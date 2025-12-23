La sorprendente serie de suspense con un protagonista sordo y contada en parte en lengua de signos

En las series y películas existe poca representación de la sordera y la comunidad sorda. De vez en cuando, eso sí, surgen puntos de luz: ahí quedan la complicada heroína de 'Echo', Maya López (Alaqua Cox), o el villano de 'Black rabbit', Joe Mancuso (Troy Kotsur, ganador del Oscar por su papel en 'CODA'), personajes que además de ofrecer dicha representación, no se definen tan solo por la sordera y amplían la clase de papeles que pueden hacer personajes con dicha condición.

A estos ejemplos cabe añadir 'Reunion' (Filmin, martes, día 23), alucinante 'thriller' en torno a un hombre sordo, Daniel Brennan (Matthew Gurney), salido de prisión tras cumplir diez años de condena por un crimen terrible. Ahora trata de ajustar cuentas a la vez que trata de reconstruir su vida, sobre todo acercándose a su hija Carly (Lara Peake), una CODA, hija oyente de padres sordos. Ambas cosas, cumplir venganza y volver a estar cerca de Carly, no son compatibles, así que tendrá que decidir qué clase de hombre ser.

La serie vivió durante una década en la cabeza del guionista William Mager, quien nació sordo pero no aprendió lengua de signos hasta llegar a la veintena. "Fue una vez que me integré en la comunidad sorda cuando me di cuenta de lo difícil que es ver a gente sorda como protagonista activa de una ficción", explica en una entrevista por correo electrónico. "Habitualmente hay un único personaje sordo rodeado de gente oyente, o un protagonista oyente que usa lengua de signos. Quería darle la vuelta a eso".

Para ello cuenta con la ayuda de un actor, Matthew Gurney, imponente además de sordo. "No solo aporta décadas de experiencia interpretativa, sino también su experiencia como hombre sordo, que añade capas imposibles de fingir", explica Mager. "Lo que me impresiona de su trabajo es la contención. La lengua de signos puede ser muy expresiva, pero Matthew interpreta al personaje de manera moderada. Crea un personaje duro y cerrado que revela su vulnerabilidad muy gradualmente".

Proyecto bilingüe

Ya desde el propio guion, Mager planteó 'Reunion' como una producción en dos lenguas: BSL (lengua de signos británica) e inglés hablado. En el intento de mostrar la variedad de comunicaciones que existe en la comunidad sorda, el creador muestra a gente signando, o signando y hablando a la vez, o usando SSC (Centro Sensorial Escocés) y añadiendo elementos de gesticulación. Gente del reparto como Lara Peake y Anne-Marie Duff, que interpreta a la mujer de la víctima, aprendieron a signar para el proyecto. A la vez, Mager quiso contar con mucha gente sorda que vive y trabaja en Sheffield, centro de la acción y el lugar donde creció.

Al creador le interesaba mostrar lo estrechamente unidas que están las comunidades sordas. Cuando Brennan mata a alguien, es excluido de la suya y nota cómo la tierra tiembla bajo sus pies. Ya no puede estar en el único lugar donde pudo ser su yo más auténtico. "Para Brennan, la condena de prisión es doble", explica Mager. "Pasa por la prisión física, pero cumple su tiempo allí y, al salir, se encuentra en una clase diferente de prisión".

'Thriller' de venganza

Pero lo que hace importante a 'Reunion' a nivel de representación es que, en realidad, no solo habla de la sordera, sino que introduce esta condición de forma natural en algo que no es un drama naturalista sino un estilizado 'thriller' de venganza. "Colocando a un protagonista sordo en el centro de un drama criminal al estilo de los 70 y 80, quería demostrar que los personajes sordos pueden existir en cualquier género, no solo en historias sobre la sordera. Los desafíos están ahí, por supuesto, pero entrelazados en un viaje emocional y narrativo más amplio sobre la culpa, la redención y la conexión".

Producida por Warp Films ('Adolescencia') para la BBC, la serie cuenta con la estilizada dirección de Luke Snellin ('Industry', 'One day'), quien también aprendió lengua de signos durante el rodaje. La escasez de palabras propicia una narrativa eminentemente visual: "La lengua de signos es una lengua visual, y quisimos abrazar eso todo lo posible", dice Mager. "La serie está diseñada para ser entendida a través de la interpretación, los encuadres y el montaje, no solo del diálogo. El sonido es importante, a veces lo usamos, a veces lo quitamos, pero la idea era que la historia se pudiera leer siempre visualmente. En cierto modo, era como volver a los fundamentos del cine".