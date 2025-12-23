Muere el director teatral Francesc Nel·lo

El director teatral Francesc Nel·lo ha muerto. Nacido en 1931 e hijo del escenógrafo Francesc Nel·lo i Ventosa, creó el grupo L'Òliba y el Grupo de Teatro Independiente y desde 1971 ejerció como profesor del Institut del Teatre hasta su jubilación. La ceremonia de despedida será este miércoles a las 9.15h en el Tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha destacado en X que fue "un nombre primordial del teatro catalán, miembro muy destacado de aquella generación de gigantes a la que le debemos el enderezamiento cultural teatral y la fortaleza actual de la escena en catalán y de la literatura dramática en nuestro país".

Nel·lo publicó un primer libro de narraciones, 'La piel de granada y siete cuentos más' (1958). Sin embargo, la fundación de la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual (EADAG) le permitió la vinculación a sus actividades y el conocimiento de Ricard Salvat, Maria Aurèlia Capmany, Carme Serrallonga, etc., que significó su verdadera formación dramática y teatral, según se explica en la web del Institut del Teatre.

Tuvo una participación muy activa en la formación del teatro independiente (TI). En la temporada 1966-1967 contribuyó a la creación del grupo GTI (Grupo de Teatro Independiente del CICF), uno de los grupos que participa en la conocida operación del Off Barcelona, así como de la compañía dedicada exclusivamente al teatro infantil, el grupo de L'Oliba, que encuentra su plataforma de representación en los Cicles. Dentro de este ciclo Nel·lo adaptó para un público joven y dirigió importantes obras del teatro clásico, como 'La comedia de la olla' de Plauto (1967), 'El médico a palos' de Molière (1967), 'La farsa del maestro Pathelin'Tell' de Schiller (1971).

En la Alianza del Pueblo Nuevo, Nel·lo dirigió dos obras de gran resonancia: 'Las bodas de Figaró' (1967) de Beaumarchais y 'Los bajos fondos'(1968) de Gorki, ambas con escenografía de Fabià Puigserver, con quien colaboró.También, con dirección de Mario Gas, el GTI estrenó 'Todo en patatas' de Wesker (1969) y, más tarde, con dirección de Feliu Formosa, una primera versión de 'El retablo del flautista', de Jordi Teixidor.

La renovación institucional y pedagógica que, a inicios de los años setenta, el nuevo director del Institut del Teatre, Herman Bonnín, impulsa dentro de la entidad permite que nombres importantes del teatro independiente se incorporen a su actividad académica. Francesc Nel·lo entró en 1971 y hasta su jubilación fue profesor de dirección y dramaturgia y realizó "una importante labor pedagógica en la dirección de talleres, que, al ser actividad académica, no tienen trascendencia pública".

Nel·lo colaboró también en los primeros momentos de la puesta en marcha de una televisión en catalán todavía en el viejo edificio de Miramar donde, entre otros, hizo una adaptación de la novela de Narcís Oller, Pilar Prim, y una dirección y dramaturgia de 'La boda de los pequeños burgueses'.

Con la creación del Centro Dramático de la Generalitat con sede en el teatro Romea, Nel·lo asesoró, colaboró y dirigió obras como 'Peer Gynt' (1982) y 'Espectres' (1988) de Ibsen o''Fanny' (Civilizados sin embargo) . La mayoría de las obras que ha adaptado o traducido se han editado en libro.