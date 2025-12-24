Jordi Casanovas estrena 'Göteborg', una comedia dramática romántica sobre las segundas oportunidades

A menudo, los seres humanos de cierta edad miran al pasado y se preguntan qué hubiera sido de sus vidas si en lugar de tomar una determinada decisión hubieran tomado otra. Esta es la base de 'Göteborg' la nueva obra de Jordi Casanovas protagonizada por Maria Molins y Roger Coma y sus dobles cuando eran jóvenes e intimaron en el viaje de fin de curso del Instituto. Su pasión por Depêche Mode tuvo mucho que ver. Era casi lo único que les unía a ambos, aparte de no encajar en el sistema. Sus personalidades eran muy diferentes: Paula es una chica muy impulsiva e intuitiva y Sergi, reservado, racional y calculador. "Es un juego alrededor de la memoria y sobre cómo recordamos sentimentalmente las cosas para transitarlas", afirma Casanovas, el autor y director de 'Göteborg'. ¿Se darán otra oportunidad? "De mayores cargamos más mochilas pero, ¿podemos ser capaces de soltarnos y dejarnos llevar por el amor igual que cuando éramos jóvenes?", se pregunta Casanovas. Hay que ver la obra para descubrirlo.

La obra bascula entre 1993 y 2025. Dos mundos desde el punto de vista de la evolución de la tecnología y también dos momentos vitales para los protagonistas. En 1993 lo tenían todo por hacer recién salidos del Instituto. En 2025 ya pueden analizar dónde han quedado sus sueños. La obra empieza cuando Paula (Maria Molins), una mujer que roza los 50, se presenta en casa de Sergi (Roger Coma), su antiguo compañero de Instituto para aclarar, 32 años después, qué pasó exactamente la última noche que estuvieron juntos. ¿Qué recuerdan cada uno de aquel episodio?. Ella cuenta con el diario que escribió durante el viaje a Göteborg como guía. Y cada vez que rememoran una escena aparecen ellos mismos en versión joven, encarnados por Berta Rabascall y Jan Mediavilla.

Berta Rabascall y Jan Mediavilla en un momento de 'Göteborg'. / David Ruano

El público se encontrará con dos adultos en la cincuentena reexaminando su Yo joven y su relación de entonces, cada uno desde una perspectiva distinta en una noche que servirá para cerrar una puerta o abrir una ventana. "Es una comedia dramática romántica", explica Casanovas. "Como las 'neules', es muy crujiente al principio pero muy dulce al final".

"Como las 'neules', es muy crujiente al principio pero muy dulce al final" Jordi Casanovas

Para Roger Roca, el texto también invita a una mirada generacional. "Nuestra generación, la X, es la que estadísticamente está más triste pero lo dice menos. Estamos entre los millennials, que se quejan de que las redes ha arruinado su infancia y los boomers, que sufren mucha tensión. Esa tristeza difusa de los X empapa a nuestros personajes que más allá de ver si aún hay o no amor, hacen es un viaje hacia sí mismos donde revisan su pasado y las decisiones que tomaron".

Regreso de Maria Molins

Molins regresa al teatro tras años dedicada a la televisión ('El cor de la ciutat', 'La que se avecina' y 'Entrevías') y al cine. Acaba de estrenar su último film 'Frontera', donde actúa con Miki Esparbé y Maria Rodríguez Soto, dirigidos por Judith Colell. Su personaje es 'Göteborg' propulsa un viaje al pasado intrigante. ¿Realmente ellos dos no han sabido nada el uno del otro en todo este tiempo? Cuesta de creer en un mundo donde Facebook abrió la puerta a reconectar con gente a quien le habías perdido el rastro. En fin, habrá que ver la obra para resolver esta y otras dudas.

"Lo interesante es la deconstrucción de los personajes para llegar al núcleo de quienes son realmente" Maria Molins

Para Molins, "cuando los personajes recuerdan vuelven a ser ellos con 18 años y vuelven a sentir lo mismo". Pero si de jóvenes hubo obstáculos que se interpusieron entre ellos ¿qué pasará ahora?. "Lo interesante es la deconstrucción de los personajes para llegar al núcleo de quienes son realmente. Vemos las mentiras a las que se han agarrado para sobrevivir, esa serie de máscaras y de defensas que han creado para no sentir el dolor de su yo más íntimo", señala la actriz.

Un momento de 'Göteborg'. / David Ruano

Ya de joven, a Sergi le gustaba tenerlo todo bajo control y le costaba socializar. La espontaneidad de Paula es capaz de dinamitar todos sus esquemas mentales. "Para el Sergi joven la llegada de Paula joven es como un tsunami y él se encuentra como en una tabla de surf miniatura y lo hace fatal", dice Mediavila. ¿Habrá aprendido a surfear con los años?

Como otras de las obras de Casanovas, el punto de partida tiene que ver con algo real. En el AVE a Madrid coincidió con una antigua amiga a la que no veía desde su etapa en el Instituto. "Habíamos sido amigos pero nunca pasó nada entre nosotros. Hablando en el tren nos explicamos nuestras vidas y familias. También recordamos la etapa del Instituto y llegamos a la conclusión que los dos sentíamos entonces algo por el otro pero nunca nos lo dijimos". En su caso, al llegar a destino se despidieron y punto. "Pero, ¿qué hubiera pasado de ir los dos a tomar un café si cada uno de nosotros hubiera estado libre y sin relación alguna en aquel momento?".