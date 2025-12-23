El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

El Orfeó Català ofrecerá su tradicional concierto de villancicos el 29 de diciembre, a las 19:30 horas, frente la catedral de Barcelona, en una velada gratuita y abierta a toda la ciudadanía organizada por el Ayuntamiento de la ciudad. Será la primera vez que Xavier Puig, que se ha estrenado en la dirección del Orfeó Català esta temporada, dirija este concierto.

Además, esta será la segunda vez que la actuación se haga frente a la catedral, ya que históricamente se había realizado en la Plaça del Rei, un cambio que permite ampliar el aforo, mucho más limitado en el antiguo espacio.

El concierto, en que se podrán escuchar villancicos populares habituales y otros interpretados en concierto de Sant Esteve, empezará con 'Alegría en el mundo' de G. F. Händel, con traducción de Oriol Martorell. Seguirán dos composiciones de Josep Ollé i Sabaté, compositor invitado del Palau de la Música Catalana esta temporada, 'Ave Virgo Sanctissima' y 'Te Deum'.

A continuación se ofrecerá un repertorio más tradicional con 'Los ángeles de la Gloria', con arreglo de Manuel Oltra; 'El cant dels ocells', con arreglo de Enric Ribó; y la canción popular menorquina 'Nadal', armonizada por Baltasar Bibiloni.

También se interpretarán los villancicos 'Rústic villancet' de Lluís M. Millet; las tradicionales 'El dimoni escuat', con arreglo de Albert Guinovart; 'Santa nit', con arreglos de Franz Grüber y John Rutter; y 'Suite de nadales', armonizada por Salvador Brotons; además de 'El noi de la mare', con arreglo de Albert Guinovart, y 'Fum, fum, fum' del mismo Albert Guinovart.

La velada cerrará con el coro 'Hallelujah', el conocido movimiento final de la segunda parte del oratorio 'El Mesías' de G. F. Händel, y 'El cant de la Senyera' de Lluís Millet i Pagès, sobre un poema de Joan Maragall, el himno del Orfeó Català.