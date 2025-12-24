Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine

'Rey de Reyes', el cuento sobre la historia de Jesús que Charles Dickens escribió para sus hijos, arrasa en taquilla

'El Rey de Reyes' (The King of Kings) ha superado los 100.000 espectadores en salas de cine de toda España, por delante de 'Wicked 2'

Dickens, su mujer Catherine Hogarth, uno de sus 10 hijos y Jesús, en el cartel promocional de la película.

Dickens, su mujer Catherine Hogarth, uno de sus 10 hijos y Jesús, en el cartel promocional de la película. / EPC

Charles Dickens tuvo 10 hijos. Para ellos (especialmente para uno que estaba obsesionado con el Rey Arturo) escribió un cuento sobre la vida de Jesús en 1848 que en un principio quedó sin publicar, dentro de la esfera privada. Hasta la muerte en 1934 del último de sus vástagos, Henry Fielding Dickens. Su adaptación a la gran pantalla en formato de película infantil, traducida como 'El Rey de Reyes', se ha estrenado en estas fechas navideñas y ya se ha convertido en un fenómeno de taquilla.

'El Rey de Reyes' (The King of Kings) ha superado los 100.000 espectadores en salas de cine de toda España, un hito que confirma su excelente acogida. La película, que cuenta el origen de la Navidad narrado por Charles Dickens, se ha situado como el nuevo estreno más taquillero en su primer fin de semana el pasado 12 de diciembre, alcanzando el puesto número 4 del ranking nacional, justo por delante de Wicked: 'Parte II'. En su estreno internacional, la película ha recaudado más de 60 millones de euros, según la distribuidora A Contracorriente.

'El Rey de Reyes' puede verse actualmente en más de 300 salas de cine de toda España, disponible tanto en versión original como con doblaje castellano y catalán. La película arranca en la víspera de Navidad y muestra a Charles Dickens contando a su hijo la historia más grande jamás contada: lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. A través de la imaginación, el niño camina junto a Jesús, en una historia llena de aventuras, ángeles, reyes malvados y milagros.

