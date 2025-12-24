Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de 'Father mother sister brother': Jim Jarmusch retrata con admirable sencillez las relaciones y fracturas entre padres e hijos

El director vuelve al cine de episodios en una película contenida, minimalista y muy bien interpretada, en la estela del esencialismo de cineastas como Bresson y Ozu

Tom Waits, en una imagen de 'Father mother sister brother'.

Tom Waits, en una imagen de 'Father mother sister brother'. / Avalon

Quim Casas

Quim Casas

'Father mother sister brother'

Dirección: Jim Jarmusch

Intérpretes: Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett

Año: 2025

Estreno: 24 de diciembre de 2025

★★★★

Jim Jarmusch vuelve con 'Father mother sister brother' a una de sus especialidades más queridas, el cine de episodios, que ya ha cultivado en 'Mystery train' y 'Noche en la Tierra'. Su última película, galardonada con el León de Oro en Venecia, depura al máximo el relato a través de excelentes interpretaciones, medidos diálogos, el habitual e inteligente uso del silencio y la filmación cauta de las emociones más sencillas. Jarmusch lleva años en la estela de algunos de sus más admirados cineastas, como el francés Robert Bresson y el japonés Yasujiro Ozu, directores esencialistas: nada sobra, nada falta.

Son tres historias independientes unidas entre sí por la contemplación de las relaciones, casi siempre fracturadas, entre padres e hijos, entre madres e hijas, entre hermanos y padres ausentes. Tres episodios de métrica y puesta en escena contenida y minimalista que se desarrollan en casas de Nueva Jersey, Dublín y París, con actuaciones memorables (los irónicos planos finales de Tom Waits en el primer segmento, el juego entre la gélida Charlotte Rampling, la tímida Cate Blanchett y la extrovertida Vicky Krieps en el segundo, el recuerdo que los hermanos interpretados por Indya Moore y Luka Sabbat tienen de sus padres ausentes en el tercero) y la sensación de que Jarmusch ha llegado a la ascesis total tanto de sus temas como de su estilo.

La música sosegada y lejana compuesta por el mismo director y Annika Henderson contribuye a ese estado de ánimo en apariencia tranquilo pero siempre tenso, como lo son las relaciones entre padres, madres, hermanas y hermanos. Nadie como Jarmusch filma con tanto sentido aquellos momentos vacío en los que aparentemente no pasa nada.

