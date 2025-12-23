Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaGripeExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Música

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

El grupo de piratas informáticos Anna's Archives asegura haber robado 86 millones de archivos musicales de Spotify, casi la totalidad del catálogo de la plataforma sueca

En la imagen, el logotipo de la plataforma musical Spotify.

En la imagen, el logotipo de la plataforma musical Spotify. / RITCHIE B. TONGO / EFE

EFE

EFE

Copenhagen
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La plataforma musical sueca Spotify ha sufrido un robo masivo de datos a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

"Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma", informó este martes a EFE la compañía en un correo electrónico.

Spotify añadió que seguía investigando el incidente, ocurrido durante el pasado lunes.

El grupo de hackers Anna's Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99,6 % de todas las canciones del catálogo.

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  3. Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
  4. Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
  5. Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
  6. El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
  7. El poder del Robe
  8. Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza': James Cameron continúa superándose tecnológicamente, pero el relato es repetitivo

Muere el director teatral Francesc Nel·lo

Muere el director teatral Francesc Nel·lo

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Así suena la canción inédita de Queen que ha revelado el guitarista Brian May

Así suena la canción inédita de Queen que ha revelado el guitarista Brian May

El catalán Dani Torrent gana uno de los premios más prestigiosos de ilustración en Nueva York

El catalán Dani Torrent gana uno de los premios más prestigiosos de ilustración en Nueva York

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

Mariano Cohn y Gastón Duprat: "Es patético que los artistas aprovechen los premios para defender causas nobles de las que no saben un carajo"

Mariano Cohn y Gastón Duprat: "Es patético que los artistas aprovechen los premios para defender causas nobles de las que no saben un carajo"