Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

Polémica

Nicki Minaj defiende a Trump y se muestra en contra de personas trans: "Tengo un profundo respeto y admiración por él"

Nicki Minaj, el pasado septiembre

Nicki Minaj, el pasado septiembre / AP

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La rapera trinitense Nicki Minaj ha defendido a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se ha mostrado en contra de las personas trans.

"Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él es consciente de ello, pero ha dado a mucha gente la esperanza de que existe la posibilidad de vencer al malo, de ganar y hacerlo con la cabeza alta y la integridad intacta", ha apuntado Minaj.

Así se ha expresado la rapera y autora de canciones como 'Starships' o 'Super bass' ante miles asistentes a la última conferencia de 'Turning Point USA' en Arizona. Dicha organización fue fundada por el activista ultraconservador Charlie Kirk -asesinado el pasado septiembre-. Su esposa, Erika Kirk, ha continuado protagonizando estos encuentros, casa del movimiento Make America Great Again (MAGA).

Casi al final de la cita, Minaj ha asegurado que quien nazca como "un hombre" debe ser "un hombre" y ha reiterado que "no hay nada malo en ello".

'"Si naces como hombre", sé un hombre', ha dicho

"Si naces como hombre", sé un hombre. No hay nada de malo en ello. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada", ha concluido. No es la primera vez que la artista se expresaba en estos términos porque hace unas semanas compartía en su cuenta de X su opinión sobre el gobernador de California, Gavin Newsom. "Imagina ser el tío que quiere ver a los niños hacerse trans", escribió entonces.

Así, la cantante ha precisado que la Administración Trump "está llena de gente con alma y corazón", algo que le hace estar "orgullosa".

"Esta Administración está llena de personas con corazón y alma, y me hacen sentir orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente (JD Vance)... los quiero a los dos (a Trump y a Vance). Ambos son hombres poderosos, inteligentes, fuertes y los dos tienen una habilidad extraordinaria para ser personas con las que te identificas. Yo me identifico con ellos. Cuando los escucho hablar, sé que son uno de los nuestros. No han perdido el contacto con el mundo, siguen conectados con el mundo y con lo que ocurre en él, con los jóvenes y los mayores, con los ricos y los no tan ricos", ha zanjado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  3. Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
  4. Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
  5. Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
  6. El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
  7. Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza': James Cameron continúa superándose tecnológicamente, pero el relato es repetitivo
  8. Mägo de Oz, a los 'inquisidores de sofá' por actuar en Viña Rock: 'Iros a tomar por culo

Muere Vince Zampella, cocreador de 'Call of Duty', en un accidente con su Ferrari en California

Nicki Minaj defiende a Trump y se muestra en contra de personas trans: "Tengo un profundo respeto y admiración por él"

Nicki Minaj defiende a Trump y se muestra en contra de personas trans: "Tengo un profundo respeto y admiración por él"

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

La sorprendente serie de suspense con un protagonista sordo y contada en parte en lengua de signos

La sorprendente serie de suspense con un protagonista sordo y contada en parte en lengua de signos

El móvil

El móvil

La 39.ª FIL de Guadalajara bate récords históricos de participación con Barcelona como ciudad invitada

30 años de 'El cuento de Auggie Wren': el relato de Auster que brilla en Navidad

30 años de 'El cuento de Auggie Wren': el relato de Auster que brilla en Navidad

El móvil