de viajar a nuestro país, su delegación solicitó un coro que acompañase a su intérprete sobre el escenario, el cual estuvo integrado por Chusa.

La proeza eurovisiva no terminó aquí. El trío La La La, que se autodenominó así tras la hazaña de patria en el certamen, continuó su camino con Julio Iglesias. Éste, tras triunfar en el festival de Benidorm con La vida sigue igual, les propuso girar juntos. “Aceptamos, por supuesto”, rememora. De hecho, todo salió tan rodado que, en 1970, además fueron juntos a Eurovisión. En esta ocasión, con Gwendolyne. Y, al año siguiente, con Karina y su En un mundo nuevo. En estas dos nuevas incursiones, las candidaturas alcanzaron el cuarto y el segundo puesto. España iba como un tiro. Marcaba tendencia con la canción ligera por bandera. Regresaron juntas una vez más con Sergio y Estíbaliz.

El 'boom' de la publicidad

Aquella época coincidió con el boom de la publicidad en España, para la que Chusa también prestó su voz. El primer proyecto fue de Coca-Cola: “Eran jornadas maratonianas. Nos movíamos entre Barcelona y Madrid a diario. Recuerdo con especial cariño La Jijonenca de Augusto Alguero. No parábamos. Otro fue el anuncio de Las muñecas de Famosa. Lo grabamos en el estudio Sintonía. Había muchos por aquel entonces. Unos para álbumes, otro para jingles. Era trabajo. No teníamos ni idea de la repercusión que podría tener”. El éxito fue arrollador. Detrás se encontraban Jaime Pérez y Luis Figuerola de la agencia Clarín, responsable de otros pelotazos navideños como Vuelve a casa, de Turrón El Almendro. “Era un sector en la que se movía bastante dinero, lo que me ha permitido vivir con tranquilidad. Ahora bien, de haber sucedido hoy sería millonaria”, añade. Es habitual oírla en Cachitos de hierro y plomo, el programa documental de RTVE.

Cuando el terremoto bajó, Chusa se reunió con sus hermanos para formar el grupo Tradición. Viajaron a América en tres ocasiones. Más tarde se incorporó a Por la calle de Alcalá, la revista musical con libreto de Juan José Arteche que la llevó por todo el país. Asimismo, se atrevió con el festival de la OTI. Incluso grabó un disco en solitario con José Luis Navarro: Vamos a bailar. “He estado cantando hasta hace bien poco. Aunque las grabaciones pararon en seco en los 80 por la llegada de nuevas voces, no he dejado de trabajar. Me apunté a un coro y me adentré en la zarzuela. A veces, también me sale alguna cosa esporádica. Y voy a cantar a la iglesia”, concluye sonriente. Jamás dejará de hacerlo. Su voz ya es eterna.

P. ¿Un deseo para 2026?

R. Reencontrarme con alguna vieja compañera. Me haría ilusión. Muchas ya no están. Pero, bueno, es ley de vida. Supongo.