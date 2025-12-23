Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

Óbito

Muere Vince Zampella, cocreador de 'Call of Duty', en un accidente con su Ferrari en California

Muere el cocreador de 'Call of Duty' Vince Zampella en un accidente de auto en California

Muere el cocreador de 'Call of Duty' Vince Zampella en un accidente de auto en California

EFE

EFE

Los Ángeles
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia 'Call of Duty', falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California, según dio a conocer este lunes NBC News.

El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo falleció el pasado domingo en un tramo montañoso de una autopista en el valle de San Gabriel, en el este de Los Ángeles.

El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California, según recoge el medio estadounidense.

"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra", indicó por su parte un representante de Electronic Arts a TMZ.

La influencia de Vince en la industria de los videojuegos "fue profunda y trascendental", ya que "ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo", agregó.

Zampella es considerada una figura clave en la industria de los videojuegos. Cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros 'Call of Duty', convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  3. Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
  4. Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
  5. Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
  6. El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
  7. Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza': James Cameron continúa superándose tecnológicamente, pero el relato es repetitivo
  8. Mägo de Oz, a los 'inquisidores de sofá' por actuar en Viña Rock: 'Iros a tomar por culo

Muere Vince Zampella, cocreador de 'Call of Duty', en un accidente con su Ferrari en California

Nicki Minaj defiende a Trump y se muestra en contra de personas trans: "Tengo un profundo respeto y admiración por él"

Nicki Minaj defiende a Trump y se muestra en contra de personas trans: "Tengo un profundo respeto y admiración por él"

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

La sorprendente serie de suspense con un protagonista sordo y contada en parte en lengua de signos

La sorprendente serie de suspense con un protagonista sordo y contada en parte en lengua de signos

El móvil

El móvil

La 39.ª FIL de Guadalajara bate récords históricos de participación con Barcelona como ciudad invitada

30 años de 'El cuento de Auggie Wren': el relato de Auster que brilla en Navidad

30 años de 'El cuento de Auggie Wren': el relato de Auster que brilla en Navidad

El móvil