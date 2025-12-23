Música
Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala
El grupo de piratas informáticos Anna's Archives asegura haber robado 86 millones de archivos musicales de Spotify, casi la totalidad del catálogo de la plataforma sueca
La plataforma musical sueca Spotify ha sufrido un robo masivo de datos a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.
"Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma", informó este martes a EFE la compañía en un correo electrónico.
Spotify añadió que seguía investigando el incidente, ocurrido durante el pasado lunes.
El grupo de hackers Anna's Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99,6 % de todas las canciones del catálogo.
Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación".
