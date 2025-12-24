Los 10 mejores espectáculos de 2025: de 'L'amor venia en taxi' de La Cubana al nuevo 'Germans de sang' en el Condal

1. L'amor venia amb taxi

Fiesta teatral donde La Cubana muestra su amor por el teatro artesanal, el teatro de aficionado que para muchos supone el primer contacto con el mundo del espectáculo. Música en directo, telones pintados -recuperan los telones pintados a mano de los Germans Salvador- números y estrellas del Paral.lel reviven en un show que es toda una declaración de amor al teatro en catalán y a quienes lo hicieron posible durante la dictadura franquista. Un estreno que se recordará en el Romea.

2. Akhnaten

Difícil de superar el impresionante espectáculo y la hipnótica música de esta ópera de Philip Glass donde dialogaba lo político con lo religioso y lo sentimental. El contratenor Anthony Roth Costanzo dque transportó al público del Liceu del Antiguo Egipto en una puesta en escena donde todo encajaba, desde los juegos malabares, a la fantástica caracterización y eficaz escenografía.

3. La tercera fuga

El conmovedor retrato de las diferentes fugas de una familia judía que viaja de la Ucrania a principio del siglo pasado a la Barcelona de 2020 pasando por Argentina. El horror recorre la obra estrenada en el TNC, escrita y dirigida por Victoria Szpunberg pero también el amor, el instinto de supervivencia, las ganas de reír y cantar en esta pieza donde trece intérpretes encarnan diferentes roles donde brilla Clara Segura.

4. Wolf

Circo contemporáneo del máximo nivel, siempre sorprendente, con riesgo, energía y figuras impresionantes creadas sin truco, a base de fuerza, equilibrio y confianza en el equipo. La segunda visita de la compañía australiana Circa al Coliseum superó expectativas. La música y a cuidada iluminación contribuyen a resaltar la magia de estos fantásticos intérpretes australianos para quienes parece que no exista lo imposible.

5. Seppuku

La muerte de Mishima inspira esta última creación de Angélica Liddell, una polifacética artista a contracorriente que disfruta con un tema tabú: el suicidio. Horror y belleza se combinan en una puesta en escena estrenada en El Teatre de Salt (Girona) con escenas perturbadoras donde el discurso de Liddell, cual Casandra contemporánea, pone de manifiesto sus ideas sobre la vida y la muerte. ¿Por qué morir ha de ser una derrota?

6. La majordoma

Uno de los textos más singulares y auténtico festín léxico servido por una Rosa Renom espectacular y contenida que hace suyo el monólogo de Josep Maria Miró agarrándose más a las mínimas brechas de luz de una perturbadora obra sobre la maldad y la corrupción a todos los niveles dentro de la Iglesia explicados a través de la voz de una víctima.

7. Opereta imaginària

El teatro, el mundo del absurdo, el genio de Valère Novarina y la poesia visual de Joan Brossa se combinan en una sorprendente propuesta muy bien servida por un conjunto de sólidos intérpretes en la Brossa. Màrcia Cisteró, Oriol Genís y Mònica Almirall capaces de lanzarse a todo guiados por la sabia dirección de Albert Arribas. Sugerente cabaret, tan juguetón visualmente como en el sentido más profundo.

8. Germans de sang

Todo es diferente pero todo es igual en este musical de los años 80 de Willy Russell adaptado al siglo XXI en el Teatro Condal por un equipo liderado por Daniel Anglès (dirección de escena), Andreu Gallén (dirección musical y arreglos) y Ariadna Peya (coreografía). La polivalente escenografía de aire industrial donde se ambienta este montaje juega a favor de un musical muy bien servido por un compacto equipo donde brilla Mariona Castillo.

9. Hécube, pas Hécube

La tragedia griega de Hécuba enlaza fantásticamente con la tragedia griega con el drama personal de una actriz que busca justicia para su hijo autista en esta obra de Tiago Rodrigues. Fue una de las perlas que se vio en Teatre Grec con actores de la Comédie Française con Elsa Lepoivre en el rol de esa actriz luchadora que da una lección de vida y de teatro.

10.Compto casa passa sobre la terra

Oriol Genís cautivó a los espectadores de la Sala Atrium encarnando a un quiosquero enfermo, un rol creado por Lluïsa Cunillé a medida del actor. Un texto lleno de humanidad y reflexión profunda sobre el mundo actual y su deriva a través de un texto expuesto sin excesos gestuales ni artificio, con todo el bagaje de una vida en escena y la complicidad del director Xavier Albertí.