Las mejores exposiciones de 2025 en Barcelona: lo que va de Rubens a Chris Ware

En un año marcado por los aniversarios del MACBA (30 años) y la Fundació Miró (50), el protagonismo expositivo en Barcelona se lo han repartido un historietista estadounidense, un dramaturgo francés del siglo XIX y una escritora considerada cursi durante décadas y renacida como dama oscura y cruel en pleno siglo . A continuación, una selección de las muestras más destacadas de la temporada, algunas de ellas todavía en cartel.

El japonés Masayoshi Sukita retrató a David Bowie en numerosas ocasiones a lo largo de más de 40 años. Algunas de las imágenes más icónicas del músico (la portada de 'Heroes', sin ir más lejos) llevan su firma. La galería FotoNostrum reunió más de 70 fotos nacidas de esa colaboración en una muestra que propició momentos de asombro hasta a los fans más acérrimos.

Del Arc de Triomf a la estatua de Colón pasando por los fastuosos edificios del paseo de Gràcia, 'La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial' exhumó, con nombres y apellidos, las vergüenzas de la sociedad vuitcentista y la burguesía catalana enriquecida con el comercio de esclavos. Un atrevido ajuste de cuentas con las miserias del siglo XIX.

Barcelona ha saldado este año su deuda eterna con Fernando Botero, el colombiano universal que exaltó el volumen y celebró la abundancia, con una gran retrospectiva que reunió en el Palau Martorell más de un centenar de óleos, pasteles, acuarelas, sanguinas, carboncillos, esculturas y obras inéditas nunca antes expuestas al gran público. Un completísimo viaje alrededor del autor de 'Obispos muertos' con paradas en la violencia, el circo, la religión y las naturalezas muertas.

Hasta el 1 de febrero. Más de 220 fotografías, muchas de ellas a pie de calle en los barrios neoyorquinos de Harlem y el Lower East Side, componen la estupenda retrospectiva que KBr dedica a la fotógrafa Helen Levitt (1913-2009), una de las grandes retratistas de la fugacidad de la vida urbana y la infancia como inabarcable salón recreativo.

El esplendor del Barroco flamenco, las pinceladas atiborradas de pasión e intensidad, a través del genio de Rubens y la expresividad desbordante de Anton van Dyck, Jacques Jordaens, Jan Brueghel el Viejo, David Teniers y Erasmus Quellinus. Más de 60 obras llegadas del Museo del Prado y reunidas alrededor de la exquisita 'El juicio de Paris'. Una delicia.

Hasta el 6 de abril. En el año de su 30 aniversario, el MACBA se ha regalado una exposición de envergadura colosal e infinitas ramificaciones, más de 500 objetos entre obras de arte y documentos, con la que explorar el impacto cultural y la influencia estética del panafricanismo en su búsqueda de la unidad de la diáspora y los pueblos africanos.

Hasta el 22 de febrero. Louise Bourgeois, Aleksander Calder, Helen Frankenthaler, Arshile Gorky, Jackson Pollock y Mark Rothko son algunos de los artistas que han 'viajado' a la Fundació Miró para celebrar el 50 aniversario de la institución y explicar de primera mano la profunda huella que dejaron en Joan Miró los siete viajes que realizó a Estados Unidos entre 1947 y 1968.

Hasta el 25 de mayo. El universo literario de Mercè Rodoreda, ese complejo sistema de raíces y ramificaciones que conecta obras como 'La plaça del Diamant' y 'Mirall trencat', expandido hasta el infinito (y más allá) en una didáctica y reveladora que explica a la autora barcelonesa a través de piezas de Suzanne Valadon, Ramon Casas, Fina Miralles, Marc Chagall, Man Ray y Leonora Carrington, entre otros.

Hasta el 5 de abril. El dramaturgo y novelista Alfred Jarry, autor de 'Ubú rey', fue un personaje excesivo, capaz de anunciar las vanguardias del siglo XX al tiempo que circulaba por París en bicicleta borracho de absenta. Esta muestra transversal recoge su huella en las distintas corrientes artísticas, de Max Ernst a los Beatles, y lo menos que puede decirse es que está a la altura de su desmesura.

La última obra maestra de Chris Ware no es una novela gráfica, sino una portentosa exposición que convierte el cómic en obra de arte y eleva a paredes y vitrinas el trabajo, siempre innovador y revolucionario, que hay detrás de títulos como ‘Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo', 'Fabricando historias' o 'Rusty Brown'. Un atracón visual y una gozosa explosión de creatividad.