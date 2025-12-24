El abogado de Sijena pide la dimisión "irrevocable" del director del MNAC y le reclama 90.000 euros por injurias

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha presentado en los juzgados de Barcelona una petición de un acto de conciliación con el director del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, por presuntas injurias vertidas en unas declaraciones sobre la ejecución de la sentencia sobre las pinturas murales, y exige su dimisión "de forma irrevocable".

En su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de Reparto, el letrado denuncia las "gravísimas" afirmaciones hechas por Serra este mes ante los medios de comunicación en el sentido de que el abogado de Sijena debía visitar al médico, en alusión a un psiquiatra, por pedir la suspensión de la presentación del disco Rosalía en el MNAC ante el riesgo de daños a las pinturas o proponer serrar las pinturas para su traslado.

"Este letrado, aunque muy responsablemente pidió suspender el concierto de Rosalía a causa de los daños que podían ocasionar las vibraciones de las ondas de sonido de en los frágiles lienzos de pintura mural por los muchos vatios que se iban a utilizar, sin embargo, nunca dijo ni por asomo lo de serrar las pinturas en 70 trozos", sostiene Español que dijo Serra durante la rueda de prensa de presentación de la temporada del pasado 15 de diciembre. En realidad, lo que el director del MNAC dijo fue, textualmente y sin aludir en ningún momento a Español, "lo que no puede ser es considerar que un concierto de Rosalía puede afectar a la pintura y que apretarla en 74 trozos se puede hacer fácilmente. Quien dice esto debe ir a un médico".

Aún así, considera Español que la "burla" de la que fue objeto debe ser castigada penalmente mediante la imposición de una indemnización de 90.00 euros por daños morales por parte del director del MNAC. Además, el letrado asegura que Serra le atribuye unas palabras que jamás pronunció, ya que la propuesta de serrar las pinturas murales en 70 trozos la realizaron los técnicos del Gobierno de Aragón.

En su escrito, el abogado afea a Serra unos comentarios "de tal bajeza y zafiedad", máxime, subraya, viniendo de alguien con "un sueldo de 144.000 euros" y exige que reparación "con la publicación en los medios del acuerdo o la sentencia oportuna" así como con el resarcimiento de los daños morales ocasionados por la difamación. Según Español, la cifra ascendería a los 90.00 euros por "la enorme cantidad de medios en donde ha salido la noticia".

También insiste el letrado en que, ya que el MNAC ha asumido el código deontológico del Consejo Internacional de Museos (ICOM), en el que se establece que el director de un museo debe observar en todo momento una "conducta irreprochable", Serra debería dimitir de forma "irrevocable" para ser consecuente con estos argumentos.